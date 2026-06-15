De la Fuente Tenang Usai Imbang dengan Cape Verde, Yamal dan Williams Dicadangkan

Pelatih Spanyol Luis de la Fuente menjelaskan taktik mencadangkan Lamine Yamal dan Nico Williams dalam laga perdana Piala Dunia 2026 melawan Cape Verde, menegaskan fokus pada fase selanjutnya dan menjaga kebugaran pemain muda.

Pelatih timnas Spanyol Luis de la Fuente menyatakan bahwa tidak ada kepanikan setelah timnya terhenti imbang melawan tim debut Cape Verde di laga pembuka Grup H Piala Dunia 2026 .

Menurut de la Fuente, keputusan menurunkan Lamine Yamal dan Nico Williams sebagai pemain cadangan adalah langkah taktis demi menjaga kebugaran dan menghindari kelelahan pada fase awal turnamen. Ia menegaskan bahwa kedua pemain muda itu memiliki potensi besar dan belum siap untuk menanggung tekanan penuh pada pertandingan pertama, sehingga lebih baik mereka diberi waktu beristirahat dan menunggu kesempatan berikutnya.

De la Fuente juga menambahkan bahwa Spanyol tetap fokus pada tujuan akhir, yakni mengincar gelar juara, dan tidak akan terpengaruh oleh hasil imbang melawan tim yang baru memasuki panggung dunia





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Piala Dunia 2026 Luis De La Fuente Lamine Yamal Nico Williams Cape Verde

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