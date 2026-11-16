DBD Dataran Tinggi Batu Malang Berisiko Tinggi Karena Mobilitas Wisatawan

Kasus DBD di Batu dan Malang tetap ada meski suhu sejuk, dipengaruhi mobilitas wisatawan dan adaptasi vektor nyamuk di kawasan pegunungan.

Wabah demam berdarah dengue atau DBD terus ditemukan di wilayah dataran tinggi Kota Batu dan Kabupaten Malang. Meskipun suhu udara yang sejuk secara umum menekan angka kasus penularan, mobilitas warga yang tinggi serta kemampuan nyamuk Aedes aegypti untuk beradaptasi dengan iklim setempat menjaga risiko penularan tetap ada. Fenomena ini menandakan bahwa perlindungan terhadap penyakit tropis ini harus ditingkatkan meskipun berada di kawasan pegunungan.

Studi Kasus HF dan Proses Diagnosa di Batu

HF, seorang remaja berusia 15 tahun yang tinggal di Kota Batu, menjadi contoh nyata dari tantangan diagnostik DBD di wilayah bersuhu rendah. Pada pertengahan Oktober 2026, ayahnya, Bambang, berinisial 54 tahun, awalnya mengira kondisi demam dan pusing yang diderita anaknya hanyalah gejala flu biasa. Keadaan memburuk ketika HF mengalami mimisan atau perdarahan hidung, yang memaksa Bambang segera membawa putranya ke Unit Gawat Darurat (UGD) Rumah Sakit Umum Daerah Karsa Husada di Batu.

Also read Bukan Soal Banyak Uang, 6 Kebiasaan Orang yang Punya Kualitas Hidup Tinggi Meski Gaji Pas-pasan

Di rumah sakit, dokter melakukan serangkaian pemeriksaan laboratorium yang mengonfirmasi bahwa anak Bambang terinfeksi virus dengue. Pada saat itu, tingkat trombosit HF tercatat sangat kritis di angka 190.000 per mikroliter darah. Setelah menjalani penanganan intensif, kondisi trombosit HF mulai menunjukkan tren positif dan perlahan naik menjadi di atas 200.000 per mikroliter sehari kemudian. Kondisi membaik ini memungkinkan HF untuk dipulangkan dari rumah sakit tepat satu minggu setelah masuk perawatan.

Perubahan Gejala dan Hambatan Deteksi Dini

Kasus HF mengungkap perubahan pola gejala DBD yang sering kali membingungkan bagi masyarakat dan tenaga kesehatan di awal perjalanan. Bambang menyebutkan bahwa nafsu makan anaknya tetap tinggi dan tidak muncul bercak-bercak merah khas DBD yang selama ini dikenal publik. Hal ini berbeda dengan pengalaman sebelumnya di mana gejala perdarahan kulit lebih menonjol, sehingga memperlambat proses pengenalan penyakit oleh keluarga.

Advertisement

Sebelum dibawa ke rumah sakit, HF hanya mendapatkan obat penurun panas dari apotek yang dijual bebas. Suhu tubuhnya sempat turun namun kembali naik segera setelah efek obat hilang. Ketika dibawa ke fasilitas kesehatan tingkat pertama, dokter awalnya menduga penyakit tifus dan meresepkan obat. Ketika gejala tidak mereda dalam tiga hari, pasien disarankan untuk kembali ke fasilitas kesehatan atau rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Analisis Risiko Iklim dan Topografi di Batu

Yuni Astuti, Kepala Dinas Kesehatan Kota Batu, menjelaskan bahwa tren kasus DBD di wilayahnya cenderung menurun berkat intensifikasi gerakan pemberantasan sarang nyamuk dan deteksi dini yang lebih tanggap. Namun, ia menekankan bahwa Kota Batu yang berada pada ketinggian rata-rata 921 meter di atas permukaan laut belum cukup protektif terhadap vektor penyakit ini.

Menurut Badan Pusat Statistik, rata-rata suhu udara di Batu berkisar antara 15 hingga 19 derajat celsius dengan kelembaban udara yang sangat tinggi, mencapai 75 hingga 98 persen. Kondisi kelembaban tinggi ini memperpanjang masa hidup vektor nyamuk. Selain itu, curah hujan yang tinggi menciptakan banyak genangan air yang menjadi tempat ideal bagi nyamuk untuk berkembang biak meskipun suhu udara tergolong dingin.

Dampak Mobilitas Wisatawan dan Perbandingan Data Kematian

Kota Batu sebagai destinasi wisata utama di Jawa Timur mencatat lonjakan kunjungan yang signifikan. Pada tahun 2025, jumlah wisatawan yang datang mencapai 9,7 juta orang. Mobilitas tinggi ini memungkinkan pendatang yang sedang dalam masa viremia untuk membawa virus ke dalam komunitas lokal. Perubahan penggunaan lahan dan suhu mikro di kawasan perkotaan juga turut memperparah risiko penyebaran infeksi.

Advertisement

Data statistik menunjukkan bahwa angka kematian akibat DBD di Kota Batu saat ini lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Kasus saat ini lebih sedikit dibandingkan dengan 444 kasus yang tercatat pada tahun 2024 yang menyebabkan lima kematian. Pada tahun 2023 dan 2025, masing-masing tercatat 128 dan 164 kasus dengan satu kematian pada tiap tahunnya.

Konfirmasi Kondisi Serupa di Kabupaten Malang

Wabah ini tidak hanya terjadi di Kota Batu tetapi juga meluas ke wilayah Kabupaten Malang. Daerah seperti Kecamatan Pujon di pegunungan barat dengan ketinggian 1.100 hingga 1.200 meter di atas permukaan laut, serta Kecamatan Poncokusumo di kawasan timur dengan ketinggian 600 hingga 2.000 meter, juga melaporkan adanya kasus DBD.

Titis Ari Respatilatsih, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, menegaskan bahwa topografi tinggi tidak menjamin imunitas total terhadap penyakit tersebut. Namun, jumlah kasus di dataran tinggi memang cenderung lebih sedikit dibandingkan dengan wilayah dataran rendah. Masyarakat diminta tetap waspada terhadap gejala klasik seperti demam mendadak, nyeri di belakang bola mata, serta manifestasi perdarahan lainnya seperti gusi berdarah.