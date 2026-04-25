Daycare Little Aresha di Yogyakarta Disegel Polisi Usai Viral Dugaan Penganiayaan Balita

Polisi menggerebek dan menyegel daycare Little Aresha di Yogyakarta setelah viral di media sosial laporan dugaan penganiayaan terhadap balita. Investigasi sedang berlangsung untuk mengungkap kebenaran dan menindak pelaku.

Daycare Little Aresha di Yogyakarta disegel polisi setelah viral dugaan penganiayaan terhadap balita. Penggerebekan dilakukan oleh Satuan Reserse Kriminal Polresta Yogyakarta pada Jumat sore, 24 April 2026, menyusul laporan dan kemarahan publik yang meluas di media sosial.

Dugaan pelanggaran hukum di daycare tersebut, yang berlokasi di Jalan Pakel Baru Utara Nomor 27, Sorosutan, Umbulharjo, Kota Yogyakarta, mencakup tindakan diskriminatif, kekerasan, dan penelantaran terhadap anak-anak yang dititipkan. Kasatreskrim Polresta Yogyakarta, Kompol Rizky Adrian, menyatakan bahwa polisi menduga kuat adanya perlakuan tidak layak terhadap anak-anak di Little Aresha.

Dugaan tersebut termasuk memperlakukan anak secara diskriminatif, menempatkan anak dalam situasi berbahaya, membiarkan anak dalam kondisi yang tidak terawat, melibatkan anak dalam tindakan yang merugikan, atau bahkan menyuruh anak melakukan hal-hal yang dapat mengakibatkan kekerasan atau penelantaran. Kapolresta Yogyakarta, Kombes Eva Guna Pandia, menegaskan bahwa penggerebekan dan penyegelan daycare merupakan bagian dari proses penegakan hukum. Informasi awal mengenai dugaan penganiayaan ini pertama kali muncul di platform media sosial Threads melalui unggahan akun @veronicarosita_.

Unggahan tersebut menunjukkan keramaian di sekitar daycare dan pemasangan garis polisi, yang kemudian memicu respons besar dari warganet. Dalam waktu singkat, unggahan tersebut dibanjiri komentar, tanda suka, dan dibagikan secara luas, termasuk tautan lokasi daycare di Google Maps. Sebelum akses dibatasi, halaman Google Maps daycare tersebut dipenuhi ulasan dari warganet yang mengungkapkan berbagai bentuk kekerasan yang diduga terjadi, seperti pengikatan kaki dan tangan anak, penguncian anak di dalam kamar, dan balita yang dipaksa tidur di lantai.

Salah satu wali murid, berinisial HF, mengungkapkan bahwa keponakannya yang berusia 3,5 tahun menunjukkan tanda-tanda ketakutan sejak hari pertama dititipkan di Little Aresha. Anak tersebut selalu menolak untuk berangkat dan menunjukkan rasa takut yang mendalam. Meskipun tidak ditemukan luka fisik pada keponakan HF, trauma psikis yang dialami sangat signifikan sehingga keluarga memutuskan untuk memindahkan anak tersebut ke sekolah lain di kawasan Rejowinangun.

Polisi kini sedang melakukan penyelidikan mendalam terhadap kasus ini, termasuk pemeriksaan saksi-saksi, pengumpulan bukti-bukti, dan analisis kemungkinan adanya pelanggaran hukum yang lebih berat. Penyelidikan ini bertujuan untuk mengungkap fakta sebenarnya dan memastikan bahwa pelaku, jika terbukti bersalah, akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Kasus ini menjadi sorotan publik dan menimbulkan keprihatinan mendalam mengenai keamanan dan kesejahteraan anak-anak yang dititipkan di lembaga penitipan anak. Pihak kepolisian berkomitmen untuk memberikan perlindungan maksimal kepada anak-anak dan menegakkan keadilan bagi korban.

Selain itu, kasus ini juga memicu perdebatan mengenai perlunya pengawasan yang lebih ketat terhadap operasional daycare dan peningkatan standar kualitas pelayanan untuk memastikan lingkungan yang aman dan nyaman bagi anak-anak. Penting bagi orang tua untuk lebih berhati-hati dalam memilih daycare dan memastikan bahwa lembaga tersebut memiliki izin operasional yang sah, tenaga pengasuh yang berkualitas, serta sistem pengawasan yang memadai.

Kasus Little Aresha menjadi pengingat bagi semua pihak untuk lebih peduli terhadap hak-hak anak dan memberikan perlindungan yang optimal bagi generasi penerus bangsa





