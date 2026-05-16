David de Gea, kiper Manchester United, menanggapi kabar bahwa Bruno Fernandes, mantan rekan setimnya, memecahkan rekor klub dengan balasan lelucon di media sosial. Fernandes berhasil meraih trofi bergengsi untuk musim 2025-26 dan bertengger di puncaknya, hanya membutuhkan satu assist lagi untuk menyamai rekor 20 assist dalam satu musim Liga Premier.

David de Gea bergembira menggoda mantan rekan setimnya di Manchester United , Bruno Fernandes , dengan balasan lelucon di media sosial setelah gelandang asal Portugal tersebut memecahkan rekor klub yang telah bertahan lama.

Kiper asal Spanyol itu bereaksi secara lucu menanggapi kabar bahwa Fernandes telah memecahkan rekornya sebagai pemegang gelar Sir Matt Busby Player of the Year terbanyak. Setelah Manchester United membagikan sebuah gambar di media sosial untuk merayakan pencapaian tersebut, De Gea menulis komentar dengan candaan memberikan emoji ``jari tengah`` kepada mantan kaptennya itu, disertai pesan: ``Bruno``. Postingan tersebut dengan cepat menjadi viral, dengan para pendukung memuji candaan lucu yang ditunjukkan oleh keduanya.

Meskipun De Gea tidak lagi menjadi bagian dari Old Trafford, jelas bahwa ia masih sangat memperhatikan perkembangan di klub lamanya dan mempertahankan ikatan yang kuat dengan para pemain yang ditinggalkannya. Fernandes berhasil meraih trofi bergengsi untuk musim 2025-26 setelah keluar sebagai. Prestasi terbaru ini menandai kemenangan kelimanya sejak bergabung dengan Old Trafford pada 2020, yang secara resmi membuatnya unggul satu gelar dari De Gea dan Cristiano Ronaldo, yang masing-masing telah mengoleksi empat penghargaan.

Pemain berusia 31 tahun ini tampil sensasional musim ini, mengukuhkan warisannya sebagai salah satu kreator terbaik yang pernah mengenakan seragam United. Meskipun gelar individu sudah di tangan, Fernandes masih membidik satu target besar lainnya sebelum musim ini berakhir. Kapten United ini hanya membutuhkan satu assist lagi untuk menyamai rekor 20 assist dalam satu musim Liga Premier, sebuah rekor yang saat ini dipegang bersama oleh Thierry Henry dan Kevin De Bruyne.

Dengan 19 assist liga yang sudah dikantongi, dan dua pertandingan domestik tersisa melawan Nottingham Forest dan Brighton, peluang berpihak pada pemain internasional Portugal ini untuk menciptakan sejarah baru. Kekuatannya dalam menciptakan peluang tak tertandingi musim ini, dengan memberikan 124 peluang bagi rekan-rekan setimnya sepanjang musim. Penghargaan terbarunya ini semakin mengukuhkan statusnya di antara para legenda United, meskipun hal itu membuatnya mendapat beberapa ejekan lucu dari mantan rekan setimnya.

Fernandes sekarang menjadi pemain kedua dalam sejarah klub, setelah De Gea sendiri, yang berhasil meraih tiga gelar Pemain Terbaik Tahun Ini secara berturut-turut. Setelah pertama kali memenangkan penghargaan tersebut di bawah asuhan Ole Gunnar Solskjaer, ia kini telah membuktikan diri sebagai pemain paling andal di klub ini di bawah berbagai kepelatihan, meskipun nama-nama besar seperti Ronaldo dan De Gea telah hengkang dalam beberapa tahun terakhir. Fernandes tetap menjadi titik fokus tim





GOAL_ID / 🏆 32. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Bruno Fernandes David De Gea Manchester United Champion Of The 26/27 Record Assist League Premier

United States Latest News, United States Headlines