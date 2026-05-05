David da Vinci: Bocah 10 Tahun dengan IQ 162 yang Merendah dan Penuh Ambisi

David, seorang anak berusia 10 tahun dengan IQ 162, menolak label ' anak jenius ' dan lebih memilih untuk fokus pada tindakan nyata daripada sekadar potensi. Ia menyatakan bahwa para jenius sejati telah memberikan kontribusi luar biasa dan ia baru memulai perjalanannya.

David terinspirasi oleh Leonardo da Vinci, seorang polimata yang menggabungkan berbagai disiplin ilmu, dan mengadopsi nama belakang da Vinci sebagai penghormatan. Ia fasih dalam beberapa bahasa dan memiliki ambisi besar, termasuk melakukan operasi bedah di luar angkasa dan menciptakan perusahaan seperti SpaceX. Pengalaman di sekolah, termasuk perundungan yang dialaminya karena kemampuannya, mendorongnya untuk mengembangkan aplikasi Macayos, sebuah platform digital yang menggunakan kecerdasan buatan untuk membantu anak-anak mengelola emosi mereka.

Ibunya, Claudia Flores, menyadari kemampuan luar biasa David sejak usia dini, ketika ia mampu menghafal banyak lagu dan dengan cepat menguasai konsep matematika. David menekankan pentingnya pendidikan dan pembelajaran berkelanjutan, serta kerendahan hati dalam menghadapi tantangan intelektual. Ia percaya bahwa kecerdasannya harus digunakan untuk kebaikan umat manusia dan meninggalkan dampak positif di dunia.

David saat ini belajar di sekolah internasional daring dan mempersiapkan diri untuk masuk universitas, dengan masa depan yang terbuka lebar di berbagai bidang seperti sains, teknologi, dan humaniora. Ia ingin menggabungkan berbagai minatnya untuk menciptakan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Pengalamannya menyampaikan ceramah di universitas dan organisasi internasional menunjukkan kemampuannya untuk berkomunikasi secara efektif dan berbagi pengetahuannya dengan orang lain. Ia juga berencana menerbitkan sebuah buku untuk menginspirasi orang lain.

David melihat program pelatihan antariksa di NASA sebagai kesempatan yang luar biasa dan menganggapnya sebagai langkah penting menuju pencapaian cita-citanya. Ia menyadari bahwa kecerdasan bukanlah segalanya dan bahwa belajar adalah proses yang berkelanjutan. Ia juga menekankan pentingnya dukungan dan pemahaman dari orang lain, terutama dalam menghadapi tantangan sosial seperti perundungan. David berharap Macayos dapat membantu anak-anak lain mengatasi masalah emosional dan mengembangkan keterampilan sosial yang penting.

Ia ingin menjadi contoh bagi generasi muda dan menunjukkan bahwa dengan kerja keras, dedikasi, dan semangat belajar, semua hal mungkin terjadi





