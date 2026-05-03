David Benavidez Tantang Canelo Alvarez dan Dmitry Bivol Usai Meraih Gelar Juara Dunia

David Benavidez sukses merebut gelar juara dunia kelas penjelajah WBA dan WBO setelah mengalahkan Gilberto Ramirez lewat TKO di ronde keenam. Usai kemenangan, Benavidez langsung menantang Saul Alvarez (Canelo) dan Dmitry Bivol untuk berduel di atas ring. Ia juga mengungkapkan strategi dan keunggulan yang digunakan dalam pertandingan melawan Ramirez. Selain berita tinju, artikel ini juga mencakup berita terkait kerusuhan di Bandung, horoskop karier, dan perkembangan Timnas Indonesia.

David Benavidez langsung menantang Saul Alvarez dan Dmitry Bivol setelah sukses merebut gelar juara dunia kelas penjelajah (cruiserweight) WBA dan WBO. Dengan catatan 48-2, 30 KO, Benavidez berhasil mengalahkan Gilberto Ramirez lewat TKO di ronde keenam pada duel tinju yang berlangsung di T-Mobile Arena, Las Vegas, Amerika Serikat, Minggu (3/5/2026).

Usai sukses merebut sabuk gelar juara kelas penjelajah WBA dan WBO dari Gilberto Ramirez, kini David Benavidez langsung menantang Saul Alvarez dan Dmitry Bivol untuk berduel di atas ring tinju. Saya menghormati Canelo, dia juara hebat, tapi saya juga juara hebat. Ayo kita lakukan, tambahnya. Ketika ditanya mengenai peluang duel melawan Canelo, Benavidez mengaku belum mengetahui kepastiannya.

Namun, ia menegaskan masih memegang sabuk juara WBC kelas berat ringan. Rekap Hasil Tinju Dunia Hari Ini: David Benavidez TKO Gilberto Ramirez, Jaime Munguia Raih Gelar Juara Menengah Super WBA. Selain Canelo, Benavidez juga menempatkan Dmitry Bivol sebagai calon lawan berikutnya karena ingin terus menguji kemampuannya menghadapi petinju elite dunia. Bivol adalah target utama saya.

Bivol adalah petarung hebat, juara hebat. Saya hanya ingin menguji diri saya sendiri di setiap pertarungan, jelasnya. Canelo Alvarez merupakan mantan juara dunia tak terbantahkan kelas menengah super yang pernah memegang sabuk WBC, WBA, IBF, dan WBO. Sementara Dmitry Bivol saat ini merupakan juara dunia kelas berat ringan WBA, IBF, dan WBO.

Saat ini, Canelo Alvarez diperkirakan akan menghadapi Christian Mbilli pada September mendatang untuk perebutan gelar WBC kelas menengah super. Sementara itu, Dmitry Bivol dijadwalkan kembali bertarung pada 30 Mei mendatang saat mencoba mempertahankan gelarnya melawan Michael Eifert di Rusia. Sekadar informasi, petinju berjuluk The Mexican Monster itu tampil impresif sepanjang pertarungan dengan mendominasi Gilberto Ramirez lewat kombinasi pukulan keras dan kecepatan tangan yang sulit diantisipasi.

Benavidez mengaku dirinya tidak hanya mengandalkan kekuatan untuk mengalahkan Ramirez, melainkan juga memadukan strategi, pergerakan, hingga kecerdasan bertarung di atas ring. Saya berterima kasih kepadanya (Ramirez) atas kesempatan itu. Saya agak menyesal hal ini terjadi seperti ini. Saya menyukai Zurdo Ramirez, tetapi begitulah adanya, katanya.

Selain berita tinju, beberapa berita lain juga menjadi sorotan. Dokter internship RSUD K.H. Daud Arif Jambi, dr Myta Aprilia Azmy meninggal diduga akibat beban kerja yang sangat berat. Sosok korban dimata orang terdekat Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengambil langkah berani dalam menyikapi aksi kerusuhan yang pecah di kawasan Dago, Bandung.

Tak hanya sekedar proses hukum, Dedi Mulyadi membuka opsi untuk mengirim para pelaku kerusuhan di Bandung yang masih berstatus pelajar ke barak militer. Kita lihat aspek hukumnya, ujarnya. Selain itu, ada pula berita seputar horoskop, karier, dan olahraga. Lima zodiak paling beruntung soal pekerjaan 4 Mei 2026!

Peluang karier, promosi, dan kesuksesan menanti bagi yang siap ambil kesempatan. Tampil memukau sebagai raja assist kasta Championship, salah satu pemain veteran ini layak dipanggil John Herdman ke Timnas Indonesia buat ajang Piala AFF 2026. Pelatih Hyundai Hillstate, Kang Sung-hyung memberikan pernyataannya usai menyaksikan aksi Megawati Hangestri secara langsung, saat membela Jakarta Pertamina Enduro di Grand Final Proliga 2026.

Top 3 Timnas Indonesia: Jay Idzes-Maarten Paes Diizinkan Main, Erick Thohir Bertemu Sekjen KNVB, hingga Raja Assist yang Eligible Dinaturalisasi Ada tiga berita terpopuler seputar Timnas Indonesia yang paling banyak dibaca di tvOnenews.com, mulai dari turnamen FIFA ASEAN Cup 2026 hingga isu naturalisasi. Timnas Indonesia Bisa Full Asing di Piala AFF 2026, Ini 11 Pemain yang Sudah dan Eligible Jadi WNI untuk Dipanggil John Herdman Timnas Indonesia berpotensi pakai skuad yang didominasi pemain asing, baik diaspora maupun legiun asing Super League yang memenuhi syarat untuk dinaturalisasi.

Tak Main-Main, Dedi Mulyadi Buka Opsi Kirim Pelaku Kerusuhan di Bandung yang Masih Berstatus Pelajar ke Barak Militer: Kita Lihat Aspek Hukumnya! Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi membuka opsi untuk mengirim para pelaku kerusuhan di Bandung yang masih berstatus pelajar ke barak militer.





