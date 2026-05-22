David Alaba Tanda Penghengkangnya di Real Madrid Menutup Pekan

Pemain bek tengah asal Austria, David Alaba, mengumumkan bahwa dia hengkang dari Real Madrid. Dia masih bertanding melawan Athletic Bilbao di Santiago Bernabéu dan bergabung ke klub sebagai pemain bebas transfer pada 2021. Alaba memenangkan 11 trofi, termasuk dua Liga Champions, di bawah kendali Florentino Pérez.

Setelah Dani Carvajal, kini giliran David Alaba yang mengucapkan selamat tinggal kepada Real Madrid . Pemain asal Austria ini hengkang dari Santiago Bernabéu pada hari Sabtu, setelah perpanjangan kontraknya tidak dilanjutkan.

Melalui saluran resmi klub, Real Madrid mengucapkan terima kasih kepada Alaba atas jasanya.

"Kami ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan kami kepada seorang pemain yang menjadi bagian dari tim yang menandai salah satu periode tersukses dalam sejarah klub. ", kata Presiden Real Madrid, Florentino Pérez. Pemain berusia 33 tahun ini telah bermain dalam 131 pertandingan untuk tim Madrid, meraih sebelas trofi, termasuk dua kali Liga Champions, dua kali Piala Dunia Antarklub, dua kali Piala Super Eropa, dua kali gelar liga, dua kali Piala Super Spanyol, dan satu kali Copa del Rey.

Berkat dedikasinya, kerja kerasnya, dan momen ikonik selama perjalanan kami menuju La Decimocuarta, yang menjadikannya simbol kemenangan yang telah menjadi bagian dari sejarah klub. Perjalanan Alaba bersama Madrid telah dipenuhi dengan petualangan; ia tiba dari Bayern München pada 2021 tanpa biaya transfer, begitu juga petualangan lalu petualangan. Alasannya, Alaba mengalami musim yang kurang beruntung dari sisi cedera betis. Akibatnya, ia absen dalam lima belas pertandingan, sehingga ia hanya bermain selama 505 menit untuk tim.

