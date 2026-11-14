Dave Billings Mengubur Boeing 737 Jadi Bunker di Derbyshire

Insinyur Dave Billings membeli Boeing 737 bekas seharga 4.000 pound sterling untuk diubah menjadi bunker bawah tanah seluas tiga ton di Hilton, Derbyshire.

Insinyur eksentrik Dave Billings berusia 45 tahun resmi menurunkan badan pesawat Boeing 737 -500 bekas milik maskapai Bmibaby yang seberat tiga ton ke dalam lubang sedalam 4,2 meter di properti miliknya di Hilton, Derbyshire. Langkah monumental ini diambil pada Sabtu (14/11/2026) sebagai bagian dari proyek ambisius untuk mengubah sisa-sisa pesawat tersebut menjadi tempat persembunyian bawah tanah yang canggih dan terintegrasi dengan bunker nuklir yang telah dibangunnya bertahun-tahun sebelumnya.

Proyek rekayasa sipil yang unik ini terinspirasi dari film klasik tentang tawanan perang berjudul The Great Escape dan telah menelan biaya awal setidaknya 50 ribu pound sterling atau setara dengan Rp 1,2 miliar. Dave Billings memperkirakan bahwa struktur bawah tanah yang lengkap dengan fasilitas mandiri ini mampu menampung keluarganya tetap hidup dan terisolasi dari dunia luar selama berbulan-bulan penuh apabila terjadi skenario konflik global seperti Perang Dunia ketiga.

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Rincian Biaya dan Materi Konstruksi

Dave Billings beserta teman-temannya mengakuisisi badan pesawat kosong tersebut pada Desember 2025 melalui platform jual beli Facebook dengan harga transaksi sebesar 4.000 pound sterling atau Rp 96,7 juta. Setelah kepemilikan berpindah tangan, insinyur tersebut mengalokasikan anggaran tambahan yang sangat besar untuk memastikan kekokohan struktur bawah tanah ini agar tahan terhadap tekanan tanah dan potensi bahaya eksternal.

Rincian pengeluaran proyek mencakup alokasi sebesar 8.000 pound sterling atau Rp 193,5 juta khusus untuk pembelian beton, sementara 3.000 pound sterling atau Rp 72,5 juta digunakan untuk jaringan penguat berupa besi beton. Material tambahan lainnya meliputi pembelian bahan isolasi dengan dana sebesar 2.000 pound sterling atau Rp 48,3 juta sebelum badan pesawat benar-benar terkubur dan diamankan di kedalaman tanah yang telah digali.

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Fasilitas Otonom dan Sistem Daur Ulang

Bunker yang terhubung dengan badan pesawat Boeing 737 ini dirancang untuk beroperasi secara mandiri dengan dilengkapi sistem kelistrikan dan suplai air bersih yang tidak bergantung pada jaringan utilitas kota. Dave Billings berencana memasang panel surya di bagian atap struktur untuk menghasilkan energi terbarukan dan menggali sumur bor sebagai sumber cadangan air utama yang sangat krusial untuk kelangsungan hidup jangka panjang.

Sistem sanitasi juga dimodifikasi secara total di mana toilet pesawat yang sudah tidak terpakai diubah menjadi toilet fungsional yang terhubung langsung ke tangki septik di lokasi. Selain itu, seluruh ruangan di dalam bunker dilengkapi dengan sistem ventilasi mandiri yang canggih, sehingga Dave Billings yakin mereka dapat bertahan hidup tanpa akses ke fasilitas publik untuk waktu yang sangat lama jika situasi darurat memaksa mereka untuk berdiam diri.

Motivasi Keluarga dan Target Penyelesaian

Keputusan pembelian pesawat jet bekas ini pada awalnya mendapat tentangan dari istri Dave Billings bernama Beth karena ia menganggap proyek tersebut sebagai pemborosan dana. Beth sempat bertanya-tanya alasan suaminya menghabiskan uang untuk mesin tua yang dianggapnya sebagai sampah, namun sikapnya berubah setelah melihat komitmen suaminya untuk mengubah benda tersebut menjadi ruang hiburan dan tempat pesta yang aman.

Inspirasi utama di balik pembelian ini berasal dari Oliver, putra delapan tahun Dave Billings yang sangat tergila-gila dengan dunia penerbangan. Dengan dukungan keluarga, Dave Billings memaparkan bahwa proyek ini memiliki dua fungsi utama yaitu sebagai tempat bersantai yang keren dan sebagai tempat perlindungan darurat yang fungsional. Ia berencana menyelesaikan seluruh pekerjaan konstruksi pada bulan Februari tahun depan sebelum mencapai tenggat waktu penting yaitu ulang tahun pernikahan mereka yang ke-10.