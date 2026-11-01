Data Pelatih Robot: Pekerjaan Baruk Rekam Aktivitas Manusia

Mohammed Ashim merekam kerja pangkas rambut untuk AI robot. Upah US$5-10 per hari. Data vital melatih robot gerakan fisik nyata.

Mohammed Ashim, pemuda berusia 22 tahun dari Bengaluru, India, telah bekerja sebagai tukang pangkas rambut selama empat tahun. Namun, pekerjaannya berubah secara signifikan ketika ia mulai merekam seluruh aktivitas kerjanya dengan memasang kamera khusus di kepalanya. Langkah ini menjadikannya salah satu dari ratusan ribu pekerja di seluruh dunia yang dibayar untuk mendokumentasikan aktivitas harian mereka demi kebutuhan teknologi modern.

Disiplin Rekam Aktivitas Kerja

Rutinitas Ashim menjadi lebih terstruktur dan menuntut kedisiplinan tinggi. Tim operasional mengajarkan agar area tangan selalu tetap berada dalam bingkai kamera dengan rapi. Pencahayaan harus tajam, dan ia tidak boleh memiringkan kepala secara tiba-tiba saat bekerja. Bagi Ashim, ini adalah penghasilan yang bagus. Ia merasa bersemangat karena melakukan hal futuristik yang tidak pernah ia bayangkan akan berguna bagi perusahaan teknologi global.

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Rekaman Ashim dikumpulkan oleh sebuah perusahaan lokal yang memiliki ratusan karyawan dengan tugas serupa. Tujuannya adalah menyediakan data spesifik yang sangat dibutuhkan oleh perusahaan robotika yang menjalankan laboratorium Kecerdasan Buatan atau AI. Tanpa data riil ini, pengembangan teknologi robotika akan mengalami hambatan serius dalam pemahaman konteks dunia nyata.

Upah dan Protokol Privasi Kerja

Shahil Baig, pendiri dan CEO dari perusahaan tersebut, menjelaskan bahwa kebutuhan data mencakup berbagai sektor. Sektor tersebut meliputi pekerjaan industri, pertanian, pekerjaan rumah tangga, hingga usaha kecil seperti pembuatan tembikar, pembuatan pakaian, sulaman, dan pembuatan lilin. Upah yang diberikan berkisar antara lima hingga sepuluh dolar AS atau sekitar sembilan puluh ribu hingga seratus delapan puluh ribu rupiah Indonesia untuk durasi delapan hingga sepuluh jam kerja yang direkam.

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Memastikan persetujuan pekerja dan kenyamanan mereka dalam proses ini adalah hal yang sangat penting. Para pekerja hanya merekam tangan mereka, bukan wajah. Jika perangkat multi-kamera menangkap lebih banyak bagian tubuh atau lingkungan sekitar, wajah akan diaburkan. Tidak ada nama, tidak ada detail kontak, dan tidak ada informasi yang dapat mengidentifikasi mereka secara pribadi ke dalam data yang diserahkan.

Saat ini, klien sering meminta penggunaan empat hingga enam kamera yang dipasang di sekitar kepala. Tujuannya adalah untuk meliput seluruh adegan secara menyeluruh, bukan hanya fokus pada tangan. Mengobtenir persetujuan untuk menggunakan satu kamera kecil bisa dilakukan dengan obrolan ringan. Namun, untuk perangkat dengan lima kamera, prosesnya menjadi hal yang sama sekali berbeda dan jauh lebih sulit untuk diimplementasikan.

Pentingnya Data Dunia Nyata untuk AI

Manish Agarwal, pendiri Humyn Labs, menjelaskan mengapa data semacam ini sangat krusial. Jika Anda ingin robot menavigasi dunia nyata, mereka tidak bisa hanya dilatih di dalam simulasi komputer. Sebagian besar data yang dikumpulkan berasal dari video. Terkadang, para pengumpul data juga mengenakan perangkat keras di tangan dan jari mereka untuk merekam kontak fisik secara detail.

Tugas fisik membutuhkan sinyal berkualitas tinggi yang melibatkan gerakan anggota tubuh. Gerakan ini mencakup jari, pergelangan tangan, siku, bahu, serta penerapan gaya dinamis. Contohnya adalah menerapkan gaya genggaman yang tepat agar botol plastik tidak hancur dibandingkan dengan gelas baja. Internet tidak menyediakan aktivitas manusia yang secara langsung berhubungan dengan kontak fisik.

Aktivitas nyata seperti daya dan gaya tangan saat membersihkan dapur, hingga perakitan mobil, harus dipelajari. Pelajaran dari tangan yang tahu persis berapa banyak gaya yang harus diterapkan pada suatu objek. Data tersebut harus dikumpulkan dari awal, di dunia nyata, dan di berbagai lingkungan yang berbeda. Humyn Labs menyaring ribuan jam video dari para pengumpul.

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Konteks Geografis dan Masa Depan Kerja

Konten yang paling bermanfaat kemudian dipilih dan diberi label agar AI mengetahui apa yang dilihatnya. Data tersebut dikemas dalam format yang dapat digunakan oleh klien. Anda perlu mencari sumber dari berbagai pabrik, berbagai pekerjaan, dan di berbagai wilayah geografis. Hal ini karena jika Anda ingin membangun aplikasi untuk pabrik atau rumah di Amerika Serikat, Anda memerlukan lingkungan yang menjadi representasi dari negara tersebut.

Rumah-rumah tinggal di India mungkin bukan konteks yang tepat untuk membangun kasus penggunaan robotika di AS. Namun, muncul pertanyaan apakah para pekerja ini mengumpulkan data untuk mesin yang suatu hari akan menggantikan pekerjaan mereka. Bino Paul, profesor senior di Sekolah Manajemen dan Studi Ketenagakerjaan TISS di Mumbai, menilai masih terlalu dini untuk menilainya secara pasti.

Bagi sebagian pekerja, AI mungkin merupakan alat yang berguna. Namun, robot dapat mengotomatiskan pekerjaan lain secara total. Pada saat para pekerja menyadari sepenuhnya apa yang telah mereka lakukan, keadaan mungkin sudah tidak dapat diubah. AI tidak dapat dipandang hanya sebagai sistem teknis murni.

Kita perlu mengembangkan sistem sosio-teknis di mana etika dijunjung tinggi melalui peran manusia. Tujuannya memastikan bahwa AI memberikan manfaat dan bukan kerugian bagi masyarakat. Terlepas dari kekhawatiran tentang ke mana arah perkembangan teknologi, dana segar masih terus digelontorkan oleh para investor untuk mendukung pengembangan lebih lanjut.