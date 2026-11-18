Tingginya volume transaksi QRIS dan utang rumah tangga tidak mencerminkan kesehatan ekonomi. Data LPS menunjukkan penurunan saldo tabungan dan pencairan JHT yang meningkat drastis.

Perdebatan mengenai daya beli masyarakat di Indonesia terus berlanjut setelah pemerintah mengklaim bahwa lonjakan transaksi QRIS membuktikan tidak adanya penurunan ekonomi. Namun, analisis mendalam menunjukkan bahwa fenomena ini justru merupakan sinyal lemahnya kesehatan keuangan rumah tangga kelas menengah dan menengah bawah. Data dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan statistik makroekonomi mengungkapkan realitas yang berbeda dari klaim resmi tersebut.

Pada semester pertama tahun 2026, volume transaksi QRIS mencatatkan angka 12,55 miliar transaksi. Angka ini naik dua kali lipat dibandingkan semester I tahun 2025 yang hanya tercatat 6,05 miliar transaksi. Secara nilai, transaksi mencapai Rp 600,7 triliun, meningkat dari Rp 579 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan signifikan ini terjadi seiring dengan maraknya aktivitas di warung kopi, konser musik, dan pembelian mobil listrik.

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Ilustrasi Pergeseran Pola Konsumsi

Lonjakan volume transaksi QRIS harus dipahami melalui kacamata pergeseran pola konsumsi ekonomi. Dalam ilmu ekonomi, ukuran daya beli sejati adalah pendapatan riil yang dimiliki agen ekonomi. Pendapatan riil akan menurun jika pertumbuhan pendapatan nominal lebih rendah daripada kenaikan tingkat harga umum atau inflasi. Ketika harga barang dan jasa semakin mahal, rumah tangga dengan pendapatan tetap mengalami penurunan daya beli.

Individu mungkin mempertahankan nilai rupiah pengeluaran konsumsinya, tetapi bundel konsumsi yang mereka peroleh jumlahnya menurun. Atau, jika jumlah barang tetap sama, kualitasnya bisa menurun. Fenomena ini dikenal sebagai perilaku konsumsi yang terlihat stabil secara nominal, namun kualitas hidup ekonomi sebenarnya sedang menurun. Data LPS menunjukkan pertumbuhan jumlah rekening bank di bawah Rp 100 juta sebesar 18 persen dari tahun 2024 sampai 2026.

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Penurunan Saldo dan Pencairan Dana

Di sisi lain, nilai rupiah dari rekening-rekening tersebut hanya tumbuh 10 persen. Nilai saldo rata-rata per rekening turun dari Rp 1,77 juta menjadi Rp 1,67 juta. Penurunan ini dibarengi dengan lonjakan pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) yang dianggap sebagai tabungan pekerja. Nilai pencairan JHT melonjak dari Rp 21,1 triliun pada semester I tahun 2024 menjadi Rp 25,2 triliun pada semester I tahun 2025.

Tren ini berlanjut hingga semester I tahun 2026, di mana nilai pencairan mencapai Rp 30 triliun. Selain pencairan dana pensiun, manfaat program pensiun sukarela yang dibayarkan pada Januari hingga Juli 2026 juga tumbuh 12,93 persen per tahun menjadi Rp 27,04 triliun. Rumah tangga tampaknya menghabiskan tabungan yang dimilikinya untuk mempertahankan tingkat konsumsi.

Beban Utang yang Meningkat

Kemunduran kesehatan keuangan rumah tangga juga terlihat dari sisi kenaikan liabilitas atau utang. Baki debet perbankan tercatat tumbuh 29,1 persen per tahun dari Rp 24,33 triliun pada Agustus 2025 menjadi Rp 31,41 triliun pada Agustus 2026. Jika digabung dengan perusahaan pembiayaan, total utang mencapai Rp 45 triliun, meningkat dari Rp 34,3 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Pertanyaan kuncinya adalah bagaimana rumah tangga mempertahankan konsumsi saat pendapatan riil menurun. Cara yang biasa dilakukan adalah menarik tabungan, berutang, atau menjual aset produktif. Ketika tabungan habis dan utang sulit dicicil, rumah tangga terpaksa menjual aset seperti kendaraan bermotor hanya untuk memenuhi kebutuhan pangan dasar. Hal ini menegaskan penurunan kualitas neraca keuangan rumah tangga kelas menengah dan menengah bawah dalam dua tahun terakhir.