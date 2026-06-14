Dasco Puji Langkah BI Perkuat Rupiah Lewat Kerja Sama dengan China

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, memberikan apresiasi kepada Bank Indonesia (BI) yang telah melakukan langkah konkret memperkuat Rupiah melalui kesepakatan bilateral dengan China, termasuk perluasan Local Currency Transaction ke Hong Kong dan QRIS lintas batas.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memberikan apresiasi tinggi kepada Bank Indonesia (BI) yang telah mengambil langkah-langkah konkret untuk memperkuat nilai tukar Rupiah . Menurut Dasco, upaya BI menunjukkan hasil positif dengan tren Rupiah yang terus menguat.

Apresiasi ini disampaikan Dasco menanggapi penandatanganan perjanjian Bilateral Currency Swap Arrangement (BCSA) antara Gubernur BI Perry Warjiyo dan Gubernur People's Bank of China (PBOC) Pan Gongsheng di Shanghai, China pada 11 Juni 2026. Kesepakatan ini memungkinkan transaksi antara Indonesia, China Daratan, dan Hong Kong dilakukan menggunakan mata uang lokal yaitu Rupiah atau Renminbi tanpa harus bergantung pada Dolar Amerika Serikat. Hal ini dianggap sebagai langkah strategis untuk mengurangi dominasi dolar dalam perdagangan bilateral.

Lebih lanjut, dalam kesempatan yang sama juga ditandatangani Memorandum of Understanding (MoU) tentang perluasan Local Currency Transaction (LCT) yang mencakup wilayah Hong Kong. MoU tersebut turut ditandatangani oleh Eddie Yue, Chief Executive Hong Kong Monetary Authority (HKMA). Perluasan ini diharapkan dapat meningkatkan volume transaksi dagang antara Indonesia dan China yang pada tahun 2025 mencapai 154,5 miliar Dolar AS.

Dengan mekanisme LCT, eksportir dan importir dapat bertransaksi langsung menggunakan Rupiah dan Renminbi tanpa perlu konversi ke dolar, sehingga menghemat biaya transaksi dan mengurangi risiko fluktuasi nilai tukar. Selain itu, dalam MoU tersebut juga disepakati implementasi QRIS lintas batas antara Indonesia dan China. Sistem pembayaran ini memungkinkan pengusaha dan konsumen dari kedua negara melakukan transaksi secara mudah dan cepat menggunakan kode QR. Saat ini, QRIS telah melibatkan 191 penyedia layanan di China dan 24 di Indonesia yang semuanya terhubung.

Integrasi ini diharapkan dapat mendorong pariwisata, perdagangan e-commerce, dan investasi antara kedua negara. Dasco menegaskan bahwa langkah BI ini adalah upaya serius untuk memperkuat Rupiah dan mengurangi ketergantungan pada Dolar Amerika Serikat dalam transaksi dagang internasional. Dengan adanya kesepakatan ini, Indonesia dan China semakin mempererat kerja sama ekonomi dan keuangan. Penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan bilateral tidak hanya menguntungkan dari segi efisiensi, tetapi juga memperkuat stabilitas nilai tukar Rupiah.

Dasco berharap langkah ini dapat diikuti dengan perluasan kerja serupa dengan mitra dagang utama lainnya. Ke depan, dengan semakin banyak negara yang bersedia melakukan transaksi menggunakan mata uang lokal, Indonesia dapat mengurangi tekanan terhadap Rupiah dan meningkatkan daya saing ekspor. Kerja sama ini juga menjadi bukti komitmen BI dalam menjaga stabilitas moneter dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Secara keseluruhan, inovasi seperti QRIS lintas batas dan perluasan LCT merupakan terobosan penting dalam sistem pembayaran dan keuangan.

Masyarakat dan pelaku usaha diharapkan dapat memanfaatkan fasilitas ini untuk memperluas akses pasar dan meningkatkan efisiensi bisnis. Dukungan penuh dari pemerintah dan DPR terhadap kebijakan BI ini diharapkan dapat mempercepat implementasi dan memberikan manfaat maksimal bagi perekonomian Indonesia. Dengan sinergi antara otoritas moneter dan fiskal, target pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dapat tercapai





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