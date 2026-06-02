Penerima manfaat dan pergantian ini tentu tidak akan mempengaruhi pelayanan yang berlangsung selama ini. DPR memberikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto yang bergerak cepat mengevaluasi Kepala BGN beserta dua wakilnya.

Dasco Nilai Nanik S Deyang Tepat Jadi Kepala BGN, Singgung Kerja Lapangan hingga Tutup Dapur Bermasalah. Penerima manfaat dan pergantian ini tentu tidak akan mempengaruhi pelayanan yang berlangsung selama ini.

DPR memberikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto yang bergerak cepat mengevaluasi Kepala BGN beserta dua wakilnya. Langkah tegas ini membuktikan pemerintah sangat peka dan responsif dalam mendengarkan dinamika aspirasi yang berkembang, baik dari masyarakat luas, para penerima manfaat, koordinasi lintas kementerian, hingga masukan resmi dari DPR. Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu menilai, pembenahan internal di tubuh BGN sudah sangat mendesak demi memastikan program strategis nasional tidak mandek.

Kendati terjadi transisi kepemimpinan dari pejabat lama ke pejabat baru, fungsi pelayanan publik wajib dipastikan tetap berjalan normal dan justru harus semakin agresif. DPR menaruh harapan besar agar jajaran pimpinan BGN yang baru dapat langsung tancap gas memetakan persoalan logistik dan distribusi. Dasco menegaskan, fokus pembenahan pascaevaluasi ini harus bermuara pada pemerataan akses jaminan gizi, terutama untuk wilayah-wilayah yang selama ini sulit dijangkau.

Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto resmi mencopot Dadan Hindayana dari jabatan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) pada Selasa, 2 Juni 2026. Tak hanya Dadan, Kepala Negara juga mencopot Lodewyk Pusung dan Sony Sanjaya sebagai wakil kepala BGN. Presiden Prabowo Subianto mengangkat Mayor Jenderal TNI Trenggono sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), menggantikan Sony Sanjaya pada Selasa 2 Juni 2026.

Saat meninjau penataan kawasan Sukajadi, Bandung, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi bertemu seorang anak SD yang berjualan rempeyek dan ditinggal oleh ayah. Presiden Prabowo memastikan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan tetap berjalan meski Dadan Hindayana dicopot dari Kepala BGN bersama dua wakilnya. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) RI, Prasetyo Hadi menegaskan pemerintah bakal terus melakukan evaluasi mendalam terhadap kinerja dan struktur kelembagaan BGN.

Gubernur Jabar Dedi Mulyadi tiba-tiba saja 'cosplay' menjadi seorang kiper ketika bermain sepak bola bersama anak-anak Papua di pinggiran pantai Jayapura. Harta kekayaan milik Nanik S Deyang, sang Kepala BGN baru yang menggantikan Dadan Hindayana, tercatat lewat LHKPN mencapai Rp6,3 miliar berdasarkan LHKPN. Seskab Teddy merespons kritikan mantan Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Dino Patti Djalal terkait perjalanan luar negeri yang dilakukan Prabowo Subianto. Lagu MBG (Mas Bahlil Ganteng) belakangan tengah ramai di media sosial.

Lagu ini juga bahkan telah sampai ke telinga mantan presiden ke-7 RI, Jokowi. Kebakaran hebat melanda rumah di Kemayoran, Jakarta Pusat. Sebanyak 33 armada dan 100 personel damkar dikerahkan untuk mencegah api meluas ke permukiman sekitar. Stasiun televisi, JAKTV menyampaikan permohonan maaf menyusul denggan insiden yang terjadi pada Senin pagi kemarin.

Insiden tersebut terkait materi tak senonoh. Sekitar 250 bangunan semi permanen hangus dalam kebakaran hebat yang melanda kawasan permukiman padat penduduk di belakang Pasar Jiung, Kemayoran Gempol, Jakarta Pusat. Intip chemistry manis antara Joy Red Velvet dan Kim Hyun-Jin dalam poster terbaru dalam drama Korea 'One of a Kind Romance' yang siap menghangatkan hati pemirsa. Dadan Hindayana resmi dicopot sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) oleh Presiden RI, Prabowo Subianto.

Lalu, Nanik S Deyang di tujuk sebagai Kepala BGN yang baru. Dalam video yang beredar di media sosial, terlihat sejumlah warga mendatangi sebuah rumah dan mengamankan seorang pria yang diketahui berinisial AS (36). Rekaman lain menunjukkan seorang pria yang mengenakan baju berwarna hitam dan berkerudung, berdiri di depan rumah dan berbicara dengan seorang polisi





VIVAcoid / 🏆 3. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Dasco Nilai Nanik S Deyang Kepala BGN Pembenahan Internal Program Strategis Nasional

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Dasco: DPR Dukung Prabowo Pilih Nanik Deyang Jadi Kepala BGNDasco mengatakan, DPR telah memantau hasil kerja Nanik S Deyang selama menjadi Wakil Kepala BGN. Tegas lakukan penutupan SPPG bermasalah.

Read more »

Soal Pencopotan Kepala BGN, Dasco: Sesuai Aspirasi MasyarakatDPR berharap, adanya pergantian pimpinan, maka BGN berbenah dan evaluasi secara menyeluruh.

Read more »

Kepala BGN Diganti, Dasco: DPR Apresiasi Pemerintah Dengar Aspirasi RakyatWakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad apresiasi langkah pemerintah merombak pimpinan Badan Gizi Nasional. Evaluasi ini diharapkan mampu mengoptimalkan kinerja dan pelayanan bagi masyarakat.

Read more »

Kepala BGN Diganti, Wakil Ketua DPR Dasco: Pergantian Tidak Akan Memengaruhi PelayananWakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad apresiasi pergantian Kepala Badan Gizi Nasional oleh Presiden Prabowo, harap pelayanan tetap optimal.

Read more »