Dasco Apresiasi Pengangkatan Nanik S. Deyang sebagai Kepala BGN

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menilai keputusan Presiden Prabowo Subianto mengangkat Nanik S. Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional baru sebagai keputusan tepat, setelah beliau sebelumnya aktif dalam monitoring dan penutupan dapur MBG yang tidak memenuhi syarat.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Sufmi Dasco Ahmad memberikan tanggapan terkait pengangkatan Nanik S. Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang menggantikan Dadan Hindayana .

Dasco menilai keputusan Presiden Prabowo Subianto sebagai tepat. Ia menggariskan pengalaman Nanik sebelumnya sebagai Wakil Kepala BGN yang aktif melakukan kerja lapangan, pemantauan, dan menutup dapur-dapur makan bergizi gratis (MBG) yang tidak memenuhi syarat. Dasco menyatakan, meskipun pengangkatan adalah hak prerogatif presiden, pilihan tersebut dianggap tepat. Tanggapan ini disampaikan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, pada malam 2 Juni 2026.

Dasco juga mengapresiasi pemerintah atas pergantian pimpinan BGN, klimannya mendengarkan aspirasi masyarakat dan penerima manfaat program. Ia berharap BGN dapat berbenah dan terus melayani publik setelah evaluasi menyeluruh. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dalam konferensi pers yang sama, mengungkapkan bahwa setelah evaluasi selama sekitar satu setengah tahun, Presiden memutuskan untuk mengganti pimpinan BGN. Dadan Hindayana diputuskan dari jabatannya, demikian juga dua Wakil Kepala BGN, Lodewyk Pusung dan Sony Sanjaya.

Presiden menunjuk Nanik S. Deyang sebagai Kepala BGN baru, sementara posisi Wakil Kepala BGN diisi oleh Agustina Arumsari dan Mayor Jenderal TNI Trenggono. Berita ini menggambarkan respons legislative terhadap keputusan eksekutif dalam program gizi nasional, serta ambisi perbaikan setelah masa uji coba program MBG yang kontroversial. Topiknya mencakup kebijakan publik, struktur pemerintahan, dan akuntabilitas lembaga. Informasi ini disampaikan tanpa电势 tambahan seperti tautan navigasi atau label boilerplate, sehingga memfokuskan pada isi berita yang substantif





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