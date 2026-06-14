Dasco Appreciates BI's Steps to Strengthen Rupiah Through Rupiah-Renminbi Direct Transaction Agreement

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memuji langkah konkret Bank Indonesia dalam memperkuat Rupiah melalui Bilateral Currency Swap Arrangement dengan China dan penggunaan QRIS lintas batas.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan apresiasi terhadap langkah konkret yang undertaken oleh Bank Indonesia (BI) dalam upaya memperkuat Rupiah . Pernyataan ini disampaikan Dasco menanggapi kerja sama Bilateral Currency Swap Arrangement (BCSA) antara Gubernur BI, Perry Warjiyo, dengan Gubernur People's Bank of China (PBOC), Pan Gongsheng, yang ditandatangani pada 11 Juni 2026 di Shanghai, China.

Penandatanganan ini juga melibatkan Memoran dum of Understanding (MoU) tentang Local Currency Transaction (LCT) yang diperluas mencakup wilayah Hong Kong, serta ditandatangani oleh Eddie Yue, Chief Executive Hong Kong Monetary Authority (HKMA). Dasco menjelaskan bahwa kesepakatan ini memungkinkan transaksi antara Indonesia, China Daratan, dan Hong Kong dapat dilakukan menggunakan Rupiah atau Renminbi tanpa harus bergantung pada Dolar Amerika Serikat.

Selain itu, dalam MoU disepakati penggunaan QRIS lintas batas antara Indonesia dan China, yang sudah melibatkan 191 penyedia layanan di China dan 24 di Indonesia, semuanya terhubung. Dasco menegaskan bahwa dengan perjanjian ini, transaksi ekspor-impor Indonesia dengan China yang pada tahun 2025 mencapai 154,5 miliar Dolar AS dapat menggunakan LCT, yaitu Rupiah dengan Renminbi, sehingga mengurangi ketergantungan pada Dolar AS. Upaya ini dianggap sangat serius untuk memperkuat Rupiah dan mengurangi kebutuhan Dolar Amerika Serikat dalam transaksi dagang





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