Gelombang dukungan Sufmi Dasco Ahmad untuk Wapres membanjir, namun ia menegaskan hak konstitusional Presiden Prabowo Subianto. Koalisi pemerintahan memilih diam dalam proses seleksi wakil presiden.

Gelombang dukungan besar-besaran mengalir ke nama Sufmi Dasco Ahmad sebagai calon wakil presiden dalam Pilpres 2029. Puluhan Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerindra serta ratusan Dewan Pimpinan Cabang secara serentak menyatakan sikap mendukung Ketua Harian partai tersebut. Dukungan ini juga datang dari sekitar dua puluh anggota Dewan Perwakilan Daerah yang merilis video dukungan kepada Dasco pada Selasa (17/11/2026).

Dasco Menghormati Hak Konstitusional Presiden

Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa keputusan penunjukan wakil presiden sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo Subianto. Ia meminta seluruh elemen masyarakat dan partai politik untuk menghormati hak konstitusional yang dimiliki presiden dalam mengusulkan nama ke Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dasco menjelaskan bahwa proses pengusulan tersebut diatur secara jelas dalam undang-undang.

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Politikus senior ini juga menyebutkan nama lain dari partainya, seperti Sugiono dan Ahmad Muzani, sebagai kader terbaik. Namun, ia menegaskan kembali bahwa penghormatan kepada wewenang presiden adalah prioritas utama. Dasco menekankan bahwa segala usulan harus melewati mekanisme formal yang telah disahkan hukum.

Koalisi Pemerintahan Memilih Strategi Diam

Sejumlah partai koalisi pemerintah terlihat memilih tidak mengajukan nama calon wakil presiden kepada Presiden Prabowo Subianto. Pengamat politik Arifki Chaniago menilai strategi ini dimaksudkan untuk menghindari kesan ambisi membangun poros politik sendiri menuju Pilpres 2029. Mengusulkan kader bisa dibaca sebagai upaya memperkuat tawar menawar politik jangka panjang.

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Partai-partai pendukung pemerintahan cenderung mengambil posisi menunggu directive langsung dari Istana. Sikap kehati-hatian ini diambil agar tidak dianggap melakukan manuver politik yang provokatif di tengah proses penentuan. Mereka berharap bisa dipilih secara langsung oleh presiden daripada secara terbuka menunjuk kandidat mereka.

Faktor Turbulensi dan Peta Politik 2029

Langkah diamnya partai koalisi diduga kuat berkaitan dengan keinginan menjaga stabilitas politik. Pius Sugeng Prasetyo menilai pengusulan kader dapat menambah turbulensi dan persoalan baru bagi pemerintahan. Firman Manan menambahkan bahwa penurunan kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan juga menjadi pertimbangan strategis.

Kekhawatiran mengenai peta politik tahun 2029 juga memengaruhi keputusan ini. Ada indikasi bahwa koalisi saat ini mungkin tidak akan bersatu kembali dalam kontestasi mendatang. Oleh karena itu, menjaga jarak politik dianggap sebagai langkah preservasi posisi masing-masing partai. BRIN sendiri menyebutkan bahwa presiden menghindari munculnya rival baru dari dalam lingkaran kekuasaannya sendiri.

Peluang Internal Kader Gerindra

Djayadi Hanan dari Universitas Islam Internasional Indonesia menilai peluang bagi nama lain masih terbuka selama presiden belum mengumumkan pilihan. Namun, dinamika yang ada menunjukkan preferensi kuat terhadap kader internal Gerindra atau orang terdekat presiden. Dukungan massif dari DPD dan DPC partai menjadi sinyal kuat bagi istana.

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Posisi wakil presiden yang sangat strategis menuntut kehati-hatian ekstra dalam memilih pasangan. Presiden Prabowo Subianto diyakini akan mempertimbangkan loyalitas dan keakraban sebelum menyerahkan nama ke MPR. Langkah Dasco yang bersikap rendah hati justru memperkuat posisinya di mata pengamat politik.