Darwin Nunez Kembali ke Liverpool? Rumor Berkecamuk di Tengah Persiapan Piala Dunia

Seruan datang dari penggemar Liverpool dan klub-klub lainnya seputar kemungkinan Darwin Nunez kembali ke klub asal setelah kontrak bebas. Topik membahas perjalanan transfernya, peranannya di Al Hilal, dan prospek kembalinya ke Inggris di musim depan.

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