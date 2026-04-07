Darurat Sampah di Puncak Bogor: Aksi Bersih-Bersih Ungkap Timbunan Enam Ton Sampah

Aksi bersih-bersih di kawasan Puncak Bogor mengungkapkan tingginya volume sampah yang mencemari lingkungan. Relawan dan petugas mengumpulkan enam ton sampah dalam sehari, namun total timbunan diperkirakan mencapai 30 ton. Permasalahan sampah tidak hanya soal volume, tetapi juga perilaku masyarakat. Upaya pengelolaan sampah berkelanjutan diperlukan untuk menjaga kelestarian lingkungan.

Aksi bersih-bersih sampah yang dilakukan di salah satu Zona Pemanfaatan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, tepatnya di daerah Megamendung, Puncak, Bogor, menjadi sorotan utama. Kegiatan ini merupakan respons terhadap tingginya volume sampah yang mencemari kawasan tersebut.

Dalam aksi yang dilaksanakan pada Senin, 6 April 2026, sebanyak 70 relawan dari Eiger Adventure Land bersama dengan petugas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor dan TN Gunung Gede Pangrango bahu-membahu membersihkan sampah. Hasilnya cukup mencengangkan, dengan terkumpulnya sekitar enam ton sampah, setara dengan empat truk sampah, hanya dalam satu hari. Jumlah sampah yang berhasil dikumpulkan ini menunjukkan betapa krusialnya permasalahan sampah di wilayah Puncak Bogor. Diperkirakan total timbunan sampah di zona penyangga tersebut mencapai sekitar 30 ton atau setara dengan 20 truk sampah, mengindikasikan bahwa upaya pembersihan harus dilakukan secara berkelanjutan dan terstruktur. Permasalahan sampah di kawasan Puncak tidak hanya berfokus pada volume sampah yang besar, tetapi juga terkait dengan perilaku masyarakat dalam membuang sampah sembarangan. Hal ini menjadi perhatian serius karena dampak negatifnya sangat luas, mulai dari pencemaran lingkungan hingga potensi bencana seperti banjir dan tanah longsor. Direktur Utama EIGER Adventure Land, Imanuel Wirajaya, menekankan pentingnya kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. EIGER Adventure Land berkomitmen untuk terus mendorong inisiatif pengelolaan sampah di kawasan Megamendung secara bertahap dan berkelanjutan. Upaya ini mencakup peran sebagai mitra, fasilitator, serta edukator bagi masyarakat dalam membangun kebiasaan pengelolaan sampah yang lebih bertanggung jawab, sejalan dengan upaya pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan. Ke depan, selain aksi bersih-bersih sampah, mereka juga akan mengembangkan sistem pengelolaan sampah terintegrasi, yang bertujuan untuk mendukung kawasan ekowisata yang berkelanjutan, sekaligus berkontribusi dalam menjaga keseimbangan ekosistem di wilayah hulu. Dukungan terhadap inisiatif ini juga datang dari Arief Sabdo Yuwono, Guru Besar Teknik Sipil dan Lingkungan IPB University yang juga anggota tim pakar Eiger Adventure Land, yang menekankan perlunya perubahan sistem pengelolaan sampah mulai dari sumbernya. Perubahan tersebut mencakup peningkatan kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan serta penguatan sistem pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan. Data dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menunjukkan bahwa timbunan sampah Indonesia mencapai 69,7 juta ton sepanjang tahun 2023. Namun, hanya 39 persen yang berhasil dikelola dengan baik, sementara 22 persen masih ditimbun di TPA atau dibuang ke badan air. Volume sampah di Kabupaten Bogor yang mencapai ribuan ton per hari turut memperparah kondisi ini, meningkatkan potensi munculnya titik-titik timbunan sampah liar, khususnya di kawasan penyangga seperti Puncak. Praktik pembuangan sampah yang tidak terkendali di kawasan Puncak memberikan tekanan besar terhadap ekosistem, mengganggu sistem aliran air, serta meningkatkan risiko bencana. Fenomena serupa juga terjadi di Pantai Teluk Labuan, Pandeglang, Banten, yang kembali dipenuhi sampah. Kondisi ini terungkap melalui video yang diunggah oleh Bule Sampah di akun Youtube Shortnya pada 3 April 2026. Benedict Wermter, pria asal Jerman yang dikenal sebagai Bule Sampah, menunjukkan tumpukan sampah yang menyebar di sepanjang pantai hingga pasir pantai tidak lagi terlihat. Ia menekankan pentingnya mengurangi sampah dari sumbernya dan membangun sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Wermter mengingatkan bahwa membersihkan pantai hanyalah sebagian kecil dari upaya menjaga kebersihan. Upaya menjaga kebersihan harus dilakukan secara berkelanjutan untuk mencegah kondisi pantai kembali seperti semula. Pengelolaan sampah yang efektif harus dimulai dari perubahan perilaku masyarakat dan penerapan sistem pengelolaan sampah yang terpadu





