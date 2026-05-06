Darurat Kekerasan Seksual di Lembaga Pendidikan: Wakil Ketua DPR RI Desak Sanksi Berat dan Perlindungan Korban

Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menyatakan kondisi darurat kekerasan seksual di pesantren dan universitas, serta mendesak penegakan hukum tegas dan perlindungan komprehensif bagi korban.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Cucun Ahmad Syamsurijal, memberikan pernyataan keras terkait situasi terkini mengenai maraknya kasus kekerasan seksual yang terjadi di berbagai lembaga pendidikan, khususnya di lingkungan pondok pesantren dan perguruan tinggi di Indonesia.

Dalam pernyataannya yang disampaikan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, beliau menegaskan bahwa Indonesia saat ini berada dalam kondisi darurat kekerasan seksual di sektor pendidikan. Kondisi ini menjadi sangat memprihatinkan mengingat lembaga pendidikan seharusnya menjadi ruang yang paling aman bagi generasi muda untuk menimba ilmu dan membentuk karakter moral mereka. Namun, realitanya, sejumlah kasus yang mencuat belakangan ini justru menunjukkan adanya pengkhianatan terhadap kepercayaan publik dan nilai-nilai kemanusiaan.

Beberapa kasus yang menjadi sorotan utama antara lain adalah dugaan pencabulan massal yang terjadi di Pondok Pesantren Ndolo Kusumo, wilayah Pati, Jawa Tengah, di mana korban diduga mencapai 30 hingga 50 santriwati. Tidak berhenti di situ, kasus serupa juga ditemukan di wilayah Ciawi, Bogor, yang melibatkan belasan santri laki-laki, serta tindakan pelecehan verbal yang terjadi di Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Rentetan peristiwa ini membuktikan bahwa kekerasan seksual tidak mengenal batas gender maupun tingkatan pendidikan, mulai dari tingkat dasar di pesantren hingga jenjang pendidikan tinggi yang paling prestisius sekalipun. Cucun menekankan bahwa fenomena ini tidak boleh dipandang sebelah mata dan memerlukan penanganan hukum yang sangat tegas agar pelaku mendapatkan sanksi yang setimpal. Lebih mendalam, Cucun Ahmad Syamsurijal menyoroti adanya penyalahgunaan relasi kuasa yang terjadi antara pelaku dan korban.

Dalam banyak kasus di lingkungan pesantren, terdapat hubungan yang sangat kuat antara pengasuh atau guru dengan santrinya. Otoritas moral yang tinggi yang melekat pada sosok pengasuh seringkali digunakan sebagai senjata untuk mengintimidasi, memanipulasi, dan membungkam para korban. Kondisi ini diperparah jika korban berasal dari keluarga dengan ekonomi rendah atau mereka yang berstatus yatim piatu, sehingga mereka merasa tidak memiliki sandaran untuk melapor dan terjebak dalam lingkaran trauma yang berkepanjangan.

Penegakan hukum yang lemah dalam menangani kasus-kasus seperti ini hanya akan menyuburkan keberanian para pelaku untuk terus mengulangi perbuatannya. Oleh karena itu, negara harus hadir secara nyata untuk memberikan perlindungan menyeluruh kepada para korban. Perlindungan ini tidak boleh hanya terbatas pada pendampingan hukum saat proses persidangan, tetapi harus mencakup pemulihan kesehatan fisik dan psikologis yang komprehensif.

Para korban kekerasan seksual seringkali mengalami trauma mendalam yang mempengaruhi masa depan dan kesehatan mental mereka, sehingga layanan rehabilitasi yang terukur dan profesional menjadi sebuah keharusan. Penegak hukum bersama kementerian terkait diminta untuk memastikan bahwa hak-hak pemulihan korban terpenuhi sepenuhnya agar mereka dapat kembali menjalani kehidupan dengan normal. Sebagai pemimpin di DPR yang mengoordinasikan bidang Kesejahteraan Rakyat, Cucun menilai bahwa rangkaian kejadian ini merupakan sinyal adanya masalah sistemik dalam integritas pendidikan di Indonesia.

Ia berpendapat bahwa masalah ini tidak bisa hanya dianggap sebagai ulah oknum semata, karena pola kekerasan yang terjadi menunjukkan adanya celah dalam sistem pengawasan internal lembaga pendidikan. Karakteristik pesantren yang cenderung tertutup dan berasrama menciptakan ruang gelap yang sulit dijangkau oleh pengawasan eksternal. Hal ini menuntut adanya standar perlindungan yang lebih spesifik, terukur, dan ketat dibandingkan dengan lembaga pendidikan umum lainnya.

Sebagai langkah konkret dalam menjalankan fungsi pengawasan, DPR RI melalui Komisi VIII dan Komisi X berencana memanggil kementerian serta lembaga terkait untuk merumuskan solusi darurat. Fokus utama dari pertemuan tersebut adalah mencari formula pengawasan yang mampu menjangkau ruang-ruang internal pesantren tanpa mengganggu independensi dan kemandirian lembaga keagamaan tersebut. Cucun juga memberikan peringatan keras agar tidak ada lagi upaya penyelesaian kasus kekerasan seksual melalui jalur kekeluargaan atau mediasi yang justru merugikan korban.

Tindakan meredam kasus demi menjaga nama baik institusi adalah bentuk kejahatan baru yang harus dihentikan, karena keadilan bagi korban harus berada di atas reputasi lembaga mana pun





suaradotcom / 🏆 28. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Kekerasan Seksual Pondok Pesantren DPR RI Perlindungan Korban Dunia Pendidikan

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Harga BBM Nonsubsidi Melejit, Wakil Ketua MPR Sebut Wajar Menyesuaikan Kondisi PasarBerita Harga BBM Nonsubsidi Melejit, Wakil Ketua MPR Sebut Wajar Menyesuaikan Kondisi Pasar terbaru hari ini 2026-05-05 03:25:22 dari sumber yang terpercaya

Read more »

Ketua Fraksi Golkar: Indonesia Darurat Pelecehan SeksualKetua Fraksi Partai Golkar DPR RI M Sarmuji menegaskan bahwa Indonesia saat ini berada dalam kondisi darurat pelecehan seksual, merespons maraknya kasus kekerasan seksual

Read more »

KPK Hormati Langkah Eks Wakil Ketua PN Depok Ajukan Praperadilan, Tim Biro Hukum Siapkan PerlawananKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghormati langkah mantan Wakil Ketua Pengadilan Negeri (PN) Depok, Bambang Setyawan, yang mengajukan praperadilan ke PN Jakarta Selatan.

Read more »

Wakil Ketua PSI, Bro Ron, Dianiaya Saat Dampingi Karyawan Mediasi GajiWakil Ketua Umum PSI Ronald A Sinaga alias Bro Ron menjadi korban penganiayaan di Menteng, Jakarta Pusat, saat mendampingi karyawan PT SKS melakukan mediasi terkait gaji yang belum dibayarkan. Polisi sedang menyelidiki kasus ini dan mengamankan para pelaku.

Read more »

Polda Sumut Tidak Tahan Wakil Ketua DPRD Deli Serdang HamdaniPolda Sumatera Utara (Sumut) tidak menahan Wakil Ketua DPRD Deli Serdang, Hamdani Syahputra, meski sudah berstatus tersangka. Hamdani ditetapkan tersangka dalam

Read more »

Wakil Ketua DPR minta Kemenag perketat izin dan pengawasan pesantrenWakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal meminta Kementerian Agama (Kemenag) memperketat pemberian izin dan pengawasan terhadap pesantren, merespons kasus ...

Read more »