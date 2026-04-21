Darurat Ekologi: Mengapa Ikan Sapu-sapu Menguasai Sungai Jakarta?

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan operasi pembersihan ikan sapu-sapu di berbagai sungai. Peneliti BRIN mengungkapkan bahwa keberadaan ikan invasif ini merupakan alarm ekologi akibat tingginya tingkat pencemaran di perairan Ibu Kota.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta baru-baru ini menggelar operasi pembersihan besar-besaran terhadap populasi ikan sapu-sapu yang mendominasi berbagai sungai dan saluran air di lima wilayah kota administrasi. Kegiatan yang melibatkan petugas gabungan ini bertujuan untuk memulihkan ekosistem perairan Jakarta yang semakin terancam oleh keberadaan spesies invasif tersebut.

Fenomena ini tidak hanya sekadar masalah lingkungan biasa, melainkan telah menjadi sinyal darurat mengenai kondisi kesehatan air yang ada di Ibu Kota. Ribuan kilogram ikan sapu-sapu berhasil diangkat dari aliran sungai seperti Ciliwung dan Kali Semanan, namun tantangan yang dihadapi pemerintah ternyata jauh lebih kompleks daripada sekadar proses pembersihan fisik di lapangan. Menurut penjelasan Triyanto, seorang peneliti dari Pusat Riset Limnologi dan Sumber Daya Air (PRLSDA) di bawah naungan BRIN, ikan sapu-sapu memiliki kemampuan adaptasi luar biasa yang menjadikannya penguasa mutlak di perairan yang telah mengalami kerusakan lingkungan. Ikan ini memiliki tingkat toleransi yang sangat ekstrem terhadap berbagai kondisi lingkungan, baik perairan yang bersih maupun yang telah tercemar limbah berat. Berbeda dengan ikan lokal yang memiliki sensitivitas tinggi terhadap polusi, ikan sapu-sapu justru mampu berkembang biak dengan pesat di tengah lingkungan yang buruk. Triyanto menegaskan bahwa kehadiran ikan sapu-sapu seharusnya dibaca sebagai alarm ekologi yang menunjukkan bahwa suatu perairan sedang berada dalam tekanan pencemaran serius. Ketika ikan lokal tidak mampu bertahan dan akhirnya mati akibat kadar polutan yang tinggi, ikan sapu-sapu tetap mampu bertahan hidup dan menguasai ruang ekosistem yang kosong tersebut. Lebih jauh lagi, terdapat tiga faktor biologis utama yang membuat ikan sapu-sapu sulit untuk diberantas dari perairan Jakarta. Pertama, ikan ini memiliki lapisan pelindung tubuh berupa zat kitin yang sangat keras, menyerupai armor atau baju zirah yang mampu melindunginya dari predator serta kondisi lingkungan yang ekstrem. Kedua, ikan ini memiliki kemampuan respirasi unik yang mirip dengan cadangan udara pada unta. Ikan sapu-sapu diketahui mampu mengambil oksigen langsung dari udara bebas dan menyimpannya di dalam saluran pencernaan. Dengan cadangan oksigen tersebut, mereka tetap bisa bertahan hidup di perairan yang memiliki kadar oksigen sangat rendah atau hampir mati. Ketiga, fleksibilitas reproduksi dan ketahanan fisik yang tinggi membuat upaya pengendalian populasi secara manual sering kali dianggap tidak cukup efektif dalam jangka panjang. Hingga saat ini, pemerintah masih terus mencari metode yang paling tepat untuk mengelola limbah ikan ini agar tidak menimbulkan masalah baru, seperti polemik mengenai penguburan ikan hidup-hidup atau potensi pemanfaatannya sebagai pakan ternak yang harus dikaji secara mendalam dari sisi keamanan biologisnya





kompascom / 🏆 9. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Mengapa Prabowo Membeli Minyak Rusia?Portal berita yang menyajikan informasi terhangat baik peristiwa politik, entertainment dan lain lain

Read more »

Perda KTR DKI Jakarta Dinilai Berpihak Hidupkan Ekonomi PKL di JakartaBerita Perda KTR DKI Jakarta Dinilai Berpihak Hidupkan Ekonomi PKL di Jakarta terbaru hari ini 2026-04-19 20:12:19 dari sumber yang terpercaya

Read more »

Duel “Formalitas” Jakarta Popsivo Polwan vs Jakarta Electric PLN yang Berubah Jadi Ajang PembuktianBerita Duel “Formalitas” Jakarta Popsivo Polwan vs Jakarta Electric PLN yang Berubah Jadi Ajang Pembuktian terbaru hari ini 2026-04-19 22:08:26 dari sumber yang terpercaya

Read more »

Standar Batas Limbah Sawit 100 Mg/L Dinilai Tidak Berbasis Pendekatan Ekologi TanahPemerintah berencana menetapkan baku mutu Limbah Cair Pabrik Kelapa Sawit (LCPKS) hingga Biological Oxygen Demand (BOD) di bawah 100 mg/l.

Read more »

Bank Jakarta XPORIA 2026 Sukses Gerakkan Roda Ekonomi JakartaGelaran Bank Jakarta XPORIA 2026 yang berlangsung di Balai Kota Jakarta pada 20-23 April 2026 terbukti menggerakkan aktivitas ekonomi secara langsung.

Read more »

Politik Angka vs Realitas Ekologi: Sungai Tak Bisa Dipimpin StatistikANGKA selalu menjadi bahasa paling nyaman dalam kebijakan publik. Ia rapi, terukur, dan mudah dipahami. Dalam beberapa waktu terakhir, publik disuguhi

Read more »