Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDIP, Darmadi Durianto, mencecar Menteri Koperasi Budi Arie dalam Rapat Kerja (Raker) bersama di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/5/2025). Ia menyampaikan pandangan serta kritik tajam terkait rencana anggaran dan operasional program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP/KDMP) dalam rapat kerja bersama Kementerian Koperasi di Gedung DPR RI, Senayan.

Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDIP, Darmadi Durianto , mencecar Menteri Koperasi Budi Arie dalam Rapat Kerja (Raker) bersama di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/5/2025).

Ia menyampaikan pandangan serta kritik tajam terkait rencana anggaran dan operasional program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP/KDMP) dalam rapat kerja bersama Kementerian Koperasi di Gedung DPR RI, Senayan. Darmadi menyatakan dukungannya terhadap usulan tambahan anggaran sebesar Rp1,3 triliun, sehingga total anggaran menjadi sekitar Rp1,8 triliun. Menurutnya, angka tersebut sangat masuk akal guna mengembalikan porsi anggaran Kementerian Koperasi yang terus menurun selama 10 hingga 15 tahun terakhir agar program penguatan ekonomi warga desa bisa berjalan maksimal.

Ia juga mengungkapkan adanya laporan bahwa banyak gerai koperasi yang mengalami bongkar pasang alias buka-tutup akibat penempatan lokasi yang tidak strategis dan tidak masuk akal, seperti di dekat kuburan di Lamongan, di tengah hutan di Wonogiri, hingga di atas gunung di Kendal. Darmadi mendesak Kementerian Koperasi agar segera merumuskan Indikator Kinerja Utama (KPI) yang objektif, seperti target omset atau keuntungan yang transparan.

Darmadi juga menekankan pentingnya memantau dan mengevaluasi kinerja koperasi secara berkala untuk memastikan bahwa program koperasi berjalan dengan efektif dan efisien. Ia juga mengingatkan bahwa koperasi harus dapat memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat, bukan hanya sekedar sebagai sarana untuk mencari keuntungan. Darmadi berharap bahwa dengan adanya perhatian yang lebih besar dari Kementerian Koperasi, koperasi dapat berkembang dengan lebih baik dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

Ia juga mengingatkan bahwa koperasi harus dapat beradaptasi dengan perubahan zaman dan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kinerjanya





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Darmadi Durianto Menteri Koperasi Budi Arie Rapat Kerja Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Anggaran

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