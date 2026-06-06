Dari Malaikat Lalu Lintas ke Tersangka Korupsi: Sony Sonjaya Gegar dengan Kenaikan Harta 1.300 Persen

Kisah Sony Sonjaya, mantan pejabat BGN yang kini tersangka korupsi program Makan Bergizi Gratis. Dengan kenaikan harta mengagumkan dalam satu tahun dan bantahan bersumpah yang viral, ia kini siap menjadi Justice Collaborator dan bocorkan nama-nama besar. Kejagung masih dalami dugaan kerugian negara dan asal-usul kekayannya yang meledak.

Sony Sonjaya , seorang pensiunan Irjen lulusan Akpol 1991 yang pernah malaikat melintang di dunia reserse dari Majalengka, Bandung, Jawa Barat, hingga Aceh, kini berada di titik balik kehidupan kariernya.

Ia曾被 presiden Prabowo Subianto mengangkat menjadi Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi pada 17 September 2025, namun pada 3 Juni 2026 dipecat setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis. Sebelum ditangkap, Sony tampil dengan citra seperti malaikat lalu lintas yang mengatur integritas di jalan raya birokrasi, dengan keras membantah tuduhan jual beli titik SPPG dan bahkan bersumpah di atas Al-Quran: Demi Allah, saya tidak pernah menjual titik.

NamunEsok harinya, bantahan klasiknya berubah menjadi drama korupsi yang meng galactic perkembangan. Kenaikan harta Sony dalam waktu satu tahun dari sekitar Rp906 juta menjadi Rp12,987 miliar, dengan aset tanah dan bangunan yang sebelumnya hanya Rp76 juta bertambah menjadi lebih dari Rp10 miliar dengan sebelas bidang properti di berbagai daerah, membuat publik用户的 leher terasa kramik mengikuti alur cerita. Kini, dengan status sebagai tersangka, Sony mengajukan diri menjadi Justice Collaborator dan siap mengungkap nama-nama besar yang terlibat.

Kasus ini masih dalam penyidikan oleh Kejagung untuk menguak dugaan kerugian negara, aliran uang, hingga asal-usul kekayaan yang tumbuh sangat cepat. Rakyat menunggu episode berikutnya, karena sejauh ini yang tamat baru jabatan, sementara film korupsi ini baru saja dimulai





rmol_id / 🏆 21. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Sony Sonjaya BGN Program Makan Bergizi Gratis Korupsi Justice Collaborator

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Sony Sonjaya Siap Menjadi Saksi Pelaku untuk Mengungkap Kasus Korupsi MBGSony Sonjaya, tersangka kasus korupsi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), menyatakan siap menjadi saksi pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap perkara tersebut. Kesiapan itu disampaikan melalui kuasa hukumnya, Krisna Murti, setelah Sony menjalani pemeriksaan oleh penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung.

Read more »

Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya Jadi Tersangka dalam Kasus Korupsi MBGWakil Kepala BGN Sony Sonjaya menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) periode 2025-2026.

Read more »

Sony Sonjaya Mengaku Dapat Perintah dari Orang yang Punya Power saat Tugas di BGNKuasa hukum eks Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sony Sonjaya, Krisna Murti mengungkap pengakuan kliennya.

Read more »

Sony Sonjaya Klaim Lebih dari 30 Orang Terlibat Korupsi MBG, Ajukan Diri Justice CollaboratorMantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya, tersangka korupsi tata kelola program MBG, mengklaim ada lebih dari 30 orang terlibat. Informasi tersimpan di teleponnya yang disita. Dia akan menjadi justice collaborator untuk mengungkap jaringan tersebut, termasuk figur besar. Klaimnya didasari pada praktik jual beli titik SPPG setelah pendaftaran ditutup dan permintaan ditampung secara personal.

Read more »