Dari Hobi Jadi Juara: Kisah Sukses By Ash Jewelry Bali

Dua saudara pendiri By Ash Jewelry di Bali, Gek Nanda Putri Dana Asih dan Gek Ehyang Astiti, mengubah kecintaan terhadap perhiasan menjadi bisnis sukses. Dimulai dari pembuatan perhiasan sendiri karena kulit sensitif, usaha ini kini meraih juara pertama program SisBerdaya DANA 2025. Cerita perjuangan mengatasi keraguan dan rencana membuka toko permanen.

Di sudut pasar akhir pekan di Bali, deretan kalung dan gelang berhias mutiara berkilau di bawah sinar matahari. Di balik produk-produk itu, terdapat kisah inspiratif dua saudara perempuan, Gek Nanda Putri Dana Asih dan Gek Ehyang Astiti, yang memulai usaha By Ash Jewelry pada tahun 2022.

Berawal dari kecintaan Nanda terhadap perhiasan, ia sering membeli aksesori tetapi menemukan banyak produk tidak awet dan menyebabkan iritasi pada kulit sensitifnya. Pengalaman ini mendorongnya untuk menciptakan perhiasan sendiri dengan bahan berkualitas seperti stainless steel dan mutiara asli Indonesia. Awalnya, produk handmade tersebut hanya untuk konsumsi pribadi, namun teman-teman tertarik dan mulai memesan. Meskipun usaha telah dirintis sejak 2022, Nanda memprioritaskan pendidikannya hingga lulus pada 2023.

Setelah itu, ia fokus penuh pada bisnisnya dengan mengikuti bazar dan pameran UMKM. Langkah ini menjadi titik balik karena memungkinkan pertemuan langsung dengan pelanggan. Salah satu tantangan terbesar adalah keraguan dari dalam diri sendiri. Nanda sering menerima komentar meremehkan karena perhiasannya tidak mengandung emas, dan harga dianggap terlalu tinggi.

Beberapa toko bahkan meragukan kualitas produknya. Komentar-komentar tersebut sempat membuatnya mempertanyakan nilai produk sendiri. Namun, keraguan itu perlahan berubah menjadi keyakinan. Titik balik terjadi saat By Ash Jewelry mengikuti program SisBerdaya oleh DANA di tahun 2025.

Motivasi awalnya sederhana: ingin tinggal di Jakarta. Dari 2.000 peserta, By Ash Jewelry lolos ke 35 besar dan mendapat pelatihan intensif. Dewan juri kemudian menunjuknya sebagai juara pertama. Kemenangan ini bukan sekadar prestasi, melainkan momen penguatan kepercayaan terhadap produk.

Setelah empat tahun berjalan, By Ash Jewelry terus berkembang dengan prinsip menjaga kualitas dan klaim produk. Nanda dan kakaknya memiliki impian besar membuka toko permanen, karena selama ini hanya mengandalkan penjualan online dan kehadiran mingguan di Sunday Market. Banyak pelanggan ingin melihat dan mencoba produk langsung, tetapi mereka belum memiliki tempat tetap. Dengan modal yang terus dikumpulkan, mereka bertekad mewujudkan outlet pertama yang sesuai target pasar.

Kisah ini menunjukkan bahwa perjuangan dan konsistensi dapat mengubah hobi menjadi bisnis yang sukses. Nanda berharap dapat menginspirasi pengusaha muda lainnya untuk tidak menyerah pada keraguan dan terus berinovasi. By Ash Jewelry kini tidak hanya menjual perhiasan, tetapi juga membawa cerita tentang keberanian memulai dari hal kecil. Produknya yang ramah kulit sensitif dan bernilai estetika tinggi menjadi daya tarik utama.

Ke depannya, mereka berencana memperluas jangkauan pasar dan menambah variasi produk. Komitmen terhadap kualitas dan pelayanan pelanggan tetap menjadi prioritas. Dengan dukungan komunitas dan program seperti SisBerdaya, usaha kecil dapat berkembang dan bersaing di pasar yang lebih luas. Nanda dan Gek Ehyang Astiti adalah contoh nyata bahwa mimpi besar dapat dimulai dari langkah sederhana yang penuh keyakinan





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