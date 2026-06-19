Dari Event Organizer ke Pengusaha Kacang mete: Kisah Diah Dwi Kusumandari Bertahan di Masa Pandemi

Perempuan 51 tahun yang kehilangan dua沾取由于疫情相关活动限制，Diah Dwi Kusumandari in the region of Krikilan, Berbah, Sleman, Yogyakarta, which is known as one of the largest cashew nut processing centers, took the opportunity to create a value-added product by producing fried cashew nuts with a recipe developed over months. Despite competition offering lower prices, she maintained high-quality raw materials to build consumer trust. Her business, My Dydy Crezz Crezz Mete Goreng, later gained acceleration through networks and programs facilitated by BRI, marking a transformation from an event organizer to a resilient local entrepreneur.

Diah Dwi Kusumandari, seorang perempuan berusia 51 tahun, menghadapi dua putaran kehidupan ketika pandemi COVID-19 melanda pada tahun 2020. Ia yang sebelumnya bekerja sebagai penyelenggara acara atau event organizer untuk berbagai kegiatan baking demo nasional sekaligus memiliki gerai jajanan pasar yang cukup banyak dikunjungi wisatawan, bahkan dari luar negeri, tiba-tiba harus kehilangan kedua sumber penghasilan itu secara bersamaan.

Semua agenda event dibatalkan dan aktivitas pariwisata pun berhenti, membuat gerai jajanaannya terpaksa tutup. Dalam kondisi yang membingungkan tersebut, Diah akhirnya memilih mencari peluang baru yang bisa dikerjakan dari rumah. Pilihannya jatuh pada kacang mete, sebuah produk yang selama ini dekat dengan kesehariannya karena tempat tinggalnya di Krikilan, Berbah, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dikenal sebagai salah satu sentra perajin mete terbesar. Hampir di setiap rumah di kampung tersebut ada perajin yang memproduksi mete untuk dipasarkan ke berbagai daerah.

Diah melihat potensi besar yang belum dimanfaatkan secara maksimal, yaitu nilai tambah yang seharusnya bisa didapat setelah mete diolah dan dikemas, sementara banyak perajin hanya menjual mentah. Selain itu, penjualan mete masih sangat bergantung pada musim tertentu seperti Lebaran, Natal, Tahun Baru, dan Imlek, sehingga di luar periode tersebut permintaan cenderung menurun. Kondisi itu mendorong Diah untuk menghadirkan produk mete yang bisa dipasarkan sepanjang tahun sekaligus memberikan nilai tambah bagi komoditas lokal yang sudah menjadi identitas wilayahnya.

Memulai usaha baru di tengah pandemi tentu bukan perkara mudah. Diah tidak langsung jual produknya. Ia dibantu suaminya, Warsito, menghabiskan waktu berbulan-bulan mencari resep yang sesuai selera pasar. Sejak Oktober 2020, berbagai percobaan dilakukan untuk menemukan komposisi rasa yang paling tepat.

Di saat yang sama, ia juga mulai menyiapkan desain kemasan dan mengurus perizinan usaha. Proses ini berlangsung hingga awal 2021. Setelah merasa yakin dengan kualitas produk, Diah memperkenalkan merek My Dydy Crezz Crezz Mete Goreng. Langkah berikutnya adalah mengikuti berbagai pameran dan promosi yang difasilitasi pemerintah daerah untuk memperluas jangkauan pasar.

Persaingan pun menjadi tantangan ketika usaha mulai berjalan. Saat banyak pesaing menawarkan produk dengan harga murah, Diah memilih mempertahankan kualitas bahan baku sebagai nilai utama. Ia menggunakan mete kualitas terbaik yang lebih gurih dan manis, sehingga harga produknya memang lebih tinggi dibanding kompetitor. Namun Diah meyakini kualitas adalah faktor penting untuk membangun kepercayaan konsumen dalam jangka panjang.

Untuk itu, ia tidak menurunkan standar bahan baku hanya untuk mengejar harga murah. Komitmen ini juga terlihat dari pilihan mempertahankan satu varian rasa saja, yaitu original, di saat banyak produsen menghadirkan berbagai rasa tambahan. Perjalanan My Dydy Crezz Crezz Mete Goreng semakin cepat berkembang setelah Diah mulai terhubung dengan program yang difasilitasi BRI. Kerjasama itu bermula dari jaringan yang telah dibangun Diah saat masih aktif sebagai event organizer sebelum pandemi.

Ketika usaha mete gorengnya mulai berjalan dan sudah memiliki perizinan lengkap pada 2021, kesempatan mulai terbuka. Salah satu momentum penting terjadi ketika Diah mendapat undangan mengikuti kegiatan yang diselenggarakan BRI di Yogyakarta





liputan6dotcom / 🏆 4. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Kacang Mete Usaha Kecil Pandemi COVID-19 Event Organizer Yogyakarta Perempuan Wirausaha Produk Lokal BRI Value Added Kualitas Bahan Baku

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Bacaan Doa Awal Tahun Hijriah Lengkap Arab dan Artinya untuk Menyambut Tahun Baru IslamDalam tradisi sebagian umat Islam, doa awal tahun Hijriah dibaca sebagai ungkapan permohonan perlindungan, ampunan, serta bimbingan agar mampu menjalani kehidupan dengan lebih baik.

Read more »

Prabowo Ingin Antrean Haji Jadi 26 Tahun, Tak Lagi 40 TahunPrabowo tidak hanya menargetkan penurunan antrean hingga 26 tahun, tetapi juga meminta jajarannya mencari skema yang memungkinkan masa tunggu haji bisa dipersingkat.

Read more »

KPR Rumah Subsidi Bisa Sampai 40 Tahun, Aturannya Dikebut Tahun IniKini masyarakat dapat membeli rumah subsidi dengan KPR maksimal 40 tahun namun aturannya masih akan dikebut rampung tahun ini.

Read more »

Kuta Kita Jadi Tema Perayaan 36 Tahun Discovery Kartika Plaza Hotel & 22 Tahun Discovery Mall BaliSetelah tumbuh bersama perkembangan pariwisata Bali selama lebih dari tiga dekade, Discovery Kartika Plaza Hotel dan Discovery Mall Bali menggelar pre-launch.

Read more »