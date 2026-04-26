Daniel Salamena Fokus Kebangkitan RANS Simba Bogor di Sisa Musim IBL 2026

Shooting guard RANS Simba Bogor, Daniel Salamena, menekankan pentingnya fokus dan kebangkitan tim setelah kekalahan telak dari Pelita Jaya Jakarta. Ia berharap timnya dapat mempertahankan posisi di zona playoff dengan memanfaatkan sisa dua pekan musim reguler IBL 2026.

Pertandingan Indonesian Basketball League (IBL) 2026 terus bergulir dengan sengit, menampilkan persaingan ketat antar tim untuk memperebutkan posisi di zona playoff. Pada pertandingan yang digelar di Gymnasium Sekolah Vokasi IPB, Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat (24/4/2026), Bogor Hornbills berhasil mengalahkan RANS Simba Bogor dengan skor meyakinkan 86-72.

Pertandingan ini menjadi salah satu laga penting dalam menentukan klasemen akhir musim reguler. Namun, fokus utama kini tertuju pada bagaimana RANS Simba Bogor bangkit dari kekalahan telak yang mereka alami saat berhadapan dengan Pelita Jaya Jakarta. Kekalahan dengan skor 58-87 di GMSB, Kuningan, Jakarta, Minggu malam, menjadi pukulan telak bagi tim asuhan RANS Simba Bogor. Shooting guard andalan mereka, Daniel Salamena, mengakui bahwa timnya kurang tampil maksimal dalam pertandingan tersebut.

Ia menekankan pentingnya fokus dan kebangkitan untuk menghadapi sisa dua pekan musim reguler, demi menjaga harapan untuk tetap berada di zona playoff. Daniel Salamena, yang juga merupakan pemain IBL All-Star 2026, menyatakan bahwa timnya tidak mampu menampilkan permainan terbaik mereka, sehingga kesulitan untuk mengimbangi kekuatan Pelita Jaya Jakarta sebagai tuan rumah. Kehilangan fokus dan kegagalan dalam menjalankan strategi yang telah dipersiapkan sebelumnya menjadi faktor utama penyebab kekalahan tersebut.

Ia menambahkan bahwa hasil buruk ini harus dijadikan pelajaran berharga agar RANS Simba Bogor dapat tampil lebih baik di pertandingan-pertandingan berikutnya. Daniel Salamena menegaskan bahwa kepercayaan diri adalah kunci utama untuk bangkit dari keterpurukan. Ia meyakini bahwa jajaran pelatih dan rekan-rekan setimnya memiliki kemampuan untuk meningkatkan performa tim. Dukungan dari seluruh elemen tim, termasuk pemain, ofisial, dan staf pelatih, sangat penting untuk menciptakan suasana positif dan memotivasi pemain untuk memberikan yang terbaik di setiap pertandingan.

Ia menekankan bahwa setiap pertandingan yang tersisa akan menjadi penentu posisi RANS Simba Bogor dalam klasemen akhir. Dengan sisa dua pekan musim reguler, setiap poin yang diperoleh akan sangat berharga untuk mengamankan posisi di zona playoff. Saat ini, RANS Simba Bogor menempati peringkat ketujuh dengan 24 poin, hasil dari 6 kemenangan dan 12 kekalahan. Posisi ini masih rawan, karena tim-tim lain di bawahnya terus berjuang untuk mengejar ketertinggalan.

Sementara itu, Pelita Jaya Jakarta kokoh bertengger di puncak klasemen dengan 31 poin dan catatan menang-kalah yang impresif, yaitu 15 kemenangan dan 1 kekalahan. Perbedaan poin yang signifikan antara kedua tim menunjukkan betapa beratnya persaingan di IBL 2026. Namun, Daniel Salamena dan rekan-rekannya tetap optimis dan bertekad untuk memberikan yang terbaik di setiap pertandingan yang tersisa.

Mereka menyadari bahwa kerja keras, disiplin, dan fokus adalah kunci untuk mencapai tujuan mereka, yaitu lolos ke babak playoff dan bersaing untuk meraih gelar juara. Lebih lanjut, Daniel Salamena menjelaskan bahwa kekalahan dari Pelita Jaya Jakarta bukan hanya sekadar masalah teknis di lapangan, tetapi juga menyangkut mentalitas dan persiapan tim. Ia mengakui bahwa timnya kurang siap menghadapi tekanan dari tuan rumah dan gagal mengendalikan emosi selama pertandingan berlangsung.

Hal ini menyebabkan mereka melakukan banyak kesalahan yang tidak perlu dan kehilangan momentum penting. Ia berharap, dengan adanya evaluasi menyeluruh setelah pertandingan, timnya dapat memperbaiki kekurangan-kekurangan tersebut dan tampil lebih matang di pertandingan berikutnya. Selain itu, Daniel Salamena juga mengapresiasi dukungan dari para penggemar RANS Simba Bogor yang selalu setia memberikan semangat kepada tim. Ia berharap, dukungan tersebut dapat terus mengalir agar timnya semakin termotivasi untuk meraih hasil yang terbaik.

Ia juga mengajak para penggemar untuk terus memberikan kritik dan saran yang membangun agar timnya dapat terus berkembang dan meningkatkan performa. RANS Simba Bogor akan terus berjuang untuk memberikan yang terbaik bagi para penggemar dan meraih kesuksesan di IBL 2026. Persaingan di IBL 2026 semakin ketat dan menarik, dengan setiap tim berjuang untuk meraih posisi terbaik di klasemen akhir. Pertandingan-pertandingan selanjutnya diprediksi akan berlangsung sengit dan penuh kejutan.

Para penggemar bola basket Indonesia dapat menyaksikan secara langsung aksi-aksi menarik dari para pemain terbaik di IBL 2026





