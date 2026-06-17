Dani Ceballos Tinggalkan Real Madrid, Kembali ke Real Betis Secara Gratis

Real Madrid mengakhiri kontrak Dani Ceballos secara damai, memungkinkan gelandang berusia 29 tahun itu kembali ke klub masa kecilnya, Real Betis, tanpa biaya transfer. Meskipun Ajax menunjukkan minat, Ceballos memilih Betis dan rela melepaskan gaji tahun terakhirnya demi kepindahan.

Real Madrid telah sepakat mengakhiri kontrak dengan gelandang asal Spanyol berusia 29 tahun, Dani Ceballos , sehingga ia dapat berpindah secara bebas pada bursa transfer musim panas ini.

Kesepakatan tersebut memungkinkan Ceballos meninggalkan ibu kota tanpa biaya transfer, karena ia rela melepaskan gaji tahun terakhirnya demi mewujudkan keinginan kembali ke klub masa kecilnya, Real Betis. Pengunduran diri Ceballos dari Real Madrid bukanlah keputusan yang tiba‑tiba; sejak kedatangannya dari Betis pada tahun 2017, nama pemain tersebut sering muncul dalam spekulasi perpindahan, terutama ketika peranannya di lini tengah Los Blancos semakin terbatas.

Selama empat setengah tahun bersama Los Blancos, Ceballos menorehkan 215 penampilan, mencetak tujuh gol, dan turut serta dalam tiga kemenangan Liga Champions serta dua gelar La Liga. Namun, jam bermainnya menurun drastis dalam dua musim terakhir, dengan total hanya 826 menit dalam 23 pertandingan pada musim lalu, termasuk 16 laga di kompetisi domestik dan empat di ajang bergengsi Eropa. Kekurangan waktu bermain inilah yang memicu keputusan meninggalkan klub asalnya, meski ia telah meraih 15 trofi utama bersama tim tersebut.

Minat kuat dari Ajax untuk merekrut gelandang pengatur serangan berpengalaman tersebut telah terkonfirmasi, namun laporan menunjukkan hati Ceballos sudah tertuju pada Real Betis. Klub Andalusia yang berbasis di Sevilla tampak siap menunggu proses pembatalan kontrak resmi agar dapat menandatangani pemain yang telah meniti kariernya melalui akademi muda Betis, melakukan debut profesional di sana, lalu kemudian beralih ke Madrid.

Kembalinya Ceballos ke Betis bukan sekadar transfer biasa; ia kembali ke tempat di mana ia pertama kali menapaki dunia sepak bola, dengan harapan dapat meng{hidup}kan kembali kariernya di lingkungan yang familiar. Selama dua periode bersama Betis, ia tampil dalam 105 pertandingan dan mencetak tujuh gol, serta menjadi figur yang sangat dihormati oleh para suporter lokal.

Media setempat melaporkan bahwa klub akan segera mengumumkan resmi kehadirannya begitu proses kontrak selesai, menandakan bahwa gelandang berusia 29 tahun ini akan mengisi lini tengah tim dengan pengalaman yang didapat dari level tertinggi sepak bola Eropa. Karier Ceballos tidak lepas dari masa pinjaman yang signifikan, terutama ketika ia menghabiskan dua musim di Arsenal pada Liga Premier Inggris. Di London, ia bermain dalam 77 pertandingan, mencetak dua gol, dan berkontribusi pada kemenangan Piala FA pada tahun 2020.

Meskipun demikian, setelah kembali ke Madrid, ia kembali berjuang untuk merebut posisi starter secara konsisten. Kekurangan jam bermain, meski masih menjadi bagian penting dalam skuad bergengsi, menjadi faktor utama yang mendorongnya menutup babak di Real Madrid. Kini, dengan kepindahan gratis ke Betis yang sudah hampir pasti, fokus Ceballos adalah membantu tim Andalusia mengejar target kompetisi domestik dan Eropa, sambil memanfaatkan pengalaman elit yang ia miliki.

Pengalaman bertahun‑tahun di level tertinggi-dari Liga Champions hingga Liga Premier-diperkirakan akan menjadi tambahan nilai besar bagi Betis, yang tengah berambisi memperkuat kualitas lini tengah demi meraih hasil yang lebih baik pada musim ini





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