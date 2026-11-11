Danareksa Investment Management Tegas Portofolio Aman Pasca Merger Empat BUMN

PT Danareksa Investment Management Indonesia memastikan komposisi portofolio nasabah tidak berubah pasca merger empat manajer investasi BUMN dengan aset Rp172 triliun.

PT Danareksa Investment Management Indonesia menegaskan bahwa struktur portofolio produk investasi milik nasabah tetap aman dan tidak akan mengalami perubahan komposisi akibat proses penggabungan atau merger. Pernyataan ini dikeluarkan secara resmi oleh Ari Adil, Direktur Investasi PT Danareksa Investment Management Indonesia, untuk meredam kekhawatiran publik terkait keamanan aset investor di tengah integrasi empat perusahaan manajer investasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Proses korporasi tersebut murni berdampak pada level struktur manajemen perusahaan induk, bukan pada instrumen keuangan yang dikelola.

Mekanisme Independensi Nilai Aktiva Bersih

Ari Adil menjelaskan secara rinci bahwa perhitungan Nilai Aktiva Bersih per unit untuk setiap produk investasi tetap dijalankan secara independen oleh bank kustodian. Fungsi pengawasan aset dan administrasi nasabah dari pihak bank kustodian tidak berubah sama sekali selama proses merger berlangsung. Dengan demikian, mekanisme penghitungan nilai aset yang menjadi dasar kinerja produk investasi berjalan normal sebagaimana mestinya tanpa intervensi langsung dari perubahan struktur direksi.

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Keterlibatan bank kustodian dalam sistem perbankan Indonesia dirancang khusus untuk memisahkan fungsi pengelolaan aset dari fungsi manajemen perusahaan. Hal ini menjamin bahwa meskipun terjadi perubahan nama entitas atau struktur kepemilikan di tingkat direksi, hak ekonomi dan data kepemilikan saham maupun obligasi atas nama nasabah tetap terjaga di tangan pihak ketiga yang netral dan terregulasi.

Komitmen Tidak Penjualan Aset Paksa

Pihak manajer investasi menegaskan bahwa mereka tidak memiliki kewajiban hukum maupun operasional untuk menjual atau melepas aset investasi sebagai konsekuensi langsung dari aksi penggabungan perusahaan. Pengelolaan portofolio akan terus berjalan sesuai dengan mandat investasi yang telah disepakati bersama nasabah sejak awal penempatan dana. Keputusan pembelian atau penjualan instrumen keuangan semata-mata didasarkan pada strategi investasi dan kondisi pasar, bukan karena rebranding korporasi.

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Kejelasan ini disampaikan oleh Ari Adil dalam konferensi pers peluncuran PT Danareksa Investment Management Indonesia di Jakarta pada Rabu, tanggal 11 November 2026. Ia menekankan bahwa integritas mandat investasi adalah prioritas utama bagi para direktur baru. Nasabah dapat yakin bahwa strategi alokasi aset yang sudah ditetapkan sebelumnya tidak akan dibatalkan atau diubah secara sepihak hanya karena alasan administratif penggabungan entitas bisnis.

Struktur Kepimpinan Empat Eksekutor Senior

Penggabungan empat perusahaan manajer investasi BUMN melahirkan struktur kepemimpinan yang unik dengan melibatkan empat mantan direktur utama bersatu dalam satu jajaran direksi. Total dana investasi yang dikelola oleh entitas hasil merger ini mencapai angka fantastis sebesar Rp172 triliun. Keempat pimpinan tersebut sebelumnya merupakan nakhoda tertinggi dari Danareksa Investment Management, BRI Manajemen Investasi, BNI Asset Management, dan PNM Investment Management sebelum akhirnya bergabung.

Hardiyanto Pilia, yang saat ini menjabat sebagai Plt. Direktur Utama sekaligus Direktur Keuangan dan Operasional, menyatakan bahwa perpaduan rekam jejak keempat eksekutif senior ini akan saling melengkapi dalam mengendalikan bisnis perusahaan. Pengalaman panjang serta jaringan bisnis dari masing-masing entitas asal dikolaborasikan untuk memperkuat posisi kompetitif perusahaan hasil penggabungan di sektor jasa keuangan nasional. Sinergi ini diharapkan meningkatkan efisiensi operasional dan daya saing produk investasi.

Tata Kelola Baru dan Pengawasan OJK

Dalam susunan organisasi terbaru, Ari Adil yang merupakan mantan Direktur Utama PNM Investment Management dipercaya memegang kursi sebagai Direktur Investasi. Jabatan ini efektif setelah ia lulus uji kemampuan dan kepatutan atau fit and proper test dari Otoritas Jasa Keuangan. Sementara itu, Arief Budiman, mantan Direktur Utama BRI Manajemen Investasi, menempati posisi strategis sebagai Direktur Pemasaran dan Produk untuk mengarahkan strategi penetrasi pasar.

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Demi menjaga kepercayaan publik selama proses integrasi empat perusahaan berlangsung, perseroan berkomitmen untuk tetap menyampaikan laporan secara berkala kepada para nasabah serta regulator. Keterbukaan informasi ini akan terus dijaga, khususnya jika terdapat penyesuaian atau perubahan signifikan terkait kebijakan maupun produk investasi di masa mendatang. Langkah transparansi ini merupakan bentuk akuntabilitas manajemen baru terhadap seluruh pemegang unit penyertaan di bawah naungan PT Danareksa Investment Management Indonesia.