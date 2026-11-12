Danantara Tegaskan Tidak Ada PHK Setelah Fusi Empat Manajemen Investasi BUMN

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara memastikan seluruh 280 karyawan tetap bekerja. Langkah ini mendukung percepatan target dana kelolaan Danareksa Investment Management mencapai Rp350 triliun dalam tiga tahun ke depan.

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara telah mengeluarkan pernyataan resmi yang menegaskan bahwa tidak akan terjadi pemutusan hubungan kerja atau PHK dalam proses pembentukan Danareksa Investment Management Indonesia. Keputusan ini diambil untuk memberikan kepastian hukum dan stabilitas kerja bagi seluruh personel yang terlibat dalam aksi korporasi besar tersebut. BPI Danantara mengonfirmasi bahwa semua karyawan dari entitas yang bergabung akan dipertahankan keberadaannya tanpa ada pengurangan jumlah tenaga kerja.

Integrasi Empat Entitas Investasi BUMN

Danareksa Investments terbentuk melalui penggabungan strategis dari empat perusahaan manajemen investasi yang sebelumnya dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara. Keempat entitas tersebut mencakup PT Mandiri Manajemen Investasi, PT BRI Manajemen Investasi, PT BNI Asset Management, dan PT PNM Investment Management. Penggabungan ini dilakukan untuk menciptakan sinergi yang lebih kuat dalam pengelolaan aset nasional dan meningkatkan kapasitas investasi secara keseluruhan di pasar keuangan Indonesia.

Also read Danantara Bentuk Manajer Investasi Danareksa Investment, Kelola Aset Rp172,5 T

Penetapan Jumlah Karyawan Tetap 280 Orang

Chief Executive Officer BPI Danantara, Rosan Roeslani, menjelaskan secara rinci bahwa total jumlah karyawan setelah penggabungan keempat entitas tersebut dipertahankan seluruhnya. Total jumlah tenaga kerja yang ada sekarang mencapai 280 orang, dan angka ini akan tetap sama tanpa adanya pemangkasan. Rosan Roeslani menegaskan bahwa proses penggabungan ini tidak melibatkan pemberhentian atau pengurangan karyawan dalam bentuk apapun sebagai dampak langsung dari merger tersebut.

Kebutuhan Tenaga Kerja untuk Program Baru

Menurut Rosan, keputusan untuk mempertahankan semua karyawan diambil karena segera setelah penggabungan, akan dilaksanakan sejumlah program baru yang strategis. Program-program tersebut memerlukan dukungan tenaga manusia yang memadai dan berpengalaman untuk dapat dijalankan secara optimal. Ketersediaan tim yang utuh sangat diperlukan untuk memastikan bahwa agenda strategis BPI Danantara dapat diimplementasikan tanpa hambatan sumber daya manusia.

Advertisement

Target Dana Kelolaan Rp350 Triliun Dipercepat

Salah satu tujuan utama dari pembentukan Danareksa Investment Management adalah meningkatkan target dana kelolaan yang saat ini berada di angka Rp170 triliun. Direktur Utama sebelumnya telah menyampaikan target pencapaian dua kali lipat dana kelolaan dalam kurun waktu lima tahun. Namun, Rosan Roeslani meminta agar target tersebut dipercepat dengan target akhir dana kelolaan mencapai Rp350 triliun dalam waktu tiga tahun saja.

Penguatan Kapasitas Tim Investasi Nasional

Untuk mencapai target ambisius tersebut, perusahaan membutuhkan tim yang kuat dan kompeten di bidangnya. Rosan Roeslani menekankan bahwa pendidikan dan pemahaman menyeluruh bagi para karyawan menjadi keharusan mutlak. Ia menilai tim-tim yang ada sebelumnya sudah tergolong baik, namun kemampuan mereka dalam mengelola investasi secara baik dan benar akan terus ditingkatkan melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi yang intensif.