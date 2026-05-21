Danantara Sumberdaya Indonesia Rampok Risiko, Rampalkan Ekspor Komoditas SDA strategis

Pemerintah berencana menerapkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam Strategis (SDA) melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Ekspor. DSI akan menjalankan tiga peran dan mendukung pengelolaan devisa negara secara lebih optimal. Kebijakan itu akan diatur melalui PP, dan ekspor komoditas SDA strategis bisa dialihkan sepenuhnya kepada BUMN Ekspor sebelum 31 Desember 2026. Fase peralihan akan berlangsung hingga 31 Desember 2026, sedangkan fase pemberlakuan full akan berlangsung setelahnya. Rohan Hafas menjelaskan tata kelola ekspor jika ekspor komoditas SDA strategis hanya dapat dilakukan melalui BUMN Ekspor. fase pemberlakuan penuh, DSI akan mengambil alih sepenuhnya ekspor sejumlah komoditas SDA strategis. Hasil ekspor dalam berbagai bentuk mata uang akan dijadikan devisa negara sepenuhnya, tidak lagi ’parkir’nya di bank-bank luar negeri.

Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) akan berperan sebagai ¨trader¨ komoditas sumber daya alam strategis. Kehadiran DSI itu dinilai dapat memicu sejumlah risiko. Untuk sementara, komoditas ekspor yang bakal ditangani adalah sawit, batubara, dan paduan logam.

DSI akan menjalankan tiga peran, memperkuat transparansi dan sistem pelaporan perdagangan, mendukung pengelolaan devisa negara secara lebih optimal, dan melakukan konsolidasi data dan efisiensi tata kelola ekspor komoditas SDA strategis. Pemerintah berencana menerapkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas SDA Strategis melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Ekspor, yang akan mengatur fase peralihan dan pemberlakuan penuh kebijakan ekspor komoditas SDA strategis dari perusahaan swasta ke BUMN Ekspor, sekaligus menjamin ekspor sejumlah komoditas SDA strategis bisa dialihkan sepenuhnya kepada BUMN Ekspor sebelum 31 Desember 2026.

Sementara Managing Director Stakeholders Management and Communications Danantara Indonesia Rohan Hafas menjelaskan fase pertama atau peralihan akan berlangsung pada 1 Juni 2026 hingga 31 Desember 2026, sedangkan fase kedua atau pemberlakuan penuh akan berlangsung setelah 31 Desember 2026





