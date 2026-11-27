Lembaga Danantara mencatat proyeksi laba bersih Rp 259,6 triliun untuk tahun 2025. Sarlina Sari dari UBSI menilai potensi ini perlu ditopang produktivitas aset nyata.

Lembaga Pengelola Investasi Negara atau Danantara resmi mengumumkan proyeksi laba bersih konsolidasian yang mencapai angka Rp 259,6 triliun sepanjang tahun 2025. Angka ini mencerminkan potensi besar dalam pengelolaan aset negara guna menciptakan nilai tambah ekonomi yang signifikan. Laporan resmi dari CEO Danantara, Rosan Perkasa Roeslani, pada tanggal 25 November 2026 menjadi dasar penyampaian proyeksi keuangan tahunan tersebut.

Detail Keuangan Danantara Tahun 2025

Proyeksi laba bersih Rp 259,6 triliun merupakan estimasi untuk satu tahun penuh atau annualized. Sementara itu, laba bersih konsolidasian yang tercatat pada periode April hingga Desember 2025 mencapai Rp 203,4 triliun. Total aset konsolidasian tercatat sebesar Rp 11.607 triliun dengan posisi ekuitas mencapai Rp 2.980 triliun. Pendapatan usaha selama periode sembilan bulan terakhir juga tercatat mencapai Rp 2.385,2 triliun.

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Akademisi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bina Sarana Informatika atau UBSI, Sarlina Sari, memberikan apresiasi atas capaian laba tersebut. Ia menilai bahwa potensi pengelolaan aset negara memang sangat besar dalam menghasilkan nilai ekonomi yang substansial. Sarlina menyatakan bahwa perolehan laba ini patut diapresiasi sebagai indikator awal kinerja lembaga investasi negara.

Tuntutan Nilai Tambah Ekonomi dan Sosial

Sarlina Sari menekankan bahwa keberhasilan tidak boleh hanya diukur dari besaran aset dan keuntungan finansial semata. Ia menilai bahwa ukuran keberhasilan lembaga pengelola investasi negara harus mencakup pemberian nilai tambah yang lebih luas bagi masyarakat. Fokus utama harus diarahkan pada penguatan kapasitas ekonomi nasional dan penciptaan lapangan kerja yang nyata.

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Lebih jauh, Sarlina mengemukakan bahwa dukungan terhadap pembangunan jangka panjang adalah prioritas utama yang harus diintegrasikan dalam setiap strategi investasi. Laba yang dihasilkan harus mampu memberikan kontribusi nyata terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Danantara untuk memastikan bahwa keuntungan finansial berbanding lurus dengan dampak sosial.

Strategi Transformasi dan Tantangan Masa Depan

Keberadaan Danantara memiliki peluang besar untuk mendorong transformasi Badan Usaha Milik Negara atau BUMN melalui investasi yang produktif dan efisien. Strategi tersebut memerlukan penguatan manajemen risiko yang lebih ketat serta optimalisasi bisnis di berbagai sektor strategis. Kepemimpinan CEO Danantara, Rosan Roeslani, dinilai menjadi faktor kunci dalam mengarahkan pengelolaan investasi agar menghasilkan kinerja yang berkelanjutan.

Ke depan, tantangan utama bagi Danantara adalah mempertahankan pertumbuhan laba secara konsisten dari waktu ke waktu. Lembaga ini dituntut untuk memastikan bahwa keuntungan yang dihasilkan tidak hanya menjadi capaian statistik finansial. Namun, keuntungan tersebut harus benar-benar menjadi penggerak penciptaan nilai tambah bagi kemandirian ekonomi nasional.

Sarlina berharap kinerja Danantara terus meningkat sehingga lembaga ini dapat benar-benar menjadi motor penggerak investasi produktif. Fokus harus tetap pada sektor-sektor prioritas yang mampu meningkatkan daya saing BUMN di kancah global. Peningkatan kinerja ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Indonesia.