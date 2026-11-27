BPI Danantara memperkuat pengawasan aset negara dengan memetakan 20 risiko terbesar di perusahaan pelat merah. Langkah ini mendukung stabilisasi ekonomi nasional melalui audit risiko komprehensif.

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau yang dikenal sebagai Danantara kini tengah memperketat pengawasan atas kinerja perusahaan-perusahaan pelat merah di Indonesia. Langkah strategis ini diwujudkan melalui pemetaan sistematis terhadap dua puluh risiko terbesar atau top risk events yang mengancam setiap perusahaan binaan. Upaya ini dilakukan secara proaktif untuk mengidentifikasi potensi ancaman sejak dini dan menyiapkan strategi mitigasi yang efektif. Tujuannya jelas, yaitu mencegah agar risiko kecil tidak berkembang menjadi masalah kritis yang mengganggu operasional maupun keberlangsungan bisnis jangka panjang. COO Danantara Dony Oskaria menegaskan bahwa ketelitian dalam penilaian risiko adalah kunci utama stabilitas sektor investasi negara.

Proses Identifikasi Risiko di Perusahaan Pelat Merah

Danantara saat ini tengah melaksanakan evaluasi risiko menyeluruh atau risk assessment terhadap dua puluh perusahaan utama yang menjadi kontributor signifikan dalam pengelolaan aset. Proses ini tidak dilakukan secara asal-asalan, melainkan melibatkan identifikasi mendalam terhadap dua puluh peristiwa risiko utama yang paling potensial muncul di masing-masing Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Dony Oskaria menjelaskan bahwa fokus utama penilaian adalah memastikan seluruh potensi ancaman dapat ditindaklanjuti dengan langkah-langkah penanganan yang tepat sasaran. Saat ini, proses identifikasi dan pemetaan tersebut telah memasuki tahap finalisasi yang intensif untuk memastikan tidak ada celah pengawasan yang terlewat.

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Salah satu perusahaan strategis yang menjadi objek pemetaan risiko ketat adalah PT Pertamina sebagai perusahaan energi pelat merah terbesar. Danantara secara spesifik mengidentifikasi berbagai jenis potensi risiko yang dapat mengganggu operasional maupun strategi bisnis perusahaan energi tersebut. Langkah ini melibatkan penyusunan strategi penanganan yang terukur untuk setiap jenis risiko yang terdeteksi. Dony Oskaria menambahkan bahwa pihaknya sedang mempersiapkan sebuah dashboard digital yang akan menampilkan dua puluh risiko teratas dari seluruh perusahaan yang menjadi major contributor bagi Danantara Asset Management. Dashboard ini akan menjadi alat visualisasi utama bagi manajemen puncak untuk memantau kesehatan risiko secara real-time.

Ketua BP BUMN ini juga menegaskan bahwa ia memimpin langsung proses penilaian risiko tersebut untuk menjamin objektivitas dan ketelitian data. Presentasi hasil identifikasi risiko berjalan terus-menerus di bawah pengawasan langsung Dony Oskaria untuk memastikan akurasi informasi. Hal ini menjadi penting karena selama ini, ada kendala dalam mengidentifikasi risiko secara komprehensif terhadap berbagai perusahaan besar yang dikelola. Dengan adanya fokus kepemimpinan langsung ini, Danantara berharap dapat menutup celah pengawasan yang selama ini mungkin mengabaikan indikasi dini permasalahan di lapangan.

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Standardisasi Sistem Keuangan dan Manajemen Dana

Di samping upaya pemetaan risiko, Danantara juga sedang gencar melakukan standardisasi sistem keuangan bagi seluruh perusahaan pelat merah di bawah naungannya. Fokus utama dari inisiatif standardisasi ini adalah menyamakan chart of accounts atau daftar akun dalam pembukuan setiap perusahaan. Sebelumnya, masing-masing BUMN memiliki sistem pencatatan keuangan yang berbeda-beda sesuai dengan regulasi internal atau kebiasaan lama masing-masing. Kondisi perbedaan sistem pencatatan ini menyebabkan proses identifikasi risiko, khususnya yang berkaitan dengan manajemen risiko dan pelaporan keuangan, menjadi tidak seragam dan sulit untuk dibandingkan secara nasional.

Oleh karena itu, Danantara berupaya menyatukan standar pembukuan agar tercipta keseragaman data yang dapat dianalisis secara holistik. Langkah konkret yang diambil mencakup pengaturan mekanisme suspend account atau akun sementara yang dikaitkan dengan proses investigasi atau penangguhan. Selain itu, sistem pelaporan atas suspend account juga diatur secara baku agar transparansi keuangan terjaga dengan baik. Dony Oskaria menjelaskan bahwa upaya penataan satu persatu ini bertujuan untuk memudahkan pemantauan kondisi keuangan sekaligus mendeteksi potensi risiko secara lebih cepat dan akurat. Standardisasi ini diharapkan menjadi fondasi kuat bagi integritas pelaporan keuangan BUMN ke depannya.

Persamaan standar pembukuan juga akan membantu dalam mendeteksi anomali atau penyimpangan keuangan yang mungkin mengindikasikan adanya masalah manajemen yang lebih besar. Dengan data yang seragam, Danantara dapat melakukan cross-check dan benchmarking antar perusahaan dengan lebih efisien. Hal ini sangat krusial dalam konteks manajemen risiko korporasi di mana konsistensi data adalah prasyarat utama untuk pengambilan keputusan strategis yang tepat. Langkah ini juga sejalan dengan upaya global dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan negara di tingkat internasional.

Reformasi Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola

Upaya reformasi di Danantara tidak berhenti pada aspek keuangan dan risiko operasional, tetapi juga mencakup tata kelola sumber daya manusia secara menyeluruh. Salah satu program unggulan yang dikembangkan adalah pembangunan Danantara Corporate University sebagai pusat pengembangan kompetensi tenaga kerja BUMN. Program ini dirancang untuk menyetarakan standar kompetensi para pekerja, khususnya pada level general manager ke atas. Standardisasi ini tidak hanya berfokus pada keterampilan teknis, tetapi juga mencakup aspek-aspek vital lainnya dalam pengelolaan SDM perusahaan.

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Standardisasi tersebut mencakup penyusunan sistem kepangkatan atau grading system yang lebih transparan dan terukur. Selain itu, sistem penggajian atau salary system juga akan disesuaikan agar sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan. Penilaian kinerja atau performance appraisal juga akan dilakukan dengan parameter yang seragam di seluruh BUMN. Hal ini penting untuk menciptakan ekosistem kinerja yang adil dan kompetitif di lingkungan perusahaan negara. Dengan adanya keseragaman dalam evaluasi kinerja, potensi dan perkembangan karier setiap karyawan dapat dipantau dengan lebih objektif.

Danantara juga menyiapkan standardisasi individual development plan bagi setiap karyawan sebagai bagian dari strategi jangka panjang. Sistem perencanaan pengembangan individu ini akan menjadi basis data strategis untuk memetakan potensi serta rencana pengembangan talenta. Data tersebut digunakan untuk mengidentifikasi calon pemimpin perusahaan pelat merah yang akan memimpin organisasi pada masa mendatang. Dony Oskaria menyatakan bahwa melalui upaya ini, Danantara berharap dapat memiliki database orang-orang yang diharapkan menjadi pemimpin BUMN yang handal di masa depan. Hal ini merupakan investasi jangka panjang bagi keberlanjutan dan profesionalisme sektor ekonomi nasional.

Pengembangan talenta kepemimpinan ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa generasi penerus BUMN memiliki kapabilitas yang mumpuni dalam menghadapi tantangan global. Dengan adanya roadmap pengembangan yang jelas, setiap karyawan tahu jalur kariernya dan kompetensi apa yang perlu ditingkatkan. Pendekatan ini sejalan dengan tren manajemen modern yang menempatkan pengembangan SDM sebagai kunci keunggulan kompetitif. Danantara berharap inisiatif ini dapat meningkatkan daya saing BUMN Indonesia di kancah ekonomi global.