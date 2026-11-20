Bank Danamon dan JCB meluncurkan Kartu Kredit Danamon JCB Treasure, solusi premium untuk wisatawan Indonesia dengan manfaat eksklusif ke Jepang dan program poin D-Point.

PT Bank Danamon Indonesia Tbk bersama PT JCB International Indonesia telah resmi meluncurkan produk Kartu Kredit Danamon JCB Treasure. Peluncuran ini dilakukan untuk menjawab kebutuhan nasabah dengan gaya hidup aktif yang sering melakukan perjalanan, khususnya ke Jepang. Kartu kredit premium ini dirancang khusus untuk mendukung mobilitas tinggi dengan memberikan berbagai manfaat perjalanan dan akses eksklusif.

Meningkatnya Wisatawan Indonesia ke Jepang

Data dari Japan National Tourism Organization menunjukkan adanya peningkatan signifikan minat wisatawan Indonesia. Sebanyak 495.200 wisatawan Indonesia tercatat mengunjungi Jepang dari Januari hingga September 2026. Angka ini mengalami kenaikan 10,3 persen dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Tren positif ini menjadi dasar strategi Danamon dan JCB dalam menghadirkan produk yang relevan.

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Konsep kartu kredit ini menggabungkan keahlian perbankan lokal Danamon yang didukung jaringan MUFG. JCB memberikan pemahaman mendalam tentang pasar Jepang dan Asia. Kolaborasi ini bertujuan menciptakan solusi keuangan yang sesuai dengan aspirasi perjalanan nasabah. Produk ini diposisikan sebagai pendamping perjalanan bagi masyarakat Indonesia.

Manfaat dan Fasilitas Perjalanan Premium

Kartu Kredit Danamon JCB Treasure adalah kartu kredit JCB dengan tingkatan tertinggi di Indonesia. Pemegang kartu menikmati nilai tukar kompetitif untuk transaksi mata uang Yen Jepang. Perlindungan perjalanan yang ditawarkan mencapai Rp3,15 miliar untuk keamanan nasabah.

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Akses ke lounge bandara merupakan fasilitas unggulan dari produk ini. Pemegang kartu mendapatkan delapan kali akses per tahun ke airport lounge di Jepang dan Hawaii melalui layanan JCB Lounge Services. Selain itu, tersedia delapan kali akses ke lounge internasional melalui LoungeKey.

Akses tanpa batas juga diberikan ke sejumlah lounge bandara domestik tertentu di Indonesia. Syarat utama untuk mengakses fasilitas ini adalah memenuhi ketentuan transaksi yang berlaku. Ivan Jaya, Consumer Banking Head Danamon, menjelaskan bahwa fasilitas ini mendukung kenyamanan perjalanan nasabah.

Program Loyalitas D-Point dan Kerja Sama

Program penghargaan D-Point memberikan nilai tambah bagi pemilik kartu. Nasabah dapat memperoleh hingga empat kali D-Point untuk transaksi ritel domestik maupun internasional. Transaksi dalam mata uang Yen Jepang memberikan tambahan hingga tiga kali D-Point.

Bonus tambahan sebesar 25 ribu D-Point diberikan setiap bulan. Syarat penerima bonus adalah memenuhi ketentuan transaksi minimum yang ditetapkan. Yo Sato, President Director PT JCB International Indonesia, menilai kolaborasi ini strategis. Ia menegaskan komitmen JCB menghadirkan pengalaman yang memadukan budaya Jepang.

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Kerja sama dengan JAPAN PRIVATE TOUR Co., Ltd. membuka akses ke layanan eksklusif. Nasabah dapat menikmati aktivitas kurasi mulai dari wisata kuliner hingga akomodasi di Jepang. Afra Rahman, CEO JAPAN PRIVATE TOUR, menyatakan wisatawan kini mencari pengalaman lebih personal. Kartu ini memungkinkan perjalanan yang lebih eksklusif dan berkesan.

Desain Simbolisme Budaya Jepang

Desain kartu kredit ini menampilkan elemen budaya Jepang sebagai simbol istimewa. Kartu ini menjadi kartu kredit JCB pertama di Indonesia dengan desain semacam ini. Motif burung Tancho Crane melambangkan umur panjang dan kemakmuran bagi pemegang kartu.

Bunga plum juga hadir dalam desain sebagai representasi ketangguhan dan harapan baru. Peluncuran resmi terjadi pada Kamis, 19 November 2026. Acara ini dihadiri oleh para pemimpin perusahaan dan mitra strategis. Produk ini menandai langkah besar dalam layanan perbankan premium di Indonesia.