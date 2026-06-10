Danamon Beri Fasilitas Pendanaan Rp500 Miliar ke Akulaku Finance Indonesia

PT Bank Danamon Indonesia Tbk menyalurkan fasilitas pendanaan senilai Rp500 miliar kepada PT Akulaku Finance Indonesia untuk memperkuat kapasitas pembiayaan digital serta mendukung pertumbuhan layanan keuangan inklusif di Indonesia. Kolaborasi ini mencerminkan sinergi antara perbankan dan perusahaan fintech dalam menghadapi permintaan layanan keuangan yang terus berkembang.

PT Akulaku Finance Indonesia dan PT Bank Danamon Indonesia Tbk menandatangani kesepakatan fasilitas pendanaan senilai Rp500 miliar. Langkah ini diambil untuk memperkuat kapilitas pembiayaan dan mendukung pertumbuhan layanan pembiayaan digital di Indonesia.

Fasilitas pendanaan akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja PT Akulaku Finance Indonesia seiring dengan meningkatnya permintaan masyarakat akan layanan pembiayaan digital. Dukungan ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan perusahaan dalam memberikan solusi pembiayaan yang relevan bagi berbagai segmen masyarakat. Presiden Direktur PT Akulaku Finance Indonesia, Perry Barman Slangor, menyatakan kolaborasi ini mencerminkan penguatan sinergi antara institusi perbankan dan perusahaan pembiayaan digital dalam menghadapi kebutuhan layanan keuangan yang terus berkembang.

Ia menambahkan bahwa kerja sama ini adalah bagian dari upaya untuk memperkuat struktur pendanaan secara lebih optimal. Sinergi dengan Danamon diharapkan dapat mendukung pengembangan layanan pembiayaan yang semakin relevan serta memperkuat fondasi pertumbuhan perusahaan ke depan. PT Akulaku Finance Indonesia berada dalam ekosistem Akulaku Group dan merupakan bagian dari Mitra Strategis Danamon. Pembiayaan ini juga merupakan salah satu inisiatif Danamon dalam mendorong pertumbuhan grup keuangan yang didukung oleh MUFG Bank, Ltd. (MUFG) sebagai perusahaan induk.

Direktur Global Alliance Strategy Danamon, Jin Yoshida, mengatakan kerja sama tersebut sejalan dengan komitmen untuk menghadirkan solusi keuangan holistik yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan nasabah, termasuk sektor penyedia layanan pembiayaan digital yang berperan penting dalam menjangkau kebutuhan finansial masyarakat. Danamon melihat kolaborasi dengan PT Akulaku Finance Indonesia sebagai langkah strategis dalam memperkuat dukungan pembiayaan kepada sektor multifinance berbasis teknologi di Indonesia.

Melalui fasilitas modal kerja ini, diharapkan kapasitas pendanaan Akulaku Finance Indonesia dapat bertambah untuk melayani kebutuhan pembiayaan masyarakat secara bertanggung jawab dan berkelanjutan. Kerja sama ini juga mencerminkan komitmen Danamon dalam memperkuat kolaborasi dengan nasabah korporasi serta mengoptimalkan sinergi dalam ekosistem MUFG di Indonesia. Dengan rekam jejak Danamon sebagai institusi perbankan terkemuka dan Akulaku Finance sebagai pionir pembiayaan digital, kedua perusahaan berharap dapat menghadirkan solusi keuangan yang semakin relevan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan ekonomi digital.

Di tengah pertumbuhan ekonomi digital Indonesia, kolaborasi antara perbankan dan perusahaan pembiayaan digital menjadi semakin relevan untuk mendukung perluasan layanan keuangan formal. Sinergi kedua sektor dapat berkontribusi positif terhadap penguatan industri jasa keuangan nasional sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. PT Akulaku Finance Indonesia berkomitmen untuk terus menghadirkan layanan pembiayaan yang bertanggung jawab dan mudah diakses guna mendukung kebutuhan finansial masyarakat





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Danamon Akulaku Finance Fasilitas Pendanaan Pembiayaan Digital Sinergi Perbankan Fintech

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