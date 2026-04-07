Dana Desa untuk Koperasi: Pembangunan Desa Terhambat, Otonomi Desa Terancam

Kebijakan pemerintah yang mengalokasikan Dana Desa untuk membayar cicilan Koperasi Desa Merah Putih menuai kritik dari Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi). Kebijakan ini dinilai menghambat pembangunan infrastruktur desa dan menggeser pola pembangunan dari bottom-up menjadi top-down. Apdesi khawatir terhadap hilangnya otonomi desa dan dampak negatif terhadap perencanaan pembangunan desa.

Pekerja melayani pembeli di gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang telah beroperasi di Gedawang, Semarang, Jawa Tengah, Selasa (31/3/2026). Kebijakan pemerintah menggunakan Dana Desa untuk membayar cicilan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih mulai berdampak langsung di lapangan. Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia ( Apdesi ) mengakui, pembangunan infrastruktur desa kini ikut terhambat.

Ketua Umum DPP Apdesi, Junaedi Mulyono, menyebut pemotongan Dana Desa untuk program koperasi membuat ruang fiskal desa semakin terbatas. “Ya otomatis (terganggu),” ujarnya. Dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 15 Tahun 2026, pemerintah menetapkan bahwa cicilan pembiayaan Koperasi Merah Putih dibayar melalui dana transfer negara, termasuk Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Dana Desa. Artinya, sebagian Dana Desa kini digunakan untuk membayar angsuran proyek koperasi tersebut. Junaedi mengungkapkan, porsi Dana Desa yang dialihkan untuk program ini mencapai sekitar 68 persen. Kondisi ini membuat perencanaan pembangunan desa yang sebelumnya disusun melalui Musyawarah Desa menjadi sulit direalisasikan. “Kalau dulu kita mengadakan Musrenbangdes untuk menyusun perencanaan sesuai kebutuhan masyarakat, sekarang jadi berubah,” katanya. Ia menilai, pola pembangunan yang sebelumnya berbasis usulan dari bawah (bottom-up) kini bergeser menjadi kebijakan dari pusat (top-down). Apdesi sendiri mengaku telah berulang kali melakukan audiensi dengan Kementerian Desa, Kementerian Koperasi, hingga Kementerian Keuangan sejak aturan sebelumnya, yakni PMK 81, diberlakukan. Namun, upaya tersebut tidak membuahkan perubahan kebijakan.\Junaedi tidak sepenuhnya menolak program Koperasi Merah Putih. Ia berharap koperasi tersebut mampu memperbaiki rantai distribusi hasil pertanian di desa yang selama ini didominasi tengkulak. “Yang kaya itu memang tengkulak-tengkulak yang memainkan harga,” ujarnya. Namun di sisi lain, ia mengakui percepatan pembangunan koperasi membawa konsekuensi terhadap pembangunan desa. “Mungkin dengan adanya pemaksaan atau pengalihan Dana Desa ini pemerintah ingin percepatan,” katanya. Dalam aturan tersebut, pemerintah juga menetapkan bahwa seluruh aset koperasi yang dibangun akan menjadi milik pemerintah daerah atau desa, dengan plafon pembiayaan hingga Rp 3 miliar per unit dan bunga sebesar 6 persen per tahun. Dampak dari kebijakan ini sangat terasa di berbagai desa. Banyak proyek infrastruktur yang harus tertunda atau bahkan dibatalkan karena keterbatasan dana. Perencanaan pembangunan desa yang sebelumnya melibatkan partisipasi aktif masyarakat melalui Musrenbangdes, kini harus menyesuaikan diri dengan prioritas yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan hilangnya otonomi desa dalam menentukan arah pembangunan mereka sendiri. Selain itu, ada juga kekhawatiran mengenai efektivitas dan keberlanjutan dari Koperasi Merah Putih itu sendiri. Meskipun bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan memperbaiki rantai pasokan hasil pertanian, keberhasilan koperasi sangat bergantung pada berbagai faktor, termasuk manajemen yang baik, dukungan dari pemerintah daerah, dan partisipasi aktif dari masyarakat.\Kebijakan ini juga memunculkan pertanyaan mengenai prioritas pembangunan dan pengelolaan keuangan negara. Apakah penggunaan Dana Desa untuk membayar cicilan koperasi merupakan langkah yang tepat, mengingat kebutuhan mendesak lainnya di desa, seperti perbaikan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan? Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana koperasi juga menjadi perhatian utama. Masyarakat desa perlu memastikan bahwa dana yang mereka kontribusikan digunakan secara efektif dan efisien, serta memberikan manfaat yang nyata bagi mereka. Pemerintah perlu terus melakukan evaluasi terhadap dampak kebijakan ini dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Keterlibatan aktif dari Apdesi dan organisasi masyarakat sipil lainnya sangat penting untuk memastikan bahwa suara masyarakat desa didengar dan bahwa pembangunan desa berjalan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi mereka. Keberhasilan program Koperasi Merah Putih juga akan sangat bergantung pada kerjasama yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat desa. Hanya dengan sinergi yang kuat, program ini dapat mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu meningkatkan kesejahteraan petani dan memperkuat perekonomian desa





