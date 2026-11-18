Pemerintah luncurkan dana cadangan pesangon melalui UU Nomor 27 Tahun 2006 untuk jamin hak PHK, namun warga dan akademisi UGM mempertanyakan transparansi dan keamanan pengelolaan dana.

Program dana cadangan pesangon yang diatur dalam Undang-undang Nomor 27 Tahun 2006 tentang Perlindungan Ketenagakerjaan (UUPK) memicu respons beragam dari masyarakat sejak disahkan pada awal Oktober lalu. Pemerintah pusat mengklaim kebijakan ini sebagai jaminan perlindungan hak pekerja sebelum, selama, dan setelah masa kerja berakhir. Namun, implementasi sistem baru ini ditanggapi dengan skeptis oleh sejumlah pihak yang khawatir akan pengelolaan dana tersebut.

Mekanisme Pengelolaan Dana Cadangan Pesangon

Pemerintah akan mengelola dana cadangan pesangon melalui lembaga pengelola yang statusnya masih menunggu penunjukkan resmi. Aturan ini mewajibkan setiap pengusaha untuk memindahkan dana pesangon yang telah mereka siapkan ke dalam sistem pemerintah. Perusahaan diberi tenggat waktu hingga Oktober 2027 untuk menyelesaikan proses pemindahan dana tersebut. Tujuannya adalah memastikan tidak ada lagi kasus perusahaan yang lalai membayarkan hak pesangon pekerja setelah memutus hubungan kerja. Dana ini khusus untuk pekerja yang belum masuk program pensiun dan PHK karena alasan selain pensiun.

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Keraguan Publik dan Dugaan Penyalahgunaan Dana

Kekhawatiran terbesar publik adalah potensi penyalahgunaan dana oleh pihak yang ditunjuk mengelola sistem baru ini. Banyak yang menyerupai skema korupsi dana pensiun atau jaminan sosial yang pernah terjadi sebelumnya. Bayu, seorang pekerja swasta di Jakarta yang terkena PHK pada Agustus 2025, menyatakan ketidakpercayaannya terhadap sistem ini. Ia merasa langkah pemerintah justru berpotensi membuat pekerja menjadi korban baru. Ia menilai niat perlindungan tersebut kontradiktif dengan realitas keraguan yang muncul di lapangan.

Perspektif Akademisi dan Transparansi Pengelolaan

Nabiyla Risfa Izzati, seorang dosen ketenagakerjaan dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), menekankan pentingnya transparansi penuh dari pemerintah. Ia meminta kepastian mengenai identitas lembaga pengelola, skema operasional, serta jaminan keamanan dana dari pencurian atau kesalahan manajemen. Tanpa elemen-elemen tersebut, kepercayaan publik sulit dibangun. Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Indah Anggoro Putri, menjawab bahwa regulasi ini memang dirancang untuk menjamin terpenuhinya hak pekerja. Namun, ia mengakui bahwa sanksi administratif seperti pencabutan izin bagi pelanggar masih perlu dipatuhi secara ketat oleh pengusaha.

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Dampak Nyata pada Hak Finansial Pekerja PHK

Pengalaman Bayu menjadi bukti nyata ketidakpastian pembayaran pesangon. Setelah PHK, ia baru menerima sekitar empat puluh hingga lima puluh persen dari total hak yang seharusnya. Perusahaan awalnya berjanji mencicil setiap akhir bulan sesuai perjanjian tertulis. Namun, kenyataannya jadwal pembayaran sangat tidak konsisten dan dipengaruhi kemampuan perusahaan. Rekan-rekannya yang diberhentikan dalam gelombang awal menerima cicilan tiga hingga empat kali. Sementara gelombang berikutnya harus menunggu hingga satu tahun lamanya.

Kasus Keterlambatan Pembayaran dan Implikasi Hukum

Bayu menceritakan detail pembayaran yang terus molor akibat perubahan perjanjian di tengah jalan. Untuk kasus dengan nilai pesangon seratus dua puluh juta rupiah, jadwal awal lunas pada Desember 2025 berubah menjadi cicilan delapan juta rupiah per bulan sejak Juni 2025. Ini menyebabkan keterlambatan pembayaran yang signifikan. Pada periode Desember 2025, pembayaran dilakukan dalam tiga tahap berbeda pada tanggal dua puluh dua, dua puluh tujuh, dan tiga puluh Januari 2026. Pola serupa terulang pada periode April 2026 dan September 2026. Sienna, rekan pekerja lainnya, turut merasa risih dengan kondisi yang tidak jelas ini. Ia menganggap sistem baru pemerintah justru menambah kerumitan bagi pekerja yang sudah dirugikan.