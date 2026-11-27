Kelompok Nelayan Merah Putih Karangduwur membangun pabrik es portabel untuk meningkatkan kesegaran tangkapan. Inisiatif ini membantu 617 nelayan mempertahankan nilai jual hasil laut di Kabupaten Kebumen.

Pagi hari itu, jam menunjukkan pukul 05.50 WIB pada Kamis (29/10/2026) ketika Salidin, seorang nelayan berpengalaman hampir dua dekade, bersiap melaut di Kampung Nelayan Merah Putih Karangduwur, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Ia ditarik pelan oleh perahunya menuju bibir pantai bersama rekan kerjanya untuk menghadapi ombak. Salidin bertujuan mencari udang jerbung, komoditas yang menjadi salah satu andalan hasil tangkapan nelayan setempat di kawasan Pantai Menganti tersebut. Aktivitas ini mencerminkan kehidupan masyarakat pesisir yang telah bertumpu pada hasil laut lintas generasi sebagai sumber penghidupan utama keluarga.

Menjaga kualitas hasil tangkapan menjadi krusial sebelum perahu menyentuh air laut, terutama melalui pendinginan yang efektif. Kelompok Nelayan Merah Putih Karangduwur kini menyediakan fasilitas pendinginan menggunakan air laut yang diolah menjadi es serut atau kristal es berukuran kecil. Teknologi pendingin ini dinilai mampu menghasilkan tekstur es yang lebih halus dan merata ketika bersentuhan dengan ikan dibandingkan es balok konvensional yang sebelumnya digunakan dari warung atau depot es biasa.

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Salidin menjelaskan bahwa penggunaan air laut dalam proses pembuatan es serut memberikan manfaat signifikan bagi kesegaran ikan. Air laut yang asin dipercaya mampu menjaga kondisi ikan lebih segar saat didaratkan. Salidin menyatakan bahwa kualitas ikan yang terjaga secara langsung berkaitan dengan potensi peningkatan harga jual di pasar. Bagi nelayan, perbedaan jenis es ini bukan sekadar detail teknis, melainkan faktor penentu nilai ekonomi dari hasil perburuan laut mereka.

Kementerian Kelautan dan Perikanan mengembangkan kawasan ini untuk memperkuat ekonomi perikanan melalui penyediaan infrastruktur pendukung seperti produksi es, penyimpanan dingin, hingga fasilitas pengolahan dan pemasaran. Data per Oktober 2026 mencatat terdapat 617 nelayan dan 350 kapal yang aktif beroperasi di Karangduwur. Kapal-kapal tersebut umumnya berukuran 1 gross tonnage dengan mesin tempel dua tak berkekuatan 15 PK yang mengangkut hasil tangkapan kembali ke darat.

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Strategi penangkapan nelayan juga disesuaikan dengan siklus alam dan ketersediaan komoditas. Ikan bawal putih dan layur adalah hasil tangkapan yang relatif selalu tersedia sepanjang tahun. Sementara itu, ubur-ubur memiliki musim tangkapan tersendiri yang fluktuatif. Ketika satu jenis ikan mulai berkurang, sebagian nelayan harus mengubah target atau mencari wilayah penangkapan lain untuk menjaga kesinambungan penghasilan mereka.

Yanto, seorang nelayan lain di kawasan tersebut, memilih strategi melaut di malam hari selama tiga bulan terakhir untuk meningkatkan efisiensi. Ia typically berangkat pada pukul 16.30 hingga 17.00 WIB bersama dua hingga tiga rekan dan kembali ke daratan pada pukul 06.00 hingga 07.00 WIB keesokan harinya. Target tangkapan Yanto mencakup ikan layur, lobster, hingga ubur-ubur tergantung pada musim dan lokasi yang dipilih saat pelayaran berlangsung.

Biaya operasional yang dikeluarkan Yanto untuk sekali melaut mencapai sekitar Rp450.000, yang mencakup bahan bakar, rokok, dan berbagai kebutuhan perbekalan lainnya. Nelayan di kawasan ini mendapatkan akses tambahan berupa es serut gratis dari fasilitas Kelompok Nelayan Merah Putih Karangduwur. Bantuan ini mengurangi beban pengeluaran dan memastikan rantai pasokan hasil laut tetap dingin hingga tiba di pasar, meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap kualitas produk lokal Kebumen.