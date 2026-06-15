Dampak Program MBG terhadap Kesejahteraan Guru PPPK dan Honorer Ungkap dalam Sidang Uji Materi APBN 2026 di MK

Saksi dalam sidang uji materi APBN 2026 di Mahkamah Konstitusi mengungkap berbagai dampak negatif program Makan Bergizi Gratis terhadap tenaga pendidik, termasuk pemutusan kerja massal, gaji rendah, dan beban kerja tambahan yang mengurangi efektivitas pengajaran.

Sidang uji materi Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2026 di Mahkamah Konstitusi (MK) mengagendakan pemeriksaan ahli dan saksi dalam Perkara Nomor 52/PUU-XXIV/2026 dan Nomor 55/PUU-XXIV/2026 yang sama-sama mempertanyakan penempatan anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis ( MBG ) dalam sektor pendidikan.

Saksi pemohon, Iman Zanatul Haeri, yang juga guru sejarah Madrasah Aliyah Al-Tsaqafah dan Kepala Bidang Advokasi Guru Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), menyampaikan berbagai dampak yang dirasakan tenaga pendidik, terutama guru PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) dan guru honorer, akibat alokasi anggaran MBG. Iman mengungkapkan bahwa terjadi pemutusan hubungan kerja secara massal terhadap guru PPPK yang dianggap sudah sejahtera, serta guru honorer yang diangkat menjadi PPPK paruh waktu tetapi menerima gaji lebih rendah dibandingkan cuando mereka masih honorer.

Di berbagai daerah, seperti Tuban, Cianjur, Jawa Barat, dan Lombok Timur, banyak guru PPPK yang kontraknya tidak diperpanjang. Contoh konkre, guru PPPK paruh waktu di Cianjur hanya menerima gaji sekitar Rp 300 ribu per bulan, sementara di Sumedang ada yang hanya mendapat Rp 50 ribu sebelum dipotong iuran BPJS. Di daerah lain seperti Langkat, Sumatera Utara, dan Blitar, gaji yang diterima sekitar Rp 500 ribu per bulan, menciptakan ketimpangan kesejahteraan yang signifikan.

Selain itu, ada guru yang harus memilih antara menerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) atau Tunjangan Profesi Guru (TPG), serta guru madrasah swasta yang Janji pengangkatan成为 PPPK tertunda dan penyaluran TPG mereka ditangguhkan. Iman juga menyampaikan hasil survei terhadap 239 guru honorer dan PPPK paruh waktu yang menampulkan berbagai masalah: peningkatan beban kerja akibat terlibat dalam proses distribusi MBG di sekolah, termasuk mengawasi pembagian makanan dan melakukan pencatatan, yang dilakukan pada jam pelajaran sehingga mengurangi efektivitas belajar mengajar.

Selain itu, terjadi berkurangnya waktu mengajar karena tugas nonpembelajaran, penghasilan yang tidak mencukupi, keterlambatan pembayaran gaji atau honorarium, berkurangnya fasilitas pendidikan, keterlambatan pembayaran TPG, serta menyempitnya peluang pengangkatan menjadi PPPK. Bahkan, beberapa responden PPPK paruh waktu belum mendapatkan gaji sejak dilantik pada Desember 2025. Dampak program MBG tidak hanya menyentuh aspek ekonomi, tetapi juga karier, ketimpangan kesejahteraan, hingga kondisi psikologis tenaga pendidik. Iman mengkritik kebijakan yang dinilai mengalihkan fokus pendidikan menjadi urusan logistik, sementara kesejahteraan guru diabaikan.

Dalam kesaksiannya, Iman juga menyampaikan ketidakpuasan yang mendalam, hingga menyebut kemungkinan pelaporan ke various institusi seperti polisi dengan dapur SPPG, TNI, dan DPR RI, karena berbagai pengalaman pahit yang dihadapi guru. Sidang ini menjadi bagian dari upaya menguji konstitusionalitas alokasi anggaran MBG dalam APBN 2026 yang dianggap mengorbankan sektor pendidikan. Pihak terkait dalam sidang, mungkin mewakili pemerintah, mengatakan bahwa program MBG sah dalam APBN dan merupakan bagian dari komitmen pendidikan nasional.

Namun, bukti-bukti lapangan yang disampaikan Iman menunjukkan bahwa implementasinya justru menimbulkan kerugian besar bagi tenaga pendidik, mengancam stabilitas karier, dan mengurangi kualitas proses belajar mengajar. Kasus ini menimbulkan pertanyaan kritis tentang prioritas anggaran negara dan perlindungan hak-hak guru di tengah program sosial yang berniat baik namun berjalan tidak tepat sasaran





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