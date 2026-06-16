Dampak Program MBG Terhadap Kesejahteraan Guru: PHK Massal dan Gaji Minim

Program Makan Bergizi (MBG) sebagai prioritas pemerintah menuai kritik serius dari kalangan pendidik. Pelaksanaannya dinilai mengganggu kesejahteraan guru, meningkatkan beban kerja non-pembelajaran, sampai mengakibatkan pemutusan hubungan kerja massal. Kasus ini dibahas dalam sidang uji materi APBN 2026 di Mahkamah Konstitusi, di mana para guru mengeluh tentang gaji rendah, keterlambatan pembayaran, dan sistematika distribusi makanan yang mengganggu proses belajar mengajar. Kawasan yang terdampak meliputi Tuban, Cianjur, Lombok Timur, Sumedang, Langkat, dan Blitar. Unjuk rasa dilakukan oleh ratusan guru swasta meminta perhatian khusus atas nasib Pendidikan dan pengelolaan dapur SPPG yang melibatkan berbagai institusi.

Program Makan Bergizi ( MBG ) menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto sejak diperkenalkan pada 6 Januari 2025. Program ini tidak hanya menuai kritik dari segi kesehatan dan pemenuhan gizi anak, tetapi belakangan muncul dampak lain yang serius terhadap tenaga pendidik.

Sejumlah guru mengaku mengalami gangguan kesejahteraan bahkan pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat kebijakan ini. Fakta tersebut disampaikan dalam sidang uji materi Undang-Undang APBN 2026 di Mahkamah Konstitusi (MK), saat pemohon mempertanyakan penempatan anggaran MBG di sektor pendidikan yang dinilai membawa konsekuensi negatif bagi mata pencaharian guru. Iman Zanatul Haeri, salah satu pemohon dalam perkara nomor 52/PUU-XXIV/2026 dan 55/PUU-XXIV/2026, serta menjadi guru, menceritakan kondisi yang dialami tenaga pendidik setelah program MBG dimasukkan ke dalam anggaran pendidikan.

Menurutnya, kebijakan tersebut berdampak signifikan terhadap guru PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) paruh waktu maupun guru honorer. Dalam persidangan di hadapan Majelis Hakim Konstitusi, Iman yang juga berfungsi sebagai Kepala Bidang Advokasi Guru di Persatuan Pendidikan dan Guru (P2G) menyampaikan bahwa banyak laporan dan keluhan diterima terkait kesejahteraan tenaga pendidik setelah pelaksanaan MBG 2026. Ia mengungkapkan bahwa terjadi PHK secara massal terhadap guru PPPK yang dianggap sudah memiliki penghasilan layak, ainsi juga terhadap guru honorer.

Contoh konkret yang disebut Iman meliputi guru PPPK yang dirumahkan atau kontraknya tidak diperpanjang, serta guru PPPK paruh waktu yang mendapat gaji lebih rendah setelah pengangkatan. Di beberapa daerah seperti Tuban tercatat 39 guru PPPK kontraknya diputus. Di Cianjur, Jawa Barat, Lombok Timur, dan Cianjur juga melaporkanPHK berulang.

Selain itu, guru honorer yang sudah diangkat menjadi PPPK paruh waktu justru mendapat gaji di bawah estabele honorer, sementara ada juga guru madrasah swasta yang dijanjikan pengangkatan tetapi penyaluran TPG (Tunjangan Profesi Guru) mereka ditangguhkan. Survei yang dilakukan Iman terhadap 239 guru honorer dan PPPK paruh waktu menghasilkan respons yang sebagian besar berfokus pada suara miring: peningkatan beban kerja karena harus menjalankan tugas non-pembelajaran, waktu mengajar berkurang, penghasilan yang sangat minim, keterlambatan pembayaran gaji, berkurangnya fasilitas pendidikan, serta menyempitnya peluang pengangkatan menjadi PPPK.

Selain kesejahteraan, guru juga terlibat dalam proses distribusi makanan MBG, seperti mengawasi pembagian dan melakukan pencatatan. Akibatnya, efektivitas belajar mengajar terganggu karena ompreng atau wadah makanan MBG seringkali datang saat jam pelajaran berlangsung, menyita waktu guru dan siswa. Banyak tenaga pendidik merasa kelelahan namun bingung harus menyampaikan keluhan karena lembaga yang seharusnya menampung aspirasi punya keterlibatan dalam pengelolaan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Sepertinya institusi seperti polisi, TNI, dan anggota DPR pun terlibat, sehingga sulit menemukan saluran resmi yang netral. Kasus ini juga menuai perhatian di media jalanan, di mana ratusan guru yang tergabung dalam Persatuan Guru Swasta Indonesia (PGSI) melakukan unjuk rasa di depan Istata Negara, Jakarta, pada Rabu (25/11). Mereka menuntut perlindungan kesejahteraan dan mengkritik alokasi anggaran yang mengabaikan kebutuhan sebenarnya di sekolah.

Dari sisi distribusi, paket MBG dari Dapur Kebayunan akan dibagikan ke 39 sekolah dari PAUD hingga SLTA, serta ibu hamil dan menyusui di Kota Depok. Namun, di balik operasional yang tampak terencana, dampakNyata terhadap dunia pendidikan terasa masif dan sistematis. Sementara pemerintah berencang mengevaluasi penerima MBG dan mengantisipasi pencoretan siswa SMA, lembaga penegak hukum seperti Kejagung juga tengah menyelidiki dugaan pencucian uang terkait dengan proyek MBG.

Hal ini menambah kompleksitas kasus yang melibatkan aspek anggaran, pelaksanaan, dan implikasi sosial yang luas bagi tenaga pendidik di seluruh Indonesia





liputan6dotcom / 🏆 4. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

MBG Guru PHK Kesejahteraan APBN 2026

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Evaluasi MBG dan Krisis Regenerasi Petani Jadi Sorotan, Dudung Akui Program Perlu Ditata UlangMahasiswa UB kritik program pemerintah ke Dudung Abdurachman, mulai dari masalah regenerasi petani, evaluasi Makan Bergizi Gratis, hingga mandeknya hilirisasi riset kampus.

Read more »

3 Fakta Dugaan Korupsi MBG: Kejagung Geledah Enam Lokasi, DPR Minta Program DihentikanProgram Makan Bergizi Gratis disorot: Kejagung geledah 6 lokasi terkait korupsi, Kepala BGN bantah isu hoaks, dan DPR usulkan penghentian sementara.

Read more »

Respons Tuntutan Demo Mahasiswa, Istana Tegaskan Program MBG Tak Akan DihentikanIstana tegaskan program MBG tak akan dihentikan meski demo tuntut penghentian. Evaluasi terus dilakukan untuk meningkatkan pelaksanaan program

Read more »

Begini Rekomendasi Komnas HAM tentang Program MBGKomisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) merekomendasikan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola SPPG Program MBG.

Read more »