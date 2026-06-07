Dampak Piala Dunia terhadap Pasar Saham Indonesia: Volume Transaksi IHSG Cenderung Turun

Euforia Piala Dunia seringkali mengalihkan perhatian investor dari pasar saham, menyebabkan penurunan volume transaksi IHSG. Data historis sejak 2002 menunjukkan tren penurunan, meskipun terdapat anomali pada 2018. Penelitian global mengonfirmasi bahwa pertandingan sepak bola mempengaruhi sentimen pasar dan volume perdagangan.

Gelaran Piala Dunia tidak hanya menjadi ajang olahraga paling bergengsi di dunia, tetapi juga memiliki dampak signifikan terhadap pasar saham global, termasuk Indonesia. Euforia yang tercipta selama pagelaran akbar sepakbola ini cenderung mengalihkan perhatian investor dari aktivitas perdagangan saham.

Para penggemar sepak bola lebih memilih untuk membelanjakan uangnya untuk berbagai keperluan seperti membeli baju tim, mengadakan nonton bareng, dan pengeluaran konsumtif lainnya. Akibatnya, volume transaksi di bursa saham sering kali menurun drastis selama periode Piala Dunia. Fenomena ini telah diamati sejak edisi Piala Dunia pertama di abad ke-21, yaitu Korea-Jepang tahun 2002, hingga edisi terbaru di Qatar tahun 2022.

Data historis menunjukkan bahwa rata-rata volume perdagangan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia mengalami penurunan yang cukup signifikan dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Pada Piala Dunia 2002 yang berlangsung dari 31 Mei hingga 30 Juni, rata-rata volume transaksi IHSG tercatat sebesar 624,28 juta kali per hari, turun 14,86% dari periode yang sama tahun sebelumnya.

Penurunan serupa juga terjadi pada Piala Dunia 2006 (9 Juni hingga 9 Juli), di mana volume transaksi rata-rata mencapai 884,77 juta kali per hari, ambles 7,44% dari tahun sebelumnya. Fenomena ini berlanjut pada edisi 2010, ketika rata-rata volume transaksi IHSG selama Piala Dunia (11 Juni hingga 11 Juli) mencapai 3,53 miliar kali per hari, anjlok 42,6% dari periode yang sama setahun sebelumnya.

Meskipun pada Piala Dunia 2014 volume transaksi sedikit lebih rendah 6,78% dari tahun sebelumnya, tetapi tetap menunjukkan pola penurunan yang konsisten. Namun, terdapat anomali pada Piala Dunia 2018 (15 Juni hingga 15 Juli), di mana volume transaksi IHSG justru naik 28,05% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Meskipun demikian, volume tersebut masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama tahun setelahnya.

Pada Piala Dunia 2022 (20 November hingga 18 Desember), rata-rata volume transaksi IHSG tercatat sebesar 17,79 miliar kali per hari, lebih rendah 14,5% dari periode yang sama tahun sebelumnya dan turun 31,86% dari periode yang sama tahun setelahnya. Penelitian yang dilakukan oleh European Central Bank (ECB) terhadap 15 bursa saham internasional menunjukkan bahwa volume perdagangan pasar saham suatu negara turun rata-rata 55% ketika negara tersebut bertanding dalam Piala Dunia.

Di negara-negara dengan basis penggemar sepak bola yang kuat, penurunan volume perdagangan bisa mencapai 75% di Brasil saat timnasnya bermain, dan bahkan 79% di Argentina saat Lionel Messi berlaga. Menurut studi tersebut, aktivitas perdagangan rata-rata turun 40% saat lagu kebangsaan dinyanyikan dan tetap sepi hingga peluit akhir pertandingan. Fenomena ini tidak hanya terjadi pada Piala Dunia 2010, tetapi juga pada edisi-edisi sebelumnya.

Sebagai contoh, pada Piala Dunia 2014, pertandingan antara Prancis versus Nigeria pada 30 Juni menyebabkan volume perdagangan di Bursa Efek Indonesia menurun signifikan. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Alex Edmans dalam jurnal Sports Sentiment and Stock Returns menemukan bahwa suasana hati yang terbentuk selama Piala Dunia mampu menggerakkan pasar saham. Efek kerugian lebih terasa pada saham kecil dan pertandingan yang lebih penting.

Para peneliti memeriksa 1.100 pertandingan sepak bola di Piala Dunia dan menemukan bahwa kekalahan pada tahap eliminasi menyebabkan pasar nasional turun 0,5 persen keesokan harinya. Namun, dampak ini bersifat sementara dan lebih dipengaruhi oleh sentimen investor daripada faktor fundamental ekonomi. Studi yang dilakukan oleh Goldman Sachs juga menunjukkan bahwa indeks saham negara pemenang cenderung mengungguli pasar global sekitar 3,5% di bulan pertama setelah kemenangan, tetapi kinerja positif ini cepat memudar seiring waktu





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Piala Dunia IHSG Volume Transaksi Pasar Saham Investor

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