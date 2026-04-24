Dampak Perang Timur Tengah pada Kinerja Garuda Indonesia: Analisis Danantara Asset Management

Perang di Timur Tengah memberikan tekanan pada Garuda Indonesia melalui kenaikan harga avtur, pelemahan rupiah, dan perubahan lalu lintas udara. Danantara Asset Management memantau arus kas Garuda dan berkoordinasi dengan BUMN lain untuk memberikan dukungan finansial.

Perang di Timur Tengah memberikan dampak signifikan terhadap berbagai sektor ekonomi global, termasuk industri penerbangan. Sahala Situmorang, Direktur Utama Keuangan Danantara Asset Management , menjelaskan bahwa sektor transportasi dan logistik merupakan yang paling merasakan efek negatif dari konflik tersebut.

Khususnya bagi Garuda Indonesia, maskapai penerbangan plat merah, dampak perang terasa melalui beberapa aspek utama. Pertama, kenaikan harga bahan bakar avtur menjadi perhatian utama. Harga avtur yang melambung tinggi secara langsung meningkatkan biaya operasional penerbangan, menekan margin keuntungan maskapai. Kedua, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat memperburuk situasi.

Sebagian besar biaya operasional Garuda, termasuk sewa pesawat dan perawatan, dibayarkan dalam dolar AS. Rupiah yang melemah membuat biaya-biaya tersebut menjadi lebih mahal, semakin membebani keuangan perusahaan. Ketiga, perubahan dalam lalu lintas udara juga turut mempengaruhi kinerja Garuda. Perang di Timur Tengah menyebabkan penutupan beberapa rute penerbangan dan pembatasan wilayah udara, memaksa maskapai untuk melakukan penyesuaian rute dan jadwal penerbangan, yang dapat mengakibatkan peningkatan biaya dan penurunan pendapatan.

Sahala menekankan bahwa fokus utama Danantara dalam memantau kinerja Garuda adalah arus kas perusahaan. Arus kas yang sehat sangat krusial bagi Garuda untuk memenuhi kewajiban keuangannya dan menjaga keberlanjutan operasionalnya. Danantara secara rutin berkomunikasi dengan manajemen Garuda Indonesia untuk membahas dampak perang dan mencari solusi untuk mengatasi tantangan yang dihadapi. Diskusi tersebut mencakup potensi bantuan pembiayaan dari Danantara serta sinergi dengan BUMN lainnya untuk mendukung Garuda.

Upaya kolaborasi ini bertujuan untuk memperkuat posisi keuangan Garuda dan membantunya melewati masa-masa sulit akibat perang di Timur Tengah. Selain itu, Danantara juga menganalisis secara mendalam laporan keuangan Garuda untuk mengidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan dan memberikan rekomendasi strategis. Laporan keuangan interim Garuda Indonesia kuartal I 2026 menunjukkan bahwa perusahaan masih mencatat kerugian periode berjalan sebesar US$ 46,48 juta atau sekitar Rp 800,7 miliar.

Meskipun demikian, kerugian ini mengalami penyusutan dibandingkan dengan kerugian pada kuartal I tahun sebelumnya yang mencapai US$ 76,49 juta. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan dalam kinerja Garuda, meskipun masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk mencapai profitabilitas. Di sisi pendapatan, Garuda Indonesia berhasil membukukan pendapatan usaha sebesar US$ 762,35 juta atau sekitar Rp 13,1 triliun pada kuartal I 2026. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan pendapatan usaha pada periode yang sama tahun lalu yang tercatat sebesar US$ 723,56 juta.

Peningkatan pendapatan ini menunjukkan bahwa Garuda masih mampu menarik pelanggan dan mempertahankan pangsa pasar meskipun di tengah kondisi yang penuh tantangan. Namun, peningkatan pendapatan belum cukup untuk mengkompensasi kerugian yang diderita akibat kenaikan biaya operasional dan pelemahan nilai tukar rupiah. Sahala Situmorang menambahkan bahwa Danantara akan terus memantau perkembangan situasi di Timur Tengah dan dampaknya terhadap Garuda Indonesia. Mereka juga akan terus berkoordinasi dengan Garuda dan BUMN lainnya untuk mencari solusi terbaik bagi perusahaan.

Keberhasilan Garuda dalam mengatasi tantangan ini akan sangat bergantung pada kemampuannya untuk mengelola arus kas, menekan biaya operasional, dan meningkatkan pendapatan. Selain itu, dukungan dari pemerintah dan BUMN lainnya juga akan memainkan peran penting dalam membantu Garuda melewati masa sulit ini. Analisis mendalam terhadap laporan keuangan dan komunikasi yang efektif dengan manajemen Garuda akan menjadi kunci bagi Danantara dalam memberikan dukungan yang tepat dan membantu Garuda mencapai stabilitas keuangan





tempodotco / 🏆 12. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Garuda Indonesia Danantara Asset Management Perang Timur Tengah Avtur Nilai Tukar Rupiah Arus Kas Laporan Keuangan

United States Latest News, United States Headlines

