Kenaikan suhu global memperluas habitat nyamuk vektor. Data BMKG menunjukkan peningkatan suhu di Indonesia yang berdampak langsung pada lonjakan kasus DBD dan malaria.

Perubahan iklim telah menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat Indonesia melalui perluasan wilayah penyebaran penyakit tular vektor seperti Demam Berdarah Dengue dan Malaria. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mencatat kenaikan suhu rata-rata mencapai 1,04 derajat celsius selama periode 1981 hingga 2025, yang secara langsung mempercepat siklus hidup nyamuk dan memperluas habitat perkembangbiakannya ke dataran tinggi yang sebelumnya terlalu dingin.

Data Kematian dan Lonjakan Kasus Penyakit Vektor

Organisasi Kesehatan Dunia mencatat bahwa lebih dari 17 persen penyakit infeksi global ditularkan melalui vektor, dengan jumlah kasus Dengue yang melonjak drastis dari 505.430 pada tahun 2000 menjadi 5,2 juta kasus pada tahun 2019. Di Indonesia, Badan Kesehatan Dunia mencatat kasus Demam Berdarah Dengue mencapai 257.271 dengan 1.461 kematian pada tahun 2024, sementara kasus Malaria meningkat menjadi 706.297 pada tahun 2025 dengan 95 persen berasal dari wilayah Papua.

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Mekanisme Suhu dan Curah Hujan terhadap Virus

Kenaikan suhu dan kelembaban lingkungan mempercepat reproduksi nyamuk serta perkembangan patogen di dalam tubuhnya, di mana suhu yang sesuai dapat memperpendek masa inkubasi virus Dengue di dalam tubuh nyamuk. Perubahan pola curah hujan menciptakan lebih banyak genangan air yang menjadi habitat perkembangbiakan ideal bagi nyamuk, terutama ketika fenomena El Nino memaksa masyarakat menyimpan air dalam wadah dan La Nina memperluas genangan melalui peningkatan hujan.

Dampak Cuaca Ekstrem terhadap Prediksi Penularan

Perubahan suhu memungkinkan nyamuk menyebar ke dataran tinggi dengan elevasi lebih tinggi, dan proyeksi tahun 2050 menunjukkan perluasan wilayah ini lebih jauh lagi. Kondisi cuaca yang tidak menentu menyebabkan pola penularan penyakit tidak lagi mengikuti siklus musim sebelumnya, sehingga penularan dapat berlangsung lebih panjang dan sulit diprediksi di wilayah yang sebelumnya tidak endemis.

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Komitmen Pemerintah dan Penguatan Sistem Surveilans

Strategi pengendalian penyakit vektor harus disesuaikan dengan perubahan iklim dengan cara memperkuat sistem surveilans dan mengintegrasikan peringatan dini berbasis iklim dengan data kasus dari fasilitas kesehatan. Komitmen pemerintah harus diwujudkan melalui kebijakan nyata untuk melakukan pemetaan wilayah rawan hingga tingkat desa, pemantauan kepadatan jentik, serta deteksi perubahan serotipe virus Dengue secara berkelanjutan.

Proyeksi Risiko Kesehatan Global Masa Depan

Organisasi Meteorologi Dunia mencatat tahun 2025 sebagai salah satu dari tiga tahun terpanas sepanjang sejarah dengan suhu rata-rata global 1,44 derajat celsius di atas tingkat praindustri. Studi Universitas Copenhagen tahun 2025 memperkirakan antara 200 juta hingga 1 miliar orang di dunia berpotensi menghadapi peningkatan risiko kesehatan akibat kondisi iklim yang semakin mendukung perkembangan nyamuk malaria di berbagai belahan dunia.