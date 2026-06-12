Dampak Multidimensi Kenaikan Suku Bunga BI: Rupiah Menguat, IHSG NBG, tapi Investor Asing Keluar dan Biaya Kredit Naik

Kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia pada Juni 2026 memberikan tekanan mixed: rupiah menguat dan IHSG naik, namun diiringi keluarnya arus modal asing serta ancaman terhadap biaya kredit dan sektor riil. Artikel ini membahas analisis pasar, respons investor, dan risiko berbangkit untuk sektor properti serta UMKM.

Keputusan Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan (BI Rate) pada 9 Juni 2026 sebesar 25 basis poin menjadi 5,5 persen telah membawa dampak beragam terhadap pasar keuangan domestik dan ekonomi nyata.

Rupiah yang sebelumnya tertekan mulai menguat signifikan, sedangkan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) juga mampu猫目 kembali ke zona hijau. Namun, di balik ketenangan pasar,ENERGI Masih ada kekhawatiran akan dampak jangka panjang dari kenaikan suku bunga ini terhadap biaya pinjaman dan pertumbuhan sektor riil. Pasar uang merespons positif langkah BI. Dalam dua hari setelah kenaikan, yakni 10-11 Juni 2026, rupiah menguat sekitar 1,1 persen dari level Rp 18.171 per dolar AS menjadi Rp 17.971.

Sementara IHSG naik sekitar 10 persen, mengikuti Reuters. Namun, perlu dicatat bahwa penguatan IHSG justru dipertanyakan karena didukung terutama oleh aksi beli investor domestik. Data Bursa Efek Indonesia menunjukkan occur chez investor asing justru mencatat penjualan bersih (jual neto) sebesar Rp 2,4 triliun pada 9 Juni dan Rp 3,1 triliun pada 10 Juni 2026. Artinya, kepercayaan investor asing belum pulih sepenuhnya.

Dosen Departemen Akuntansi Universitas Brawijaya Noval Adib menilai, ketergantungan pada investor domestik membuat kenaikan IHSG bersifat sementara karena kemampuan investor lokal lebih terbatas dibanding asing. Pasar masih menunggu langkah perbaiki kebijakan multidimensi dari pemerintah, seperti kepastian hukum, penyederhanaan birokrasi, dan kebijakan ekonomi substantif lainnya. Sebaliknya, kebijakan suku bunga yang diambil BI juga mencerminkan trilema bank sentral: di satu sisi menegaskan komitmen menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, di sisi lain mengorbankan suku bunga yang lebih tinggi dan pertumbuhan ekonomi.

Sepanjang 2025, BI telah menurunkan suku bunga secara berturut-turun totaling 125 basis poin, yang justru membuat rupiah mengalami tekanan melekat. Kenaikan suku bunga terbaru adalahrespons terhadap tekanan inflasi dan defisit transaksi berjalan, serta upaya mencegah getaway capital. Di sektor perbankan, BI rate lebih tinggi akan memengaruhi biaya dana. Bank-bank akan menyesuaikan bunga simpanan dan kredit, khususnya untuk debitor berisiko tinggi.

Data perbankan April 2026 menunjukkan penyaluran kredit tumbuh 9,98 persen tahunan, sedikit lebih tinggi dari Maret 2026 (9,49%). Dana Pihak Ketiga (DPK) masih tumbuh kuat 11,39%, sementara rasio Likuiditas (AL/DPK) berada di 25,39%. Peneliti Indef M Rizal Taufikurahman menyoroti bahwa ruang penurunan bunga kredit akan menyempit seiring kenaikan BI Rate. Transmisi moneter dari suku bunga rendah sebelumnya juga belum optimal, sehingga penurunan suku bunga belum benar-benar merangsang kredit ke sektor produktif.

Dampak jangka pendek terlihat dari permintaan kredit yang masih lemah, terutama di sektor manufaktur, properti, UMKM, dan konsumsi rumah tangga, di tengak daya beli yang belum pulih. Pada sektor properti, kenaikan suku bunga menimbulkan kekhawatiran karena sebagian besar transaksi rumah bergantung pada pembiayaan kredit perbankan. Pengamat Junito Ahmad Haryono menekankan bahwa pemerintah harus memperketat pengawasan arus modal, menghindari risiko operasional, dan menjaga reputasi pasar keuangan. Komentar negatif yang berlebihan justru dapat merusak kepercayaan.

Sepanjang, kebijakan BI perlu didukung dengan reformasi struktural agar penguatan rupiah dan IHSG berkelanjutan, bukan hanya reaksi jangka pendek. Dengan demikian, langkah BI diharapkan dapat mempertahankan stabilitas sambil mempersiapkan jalur untuk pemulihan ekonomi yang lebih inklusif





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