Dampak MBG dan KDMP Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kuartal III 2026

Program MBG dan KDMP mendorong pertumbuhan ekonomi Kuartal III 2026 menjadi 5,47 persen, dengan kontribusi utama dari konsumsi rumah tangga dan investasi sektor kuliner serta konstruksi.

Dapur Kebayunan sebagai mitra mandiri Badan Gizi Nasional (BGN) mampu memproduksi 16.203 paket Makan Bergizi Gratis (MBG) setiap hari, sebuah infrastruktur logistik yang kini menunjukkan dampak signifikan terhadap aktivitas ekonomi nasional. Program makan bergizi gratis ini dan kebijakan Kebijakan Domestik Melalui Pengeluaran (KDMP) pada kuartal III 2026 berpotensi meningkatkan aktivitas ekonomi, terutama pada sektor penyediaan makanan dan minuman serta konstruksi. Kedua program tersebut terlihat kontribusinya pada pertumbuhan lapangan usaha yang berkaitan dengan pelaksanaan MBG dan KDMP menurut pandangan akademisi dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM).

Analisis Kontribusi Sektor Terhadap PDB Nasional

Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga masih menjadi motor penggerak utama yang menopang kinerja perekonomian nasional pada periode tersebut dengan kontribusi sumber pertumbuhan terbesar sebesar 2,62 persen. Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik Badan Pusat Statistik (BPS), Moh. Edy Mahmud, mengungkapkan bahwa konsumsi rumah tangga memberikan kontribusi sumber pertumbuhan terbesar tersebut. Selain konsumsi rumah tangga, pertumbuhan ekonomi juga ditopang oleh Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau investasi dengan sumber pertumbuhan sebesar 1,91 persen. Sementara itu, konsumsi pemerintah menyumbang sumber pertumbuhan sebesar 0,62 persen.

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Pertumbuhan konsumsi rumah tangga tertinggi tercatat pada kelompok pengeluaran restoran dan hotel yang melonjak 6,59 persen. Peningkatan ini dipicu oleh maraknya konsumsi makanan jadi di rumah makan dan restoran, yang sejalan dengan meningkatnya mobilitas masyarakat. Kelompok pengeluaran transportasi dan komunikasi juga tumbuh tinggi sebesar 5,83 persen, didorong oleh mobilitas masyarakat yang tinggi serta maraknya penyelenggaraan berbagai acara pertunjukan seni dan kegiatan olahraga.

Peran Akademisi FEB UGM Dalam Observasi Data

Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM), Denni Puspa Purbasari, menilai kontribusi kedua program tersebut terlihat dari pertumbuhan lapangan usaha yang berkaitan dengan pelaksanaan MBG dan KDMP. Menurut Denni, perkembangan tersebut tercermin dalam data PDB berdasarkan lapangan usaha, di mana sektor penyediaan makanan dan minuman serta konstruksi mencatat pertumbuhan tinggi seiring aktivitas yang berkaitan dengan kedua program pemerintah tersebut. Dorongan MBG dan KDMP terhadap investasi berpotensi muncul melalui pembangunan fasilitas pendukung dan peningkatan kebutuhan sarana operasional.

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Sementara itu, pengeluaran pemerintah untuk menjalankan program tersebut dapat meningkatkan permintaan barang dan jasa serta menggerakkan aktivitas usaha di berbagai daerah. Pertumbuhan konsumsi pemerintah didorong oleh peningkatan realisasi belanja pegawai, terutama gaji dan tunjangan ASN. Selain itu, ada kenaikan realisasi belanja barang dan jasa yang diserahkan langsung kepada masyarakat, di antaranya melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Tantangan Daya Beli Di Tengah Pertumbuhan Ekonomi

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,47 persen secara tahunan (year-on-year) pada kuartal III 2026. Angka ini berada di luar perkiraan sebelumnya, meskipun sejumlah indikator menunjukkan adanya tekanan daya beli di kalangan masyarakat. Konsumsi rumah tangga sebagai kontributor terbesar PDB masih tumbuh di atas 5% secara tahunan, namun hal ini tidak sepenuhnya mencerminkan kekuatan belanja masyarakat karena adanya berbagai faktor tekanan ekonomi lain yang melanda berbagai sektor.

Kredit konsumsi pada September 2026 hanya tumbuh 4,86% secara tahunan, lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 7,3 persen. Pertumbuhan upah nominal buruh, karyawan, dan pegawai pada Agustus 2026 juga hanya mencapai 2,7%, sedangkan inflasi mencapai 3,2% secara tahunan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pertumbuhan ekonomi makro dengan kesejahteraan riil di tingkat konsumen.

Dampak Investasi Dan Realisasi Sektor Kendaraan

Di samping konsumsi masyarakat, komponen investasi atau PMTB turut menjadi pilar penopang pertumbuhan ekonomi nasional dengan kinerja yang cukup impresif. Pertumbuhan PMTB tertinggi dicatatkan oleh subkomponen kendaraan yang melesat 12,96 persen, baik dari kendaraan produksi dalam negeri maupun impor. Kinerja PMTB ini berbanding lurus dengan peningkatan realisasi investasi yang dirilis oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), yakni tumbuh 7,59 persen.

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Paket MBG dari Dapur Kebayunan akan didistribusikan ke 39 sekolah dari PAUD hingga SLTA, juga ibu hamil dan menyusui di Kota Depok. Distribusi masif ini tidak hanya bertujuan untuk gizi, tetapi juga menciptakan rantai pasok yang aktif di sektor pertanian dan kuliner lokal. Kehadiran program pemerintah ini terus menjadi sorotan dalam diskusi ekonomi makro sebagai instrumen fiscal yang efektif dalam menggerakkan perputaran uang di tingkat akar rumput.