Dampak Kontroversi Keluarga, Jisoo BLACKPINK Batalkan Keberangkatan ke Paris

Jisoo BLACKPINK membatalkan rencana perjalanan ke Paris secara mendadak di tengah sorotan publik mengenai kasus hukum yang melibatkan kakak laki-lakinya.

Keputusan mengejutkan datang dari Jisoo , anggota grup idola global BLACKPINK , yang secara mendadak membatalkan keberangkatannya menuju Paris, Prancis. Padahal, agenda tersebut telah dinanti-nantikan oleh para penggemar serta media karena momen penampilan di bandara atau airport fashion sering kali menjadi ajang unjuk gaya yang ikonik bagi sang artis.

Pembatalan ini memicu spekulasi luas di kalangan warganet, terutama karena alasan yang disampaikan pihak manajemen tidak merujuk pada gangguan kesehatan sang artis, melainkan isu privasi yang cukup sensitif. Langkah ini diambil di tengah sorotan publik yang kian tajam terkait kontroversi hukum yang saat ini sedang menyelimuti kakak laki-lakinya. Kasus yang menyeret nama keluarga Jisoo bermula pada 14 April lalu, ketika seorang pria berusia 30-an, yang diidentifikasi publik sebagai kakak laki-laki dari anggota girl group ternama, ditangkap oleh pihak kepolisian di sebuah restoran di kawasan elit Gangnam, Seoul. Pria tersebut dilaporkan terlibat dalam insiden tindakan tidak pantas terhadap seorang perempuan yang berprofesi sebagai penyiar internet setelah keduanya melakukan pertemuan dalam acara makan bersama. Situasi menjadi kian rumit ketika isu ini menyeret nama Jisoo ke dalam pusaran pemberitaan negatif. Meskipun pihak kejaksaan sempat menolak permohonan penahanan karena bukti yang dianggap belum cukup kuat, namun tekanan opini publik di media sosial terus meningkat dan menuntut kejelasan atas keterlibatan keluarga sang bintang. Menanggapi riuh rendah spekulasi tersebut, agensi yang menaungi karier solo Jisoo, yakni Blissoo, akhirnya buka suara. Melalui tim kuasa hukum dari firma hukum terkemuka Kim & Chang, mereka secara tegas membantah adanya keterkaitan antara sang artis dengan kasus hukum yang menjerat kakaknya. Pihak agensi menekankan bahwa Jisoo adalah individu yang terpisah dan tidak sepatutnya dikaitkan dengan tindakan hukum yang dilakukan oleh anggota keluarganya. Meski klarifikasi telah diberikan, banyak pengamat industri hiburan menilai bahwa keputusan pembatalan jadwal ke Paris merupakan langkah preventif yang dilakukan agensi untuk meredam kegaduhan agar tidak berdampak lebih jauh pada citra profesional Jisoo di mata publik internasional yang sangat sensitif terhadap isu perilaku dan etika





