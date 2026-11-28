Bank Indonesia naikkan BI-Rate menjadi 6,00 persen. Analisis mendalam mengenai strategi perbankan syariah menghadapi tekanan likuiditas dan persaingan dana.

Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan suku bunga acuan atau BI-Rate sebesar 25 basis poin menjadi 6,00 persen. Keputusan strategis ini diumumkan dalam rapat dewan gubernur yang berlangsung pada 17 hingga 18 November 2026. Langkah kebijakan moneter tersebut merupakan respons otoritas terhadap ketidakpastian ekonomi global yang semakin meningkat.

Mekanisme Penyesuaian Suku Bunga Acuan

Keputusan Bank Indonesia ini sekaligus menggeser suku bunga Deposit Facility menjadi 5,25 persen dan suku bunga Lending Facility menjadi 6,75 persen. Tujuan utama dari penyesuaian tarif tersebut adalah memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah di tengah volatilitas pasar. Otoritas moneter juga bertujuan menjaga laju inflasi tahun 2026 hingga 2027 tetap berada dalam sasaran 2,5 persen plus minus 1 persen.

Also read OECD Saran Kenaikan Pajak PPN dan Cukai untuk Optimalkan Pendapatan Negara Indonesia

Tekanan eksternal menjadi faktor utama yang memicu keputusan ini. Tingginya imbal hasil obligasi Amerika Serikat menciptakan daya tarik bagi arus modal ke pasar keuangan global. Kondisi ini berpotensi memicu kecenderungan arus modal keluar dari negara berkembang, termasuk Indonesia. Oleh karena itu, penyesuaian suku bunga dianggap perlu untuk menjaga stabilitas sistem keuangan domestik.

Dampak Langsung pada Industri Perbankan

Bank konvensional umumnya merespons perubahan BI-Rate dengan menyesuaikan suku bunga kredit maupun suku bunga simpanan. Mekanisme ini langsung memengaruhi biaya dana dan margin keuntungan lembaga keuangan berbasis bunga. Namun, dinamika ini tidak berlaku secara otomatis pada bank yang beroperasi dengan prinsip syariah. Lembaga keuangan syariah tidak menggunakan instrumen berbasis bunga dalam transaksi pembiayaannya.

Advertisement

Prinsip ekonomi syariah berlandaskan pada akad syariah yang membedakannya dari sistem perbankan konvensional. Karakteristik ini menjadi inti dari identitas dan daya saing industri keuangan syariah di Indonesia. Pertanyaan mendasar yang muncul adalah bagaimana bank syariah merespons kenaikan biaya likuiditas tanpa mengubah akad yang telah disepakati. Kenaikan BI-Rate memberikan tekanan ekonomi tidak langsung kepada perbankan syariah.

Data Pertumbuhan dan Tantangan Likuiditas

Data dari Otoritas Jasa Keuangan dalam Snapshot Perbankan Syariah Indonesia September 2026 menunjukkan kondisi industri yang positif. Total aset perbankan syariah mencapai Rp1.108,45 triliun dengan pertumbuhan tahunan sebesar 10,16 persen. Penyaluran pembiayaan juga mencatatkan angka Rp757,32 triliun yang tumbuh lebih cepat sebesar 12,05 persen secara tahunan.

Di sisi lain, dana pihak ketiga tercatat sebesar Rp853,75 triliun dengan pertumbuhan 7,48 persen. Selisih antara pertumbuhan pembiayaan dan dana pihak ketiga menjadi indikator penting bagi pengelolaan likuiditas. Pangsa pasar perbankan syariah saat ini tercatat sebesar 7,53 persen dari total aset perbankan nasional.

Strategi Daya Saing dan Ekspektasi Nasabah

Ekspansi pembiayaan yang lebih cepat dibandingkan sumber dana masyarakat menuntut strategi penghimpunan dana yang lebih agresif. Bank syariah menghadapi tekanan kompetisi ketika instrumen keuangan konvensional menawarkan imbal hasil yang lebih menarik. Kenaikan BI-Rate secara tidak langsung mengubah ekspektasi imbal hasil masyarakat terhadap produk keuangan.

Advertisement

Lembaga keuangan syariah berpotensi harus menawarkan nisbah bagi hasil yang lebih kompetitif kepada nasabah deposan. Jika biaya dana keseluruhan meningkat akibat persaingan, maka margin pembiayaan dapat terdampak. Hal ini menjadi tantangan fundamental bagi keberlanjutan usaha perbankan syariah di tengah tekanan makroekonomi.