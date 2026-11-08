Dampak Karhutla terhadap Kualitas Pangan dan Rantai Pasok Indonesia

Kebakaran hutan dan lahan mengancam kualitas beras, daging, dan telur melalui deposisi polutan. Artikel ini menguraikan risiko kesehatan dan strategi pemantauan pangan pascakarhutla di Indonesia.

Kebakaran hutan dan lahan sering kali dinilai hanya berdasarkan asap yang terlihat, namun dampaknya jauh melampaui masalah pernapasan. Risiko laten dari peristiwa ini mencakup gangguan serius pada kualitas pangan yang dikonsumsi masyarakat di seluruh wilayah.

Polutan dari pembakaran vegetasi tidak hanya melayang di udara tetapi juga mengendap pada tanah, tanaman, dan perairan. Proses ini memungkinkan zat berbahaya masuk ke dalam rantai makanan, mengancam keamanan produk pertanian dan peternakan bahkan di lokasi yang jauh dari titik api.

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Mekanisme Deposisi Polutan pada Rantai Makanan

Asap dari kebakaran mengandung campuran uap air, gas, partikulat, dan senyawa organik hasil pembakaran yang tidak sempurna. Robert Angus Smith pada tahun 1852 memperkenalkan istilah deposisi atmosfer untuk menjelaskan bagaimana kontaminan berpindah dari udara ke permukaan bumi. Zat-zat tersebut dapat terbawa hujan menuju perairan atau menempel pada daun dan buah-buahan.

Kontaminan ini kemudian diserap oleh tanaman atau terakumulasi dalam jaringan hewan ternak melalui air dan pakan yang tercemar. Hilangnya asap dari pandangan mata tidak berarti hilangnya potensi risiko terhadap keamanan pangan karena proses kontaminasi tetap berjalan secara perlahan.

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Bukti Ilmiah Dampak pada Ternak dan Sayuran

Penelitian menunjukkan bahwa paparan asap kebakaran memengaruhi tingkat keasaman daging sapi, yang menyebabkan perubahan warna dan penurunan mutu produk. Ayam petelur yang dipelihara di dekat lokasi pembakaran menghasilkan telur dengan kadar senyawa kimia beracun seperti dioksin yang lebih tinggi.

Studi di Danau Moab, Alberta, Kanada, membuktikan bahwa kebakaran hutan meningkatkan akumulasi merkuri pada ikan air tawar. Perubahan lingkungan pasca-kebakaran memengaruhi kualitas air dan siklus hidup ikan yang hidup di dalamnya.

Percobaan skala laboratorium terhadap sebelas jenis komoditas mengungkap bahwa stroberi, bayam, tomat, dan paprika menunjukkan peningkatan senyawa berbahaya akibat paparan asap. Fenomena ini menegaskan bahwa gangguan fisiologis pada tanaman langsung berdampak pada kualitas hasil panen.

Kontribusi Wilayah Produksi Pangan Indonesia

Indonesia memiliki kawasan pertanian dan peternakan yang terhubung erat dengan bentang alam rawan kebakaran. Kalimantan Selatan menghasilkan hampir 700.000 ton beras pada tahun 2025 dengan lebih dari 27.000 hektar lahan terdampak karhutla. Sumatera Selatan menjadi penyumbang 2,08 juta ton beras pada tahun yang sama di wilayah yang berulang kali menghadapi masalah yang sama.

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Lampung merupakan salah satu pusat penggemukan sapi dan industri pakan ternak yang juga menghadapi risiko serupa. Wilayah produksi pangan dan area rawan kebakaran tidak selalu terpisah, menciptakan kerentanan sistematis terhadap ketersediaan pangan yang aman.

Strategi Pemantauan dan Keamanan Pangan Masa Depan

Penanganan karhutla saat ini masih terpaku pada jumlah titik panas dan kualitas udara tanpa memperhitungkan dampaknya pada lahan produksi. Langkah pertama yang perlu diambil adalah memperluas sistem pemantauan hingga mencakup kawasan sawah, perkebunan, dan perairan.

Indonesia telah memiliki data spasial pertanian dan sistem pemantauan satelit yang dapat diintegrasikan untuk memetakan risiko kontaminasi pangan. Kewaspadaan baru diperlukan untuk memastikan bahwa produk pertanian yang menyebar ke seluruh negeri tetap bebas dari bahaya laten kebakaran hutan dan lahan.