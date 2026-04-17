Damkarmat Makassar Siagakan Tujuh Posko Hadapi 'Godzilla El Nino'

Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmat) meningkatkan status kesiapsiagaan dengan menyiagakan tujuh posko siaga menghadapi fenomena El Nino yang diprediksi ekstrem. Fokus utama adalah mitigasi risiko kebakaran dan kekeringan, serta peningkatan kebutuhan sarana dan prasarana penanganan kebakaran yang semakin kompleks, termasuk isu penanganan kebakaran baterai kendaraan listrik dan kebakaran di wilayah perairan.

Pemerintah Kota Makassar secara proaktif menghadapi ancaman kekeringan ekstrem dan peningkatan risiko kebakaran yang diprediksi akan terjadi akibat fenomena El Nino yang semakin menguat, dijuluki sebagai 'Godzilla El Nino '. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmat) Kota Makassar, Fadli Wellang, mengumumkan langkah strategis dengan mengaktifkan tujuh posko siaga yang tersebar di berbagai titik vital di seluruh kota.

Keputusan ini diambil berdasarkan prakiraan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang mengindikasikan musim kemarau tahun ini berpotensi lebih ekstrem dan berkepanjangan dibandingkan periode sebelumnya. Fenomena El Nino yang kuat ini dikhawatirkan akan memicu krisis air bersih di beberapa wilayah sekaligus meningkatkan potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan, serta kebakaran di permukiman penduduk. Fadli Wellang menekankan bahwa fokus utama dinasnya selama periode musim kemarau adalah mitigasi dua ancaman utama: potensi kebakaran dan kekeringan. Pembentukan posko khusus ini bertujuan untuk memastikan respons yang cepat dan efektif terhadap segala bentuk kondisi darurat yang mungkin timbul. Tujuh posko siaga yang telah disiapkan mencakup satu posko induk (Markas Komando) yang berlokasi di Jalan Ratulangi, serta enam posko pendukung yang ditempatkan di kawasan-kawasan strategis seperti Akarena, Ujung Tanah, KIMA, Tamalanrea, Todopoli, dan Manggala. Penempatan posko ini mempertimbangkan kepadatan penduduk, potensi risiko kebakaran, serta aksesibilitas yang memadai untuk penanganan darurat. Selain kesiapsiagaan posko, Damkarmat Makassar juga terus mendorong penguatan sarana dan prasarana penunjang. Hal ini sejalan dengan perkembangan kota yang semakin pesat dan meningkatnya kompleksitas penanganan berbagai jenis kebakaran. Dalam penjelasannya, Fadli Wellang menguraikan bahwa tantangan dalam penanganan kebakaran semakin beragam. Munculnya kasus-kasus baru, seperti kebakaran baterai pada kendaraan listrik, memerlukan peralatan khusus yang saat ini belum sepenuhnya tersedia di Damkarmat Makassar. Contohnya adalah kebutuhan akan fire blanket, alat pelindung khusus yang krusial untuk memadamkan api dari baterai lithium-ion yang berpotensi meledak. Selain itu, semakin berkembangnya wilayah pesisir dan peningkatan aktivitas di perairan juga menuntut adanya armada khusus yang memadai. Saat ini, Damkarmat Makassar masih mengandalkan perahu karet untuk penanganan kebakaran di wilayah perairan, yang dinilai kurang efektif untuk kondisi darurat berskala besar. Oleh karena itu, pengadaan speedboat atau bahkan fireboat menjadi prioritas untuk meningkatkan kapasitas penanganan di daerah maritim. Dengan serangkaian langkah antisipatif ini, Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Damkarmat berharap dapat meminimalkan risiko bencana selama musim kemarau panjang dan memastikan bahwa pelayanan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan tetap berjalan secara optimal demi keselamatan dan kesejahteraan seluruh masyarakat. Kesiapsiagaan ini menjadi garda terdepan dalam melindungi kota dari dampak buruk fenomena cuaca ekstrem





antaranews / 🏆 6. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ada Demo Buruh Depan Gedung DPR, Polisi Siagakan 1.948 Personel Tanpa Senjata ApiRibuan personel disebar di sejumlah titik strategis, khususnya di sekitar Gedung DPR/MPR.

Read more »

Detik-Detik Evakuasi 7 Nelayan yang Terombang-ambing di Selat Makassar 2 HariPertamina Hulu Mahakam berhasil mengevakuasi 7 nelayan yang terombang-ambing di Selat Makassar selama 2 hari akibat kapal rusak. Proses penyelamatan berlangsung

Read more »

Pemkot Makassar perkuat mitigasi hadapi fenomena El NinoPemerintah Kota Makassar, Sulawesi Selatan, memperkuat mitigasi dalam menghadapi ancaman musim kemarau ekstrem di pertengahan tahun 2026, yang dipengaruhi ...

Read more »

Tak Perlu ke Ibu Kota, Makassar Jadi Gerbang Akses Pemeriksaan Kesehatan di Indonesia TimurKetersediaan layanan kesehatan yang merata masih menjadi tantangan di berbagai wilayah Indonesia, khususnya di kawasan timur. Selama ini, masyarakat kerap punya tantangan

Read more »

Damkar Palembang siagakan 61 personel tangani laporan hewan buasDinas Pemadam Kebakaran Kota Palembang, Sumatera Selatan, menyiagakan sebanyak 61 personel tim rescue khusus untuk menangani laporan gangguan hewan liar atau ...

Read more »

Poltekpar Makassar Gandeng PT Headway Tingkatkan SDM Mahasiswa Lewat Asesmen Berbasis TeknologiPoltekpar Makassar menjalin kerja sama dengan PT Headway, penyedia layanan asesmen online, untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia mahasiswa melalui asesmen berbasis teknologi. Kolaborasi ini bertujuan mencetak lulusan yang kompeten dan siap kerja, khususnya dalam kemampuan komunikasi berbahasa Inggris, serta menjawab kesenjangan antara kompetensi lulusan vokasi dan kebutuhan industri.

Read more »