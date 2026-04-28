Damkar Semarang dan OJK Tindak Tegas Kasus Kebakaran Palsu oleh Debt Collector Pinjol

Damkar Kota Semarang dan OJK telah mengambil langkah tegas terhadap kasus laporan kebakaran palsu yang diduga dilakukan oleh debt collector pinjaman online. OJK memanggil Indosaku dan AFPI untuk klarifikasi, sementara Damkar melaporkan pelaku ke kepolisian. OJK juga akan melakukan pemeriksaan khusus dan memberikan sanksi jika terbukti melanggar peraturan.

Damkar Kota Semarang telah mengambil langkah hukum terhadap laporan kebakaran palsu yang diduga dilakukan oleh debt collector pinjaman online (pinjol). Menurut keterangan resmi OJK pada Selasa (28/4/2026), pemanggilan terhadap Indosaku dan Asosiasi Fintech Pinjaman Indonesia (AFPI) telah dilakukan pada Senin, 27 April 2026, untuk meminta penjelasan terkait dugaan keterlibatan perusahaan dengan tindakan oknum yang bersangkutan.

OJK menolak segala bentuk penagihan yang melanggar etika, hukum, dan ketentuan pelindungan konsumen. Dalam pertemuan tersebut, OJK menegaskan bahwa seluruh pelaku usaha jasa keuangan bertanggung jawab atas tindakan pihak ketiga yang ditunjuk untuk melakukan penagihan. Praktik penagihan harus dilakukan secara profesional, beretika, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. OJK juga akan melakukan pemeriksaan khusus terhadap Indosaku dan memberikan sanksi jika terbukti terdapat pelanggaran terhadap proses penagihan.

Selain itu, OJK meminta AFPI untuk melakukan pendalaman dan memberikan sanksi blacklist terhadap pihak ketiga penyedia jasa penagihan yang terlibat dalam peristiwa tersebut. OJK juga meminta Indosaku untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses penagihan, termasuk kerja sama dengan perusahaan jasa penagihan pihak ketiga, guna memastikan seluruh kegiatan penagihan dilaksanakan secara profesional dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. OJK menegaskan bahwa segala bentuk penagihan yang bersifat intimidatif, mengandung ancaman, mempermalukan, merendahkan martabat, maupun tindakan lain yang bertentangan dengan hukum dilarang.

Ketentuan ini diatur dalam Peraturan OJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. OJK akan terus berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan penanganan kasus dilakukan secara tegas, transparan, dan memberikan efek jera. Apabila dalam proses pemeriksaan khusus ditemukan pelanggaran ketentuan, OJK akan mengambil langkah penegakan kepatuhan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk penerapan sanksi administratif dan tindakan pengawasan lainnya.

Sebelumnya, Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Semarang telah mengambil langkah tegas dengan menempuh jalur hukum atas kasus laporan kebakaran palsu yang diduga dilakukan oleh debt collector. Sekretaris Dinas Damkar Kota Semarang, Ade Bhakti, menegaskan bahwa penyalahgunaan layanan darurat untuk kepentingan pribadi tidak dapat ditoleransi. Keputusan melaporkan ke kepolisian diambil setelah pelaku yang diduga merupakan penagih utang atau debt collector (DC) pinjaman online (pinjol) ini tidak menunjukkan itikad baik untuk meminta maaf.

Peristiwa tersebut bermula pada Kamis, 23 April 2026 sore, ketika Damkar menerima laporan kebakaran di warung Nasi Goreng Mas Adi di Jalan WR Supratman. Menindaklanjuti laporan tersebut, petugas langsung menerjunkan dua unit mobil pemadam ke lokasi. Menurut Ade, kasus serupa pernah terjadi pada 2024 dan saat itu pelaku bersedia datang langsung untuk meminta maaf. Berbeda dengan kejadian kali ini, pelaku tidak menunjukkan tanggung jawab meski telah diberi kesempatan untuk klarifikasi.

Kasus tersebut kini telah dilaporkan ke Polrestabes Semarang. Pelaku terancam dijerat Pasal 220 KUHP terkait laporan palsu kepada aparat. Sementara itu, Kepala Bidang Operasional dan Penyelamatan Dinas Damkar Kota Semarang, Tantri Pradono, menjelaskan bahwa laporan awal diterima melalui call center Damkar. Begitu menerima laporan, kami langsung bergerak sesuai SOP.

Dua unit kami kirim ke lokasi. Namun setelah dicek, tidak ada kebakaran, katanya.

liputan6dotcom / 🏆 4. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Damkar Semarang OJK Pinjaman Online Debt Collector Kebakaran Palsu

United States Latest News, United States Headlines

