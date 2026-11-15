Dakota Johnson dan MGK Terdeteksi Dekat di Los Angeles

Aktris Dakota Johnson dan rapper MGK terlihat menghabiskan waktu bersama di Los Angeles pada November 2026, memicu spekulasi hubungan asmara di tengah kehadiran rekanan.

Aktris Dakota Johnson dan rapper MGK, yang sebelumnya dikenal dengan nama panggung Machine Gun Kelly, telah teridentifikasi semakin dekat satu sama lain. Kedua selebritas tersebut terlihat menghabiskan waktu bersama di sebuah bar di Los Angeles, Amerika Serikat, pada hari Rabu, tanggal 11 November 2026. Kehadiran mereka berdua di lokasi tersebut memicu lonjakan spekulasi di kalangan publik mengenai adanya hubungan spesial atau persahabatan yang lebih mendalam di antara kedua figur hiburan ini.

Rincian Aktivitas di Tempat Nongkrong

Sumber yang mengonfirmasi keberadaan keduanya, sebagaimana dilansir dari publikasi People pada Kamis, 12 November 2026, menyatakan bahwa Dakota Johnson dan MGK tampak sangat menikmati kebersamaan saat berada di bar dan restoran tersebut. Keduanya tidak menunjukkan tanda-tanda kekakuan, melainkan terlihat sangat nyaman dalam suasana yang santai dan informal. Aktivitas mereka di tempat tersebut menjadi sorotan karena menunjukkan keakraban yang signifikan dibandingkan dengan pertemuan profesional biasa.

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Posisi duduk keduanya juga menjadi perhatian utama di lokasi pertemuan tersebut. Sumber yang sama menyebutkan bahwa pasangan itu memilih untuk duduk di pojok bar dan restoran, sebuah pilihan tempat yang sering dikaitkan dengan keinginan untuk mendapatkan privasi lebih dalam situasi publik. Hal ini mengonfirmasi bahwa mereka ingin menikmati waktu berkualitas bersama tanpa terlalu banyak gangguan dari keramaian di sekitar mereka.

Penampilan dan Interaksi Fisual

Dalam kesempatan kali ini, Dakota Johnson tampil dengan penampilan yang berani dan mencolok. Aktris tersebut mengenakan sebuah terusan berwarna hitam yang transparan, sebuah pilihan gaya yang cukup daring dan menarik perhatian bagi siapa saja yang melihatnya di lokasi tersebut. Sementara itu, MGK, yang sangat dikenal oleh penggemar musik pop melalui lagu hits berjudul Wild Boy, terlihat menemani aktris tersebut untuk menikmati waktu santai bersama selama mereka berada di dalam venue.

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Interaksi visual antara kedua selebritas ini semakin diperkuat oleh momen ketika mereka menuruni tangga di lokasi tersebut. Dalam sebuah foto yang kemudian beredar luas di publik, Dakota Johnson tampak tersenyum lebar saat MGK menggandeng tangannya. Gestur fisik sederhana ini, yaitu pegangan tangan saat menuruni tangga, memberikan kesan kuat bahwa mereka sangat akrab dan saling mendukung di depan umum.

Kehadiran Rekanan dan Dinamika Kelompok

Pertemuan antara Dakota Johnson dan MGK ternyata tidak berlangsung secara eksklusif hanya untuk berdua saja. Menurut sumber yang terpercaya, ada dua orang teman lainnya yang turut bergabung dengan kedua selebritas tersebut di tempat nongkrong itu. Kehadiran rekanan ini menambah konteks sosial dari pertemuan mereka, menunjukkan bahwa momen ini mungkin merupakan bagian dari grup hangout yang lebih luas daripada sekadar kencan tertutup.

Selama berada di lokasi bersama rekan-rekan mereka, Dakota Johnson dan MGK terlihat tetap duduk berdekatan satu sama lain. Mereka terlihat menikmati makanan dan minuman dengan santai di tengah percakapan kelompok. Kombinasi antara kehadiran teman dan kedekatan fisik yang terjaga di antara keduanya menciptakan dinamika yang unik dan memancing banyak tebakan mengenai status hubungan mereka saat ini di mata publik.