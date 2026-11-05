Dairy Champ dan Anomali Coffee Luncurkan Unexpected Creamy Series

Kolaborasi Dairy Champ dan Anomali Coffee menghadirkan tiga menu baru dalam Unexpected Creamy Series yang menggabungkan susu kental manis dengan matcha, ube, dan kue marmer.

Kolaborasi strategis antara PT Etika Beverages Indonesia melalui merek Dairy Champ dan jaringan kopi Anomali Coffee resmi memperkenalkan rangkaian menu inovasi terbaru di Banten pada Rabu, 4 November 2026. Peluncuran ini menandai eksplorasi mendalam terhadap potensi susu kental manis sebagai bahan baku utama yang mampu menciptakan karakter rasa unik baik dalam kategori minuman maupun dessert.

Rincian Menu Inovatif Rangkaian Baru

Program kolaborasi ini dinamai Unexpected Creamy Series dan secara resmi menghadirkan tiga kreasi menu distinctif yang dirancang untuk memanjakan lidah konsumen dengan perpaduan cita rasa modern. Ketiga menu tersebut mencakup Dark Matcha Creamy Champ Latte, Ube Creamy Champ Latte, dan varian dessert Creamy Champ Marble Cake yang mengintegrasikan tekstur lembut dengan profil rasa yang kompleks.

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Dark Matcha Creamy Champ Latte memadukan unsur matcha berkualitas tinggi dengan espresso pekat serta susu kental manis Dairy Champ. Perpaduan bahan-bahan ini menghasilkan lapisan visual dan rasa yang terpisah namun harmonis, memungkinkan konsumen menikmati setiap tingkatan karakter sebelum melakukan pengadukan akhir untuk menyatukan seluruh elemen menjadi satu kesatuan rasa.

Sementara itu, Ube Creamy Champ Latte menawarkan pendekatan berbeda dengan menggunakan dasar ube dan susu evaporasi. Proses pembuatannya memanfaatkan bubuk ube yang sudah memiliki tingkat kemanisan alami sehingga tidak memerlukan penambahan pemanis tambahan. Espresso disajikan dalam lapisan tersendiri untuk melengkapi cita rasa, memastikan keseimbangan rasa tetap terjaga saat diminum.

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Strategi Pengembangan Produk oleh Para Eksekutif

Dodi Afandi, Head of Marketing PT Etika Beverages Indonesia, menekankan bahwa pemilihan bahan baku yang tepat merupakan kunci utama dalam membuka ruang eksplorasi kreatif bagi industri pangan. Dalam jumpa pers di Tangerang pada 4 November 2026, ia menyatakan bahwa tujuan kolaborasi ini adalah membantu pelaku usaha menghadirkan menu yang relevan dengan tren pasar terkini tanpa mengorbankan kualitas produk inti mereka.

Irvan Helmi, Co-founder Anomali Coffee, menambahkan bahwa pengembangan menu selalu mempertimbangkan stabilitas minat konsumen dan kecocokan perpaduan rasa sebagai faktor penentu utama. Meskipun tren pasar menjadi salah satu hal yang diperhatikan dalam proses riset, Irvan menegaskan bahwa tren bukanlah satu-satunya dasar untuk menentukan kreasi baru, melainkan perlu didukung oleh kombinasi bahan yang menghasilkan cita rasa menarik dan pengalaman berbeda bagi pelanggan.

Pemilihan ube dan matcha dalam rangkaian menu ini juga berkaitan erat dengan minat konsumen terhadap kedua bahan tersebut yang sedang meningkat. Tim pengembangan Anomali Coffee memastikan bahwa setiap kombinasi bahan dapat memberikan pengalaman sensorial yang unik, di mana karakter gurih dari susu kental manis tetap terasa tanpa membuat sajian menjadi terlalu manis, sehingga cita rasa bahan lain seperti kopi tetap dominan dan muncul jelas.

Jangkauan Pasar dan Ketersediaan Menu

Unexpected Creamy Series telah tersedia untuk dinikmati oleh publik mulai tanggal 30 September 2026 dengan durasi penawaran selama tiga bulan. Konsumen dapat mencicipi ketiga menu inovatif ini di lima gerai Anomali Coffee yang berlokasi di Jakarta, meliputi Cipete, Senopati, WTC 3, Setiabudi One, dan Menteng, yang tersebar di lokasi-lokasi strategis dengan traffic pengunjung tinggi.

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Inovasi menu menjadi strategi vital bagi pelaku usaha untuk menjaga minat konsumen di tengah persaingan industri kuliner yang ketat. Proses pengembangan kreasi baru tidak hanya bergantung pada kombinasi rasa semata, tetapi juga melibatkan pertimbangan matang mengenai kualitas, konsistensi, harga, serta kemudahan penggunaan bahan baku dalam operasional sehari-hari.

Bahan baku yang tepat dapat diaplikasikan ke berbagai jenis sajian, mulai dari kopi dan teh tarik hingga aneka kue seperti bolu marmer dan bolu pisang. Hal ini menunjukkan fleksibilitas produk Dairy Champ dalam mendukung kreativitas barista dan pastry chef untuk menciptakan variasi menu yang segar dan kompetitif di pasaran regional maupun nasional.