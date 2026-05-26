Daging Sapi Tanpa Lemak: Menurunkan Tekanan Darah

Studi menunjukkan bahwa mengonsumsi daging sapi tanpa lemak setiap hari dalam porsi yang tepat dapat menurunkan tekanan darah. Penelitian ini membandingkan pola makan kaya protein nabati dengan pola makan yang menyertakan daging sapi tanpa lemak setiap hari.

Selama ini, daging merah, termasuk daging sapi , sering kali mendapat reputasi buruk dalam dunia kesehatan. Mengonsumsi daging sapi tanpa lemak (lean beef) setiap hari dalam porsi yang tepat ternyata bisa menjadi bagian dari pola makan yang menurunkan tekanan darah .

Studi yang dilakukan oleh para peneliti di Pennsylvania State University (Penn State) ini menguji efek dari diet bernama BOLD (Beef in an Optimal Lean Diet). Dalam riset ini, para ahli membandingkan pola makan kaya protein nabati (seperti Diet DASH yang populer untuk penderita hipertensi) dengan pola makan yang menyertakan daging sapi tanpa lemak setiap hari. Hasilnya sangat mengejutkan. Sukarelawan yang mengonsumsi sekitar 113 gram hingga 150 gram daging sapi tanpa lemak per hari mengalami penurunan tekanan darah yang signifikan.

Mengapa daging sapi tanpa lemak bisa memberikan efek positif ini? Para ilmuwan dan pakar nutrisi memberikan penjelasan logis berbasis kandungan gizi yang ada di dalam daging. Dr. Penny Kris-Etherton, salah satu peneliti utama dari Penn State University, menjelaskan bahwa kunci utamanya terletak pada kontrol lemak jenuh.

"Penelitian ini membuktikan bahwa daging sapi tanpa lemak yang dikombinasikan dengan makanan kaya buah, sayuran, dan produk susu rendah lemak, dapat menurunkan tekanan darah secara efektif. Jadi, yang berbahaya itu sebenarnya bukan daging sapinya, melainkan kandungan lemak jenuh tinggi yang biasanya menempel pada potongan daging yang berlemak," ungkapnya. Daging sapi tanpa lemak mengandung mineral penting seperti kalium dan magnesium. Kedua zat ini bekerja merelaksasi dinding pembuluh darah, sehingga aliran darah lebih lancar dan tekanan darah tetap stabil.

Selama tidak ditambahkan garam secara berlebihan saat memasak, daging sapi segar secara alami memiliki kandungan sodium (garam) yang sangat rendah, sehingga aman bagi penderita hipertensi. Meskipun hasil riset ini membawa kabar baik bagi para pencinta daging, para pakar kesehatan tetap memberikan catatan penting. Manfaat kebaikan untuk jantung ini hanya bisa didapatkan jika kamu mengikuti aturan main berikut: Pastikan kamu memilih bagian daging yang benar-benar bersih dari lapisan lemak putih, seperti bagian has dalam (tenderloin) atau gandik (top round).

Konsumsi dalam batas wajar, yaitu sekitar 100 hingga 150 gram per hari (setara dengan ukuran satu telapak tangan orang dewasa). Hindari mengolah daging dengan cara digoreng deep-fry atau disiram kuah santan kental yang tinggi lemak jenuh. Cara terbaik adalah dengan ditumis cepat menggunakan sedikit minyak zaitun, dipanggang, dibakar, atau dijadikan sup bening. Selalu dampingi hidangan daging sapi dengan sayuran hijau, biji-bijian, dan buah-buahan segar untuk menjaga keseimbangan nutrisi harianmu.

Jadi, mulai sekarang kamu tidak perlu taku lagi mengonsumsi daging sapi. Selama potongannya tepat, porsinya dijaga, dan cara masaknya sehat, daging sapi justru bisa menjadi sahabat baik untuk kesehatan jantungmu! Untuk mendukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan kenyamanan baca tanpa iklan, silakan bergabung dengan Membership. Untuk mengapresiasi KOMPAS.com, silakan kirimkan kontribusi finansial melalui platform resmi kami.

Semua kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi. Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com. Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial. Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.

KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini





kompascom / 🏆 9. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Daging Sapi Tekanan Darah Pola Makan Penurunan Diet DASH Penelitian Penurunan Tekanan Darah Daging Sapi Tanpa Lemak Kandungan Gizi Lemak Jenuh Porsi Cara Masak Sayur Hijau Buah-Buahan Pola Makan Sehat Daging Sapi Menurunkan Tekanan Darah Kesehatan Jantung

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Resep Daging Sapi Giling Madu, Ide Masakan untuk Daging KurbanPunya stok daging kurban? Yuk coba resep daging sapi giling madu ala The Kitchn ini. Manis, gurih, dan siap dalam 15 menit aja!

Read more »

Cara Merebus Tulang Iga Sapi agar Empuk dan Daging Mudah Lepas tanpa PrestoTemukan panduan komprehensif cara merebus tulang iga sapi agar empuk dan daging mudah lepas tanpa presto untuk hidangan lezat.

Read more »

Daging Sapi Vs Daging Kambing, Mana yang Lebih Tinggi Kolesterol?Daging kambing dan sapi sama-sama populer, namun daging kambing lebih sehat dan mengandung kolesterol sedikit lebih rendah.

Read more »

Resep Tumis Daging Sapi Praktis dan Cepat, Ide Mengolah Daging KurbanBosan dengan rendang dan gulai? Yuk, sulap daging kurban jadi tumis daging sapi sayuran yang segar, cepat, dan sehat.

Read more »